Thanh niên Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ để phát triển thanh niên

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hiện có hơn 9 triệu hội viên

Trải qua 68 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn nêu cao các truyền thống vẻ vang của Hội và các tầng lớp thanh niên, như truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, gắn bó, đoàn kết; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đương đầu, đi đến những nơi gian khổ nhất; truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, có ý chí, tinh thần trách nhiệm cao, khát vọng… Đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có trên 9 triệu hội viên, cùng cấp bộ Hội ở 63 tỉnh, thành phố; 4 tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước; 5 hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình, hoạt động của Hội tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên; phù hợp đặc điểm, tính cách của giới trẻ, tạo môi trường để thanh niên giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành. Hội đã tích cực phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Hướng đến kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên trong cả nước đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; các hội trại kỹ năng cho thanh niên; biểu dương, tôn vinh các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực…