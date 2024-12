Thanh niên Việt Nam khát khao cống hiến

12 đại biểu tiêu biểu đã cùng nhau gửi thông điệp của mình trong bài tham luận: "Các tầng lớp thanh niên VN phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới".

Các đại biểu đại diện cho các đối tượng thanh niên tham luận tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Đưa bản sắc dân tộc vươn ra thế giới

Gây ấn tượng với đại hội là tham luận của anh Sùng A Tủa (Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Yên Bái), đại diện cho thanh niên nông thôn đồng bào dân tộc. Anh Tủa cho biết luôn tự hào thấm đẫm trong mình những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. "Với khát vọng làm giàu cho mảnh đất quê hương, tôi đã cùng người dân địa phương học tập, ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube tham gia tích cực, hiệu quả trong việc quảng bá văn hóa, đồng thời đã góp phần hỗ trợ thanh niên địa phương có việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, phát huy được tính xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", anh Tủa chia sẻ.

Anh Tủa cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi - những thanh niên dân tộc thiểu số với lòng yêu nước nồng nàn, với niềm tự hào sâu sắc về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ tiên phong trong việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy bản sắc dân tộc, luôn sẵn sàng, xung kích, tham gia hội nhập cùng thanh niên cả nước đưa bản sắc văn hóa VN vươn ra thế giới".

TS Lê Mộng Huyền (Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Bình Định, giảng viên Trường đại học Quy Nhơn) cũng cho biết chị tự hào đại diện cho những trí thức trẻ mang trong mình trách nhiệm đưa tri thức và công nghệ hiện đại vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. "Trong quá trình công tác, tôi cùng với các đồng nghiệp của mình không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để tham gia đào tạo các thế hệ sinh viên tự tin, bản lĩnh, sáng tạo. Chúng tôi đã hướng dẫn sinh viên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có những công trình đạt giải thưởng ở các cấp và được triển khai ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn", chị Huyền chia sẻ.

Anh Nguyễn Duy Hưng bày tỏ khát vọng của mình tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Theo chị Huyền, đây không chỉ là thành quả của mỗi cá nhân mà còn là kết tinh từ tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể trí thức trẻ, những người luôn khát khao đồng hành cùng các tầng lớp thanh niên, góp phần đưa VN vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Khát khao cống hiến cho đất nước

Đại úy Nguyễn Duy Hưng (Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình) bày tỏ tự hào mang sắc phục của lực lượng công an anh hùng, lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, là thanh bảo kiếm và lá chắn bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. "Chúng tôi nhận thức được rằng, danh dự là điều thiêng liêng và cao quý nhất, chỉ biết còn Đảng là còn mình. Công an nhân dân vì nước vì dân, quên thân phục vụ. Điều đó đã khắc sâu vào trong tâm khảm của tuổi trẻ công an nhân dân để từ đó nỗ lực cống hiến hết mình, phát huy sức trẻ, thực hiện sứ mệnh thiêng liêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", đại úy Hưng khẳng định.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, bác sĩ Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai) cho biết những thầy thuốc trẻ luôn tâm huyết, tận hiến đặt sứ mệnh cứu người lên hàng đầu, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng xung phong đến mọi miền của Tổ quốc để chữa bệnh cho người dân. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh và các đồng nghiệp đã tình nguyện vào TP.HCM tham gia hỗ trợ, điều trị cho hơn 3.000 bệnh nhân nặng và nguy kịch.

"Mỗi trải nghiệm, mỗi một nhiệm vụ khi vượt qua được đã giúp tôi trưởng thành, kiên cường và giàu lòng nhân ái hơn; tiếp thêm động lực để tôi trau dồi phát triển bản thân, xứng đáng là lực lượng tiếp nối truyền thống vinh quang của các thế hệ thầy thuốc, ngành y tế VN, thực hiện như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn "lương y phải như từ mẫu", quyết tâm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và xây dựng vì một đất nước VN khỏe mạnh và hùng cường", anh Bách bày tỏ.

Là thanh niên khuyết tật, thạc sĩ Lê Hương Giang (Đài truyền hình VN) cho biết trong 10 năm qua, chị tham gia dự án giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập với cuộc sống, để người khuyết tật không là gánh nặng của gia đình, xã hội; giúp thanh niên khuyết tật biến khó khăn thành nội lực, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách nói về trải nghiệm của mình khi được cống hiến, trưởng thành ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng tôi không coi khó khăn của mình là rào cản, mà là động lực để vượt qua giới hạn và khẳng định giá trị bản thân. Chúng tôi nhận ra rằng mọi nỗ lực vươn lên, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần xây dựng một đất nước phát triển. Chúng tôi mong muốn được cống hiến, được tham gia cùng các bạn trẻ khác đoàn kết, tiên phong, sáng tạo trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới", chị Giang nói.

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Anh Phùng Thế Phi, Đội phó Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM, bày tỏ: "Chúng tôi - những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật - luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận đó", anh Phi nói.

Theo anh Phi, văn nghệ sĩ không chỉ sáng tạo, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật mà còn có trách nhiệm xây dựng hình ảnh, lối sống chuẩn mực, góp phần định hướng nhận thức và thẩm mỹ cho cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên. "Chúng tôi không ngừng đóng góp giá trị tinh thần và thể hiện tinh thần tình nguyện xung kích trong giải quyết các vấn đề xã hội như thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Điển hình là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào trong trận bão lũ Yagi năm 2024, và rất nhiều hoạt động tình nguyện khác, lan tỏa tinh thần sẻ chia "lá lành đùm lá rách". Đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ luôn tự ý thức sứ mệnh tiên phong trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - nơi kết tinh truyền thống yêu nước, khát vọng sáng tạo và bản sắc dân tộc. Chúng tôi nỗ lực cống hiến những tác phẩm mang giá trị giáo dục, thể hiện khát vọng hòa bình, đoàn kết, và ý chí vươn lên của thế hệ trẻ VN", anh Phi chia sẻ.

Ca sĩ Hà Myo góp sức lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống ẢNH: TUẤN MINH

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo), ca sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc VN, một nghệ sĩ trẻ với sứ mệnh lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua âm nhạc, cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc tại đại hội.

Chị Hà cho biết là một người con thuộc dân tộc Mường, hơn ai hết, chị hiểu những mảnh ghép văn hóa dân tộc có ý nghĩa và cần thiết nhường nào. "Tôi tự hào khi là người tiên phong kết hợp các làn điệu dân gian như xẩm với những thể loại âm nhạc hiện đại như rap, EDM, để mang văn hóa truyền thống hòa nhập với đời sống hiện đại. Tôi tự hào mình là thế hệ tiếp nối các nghệ nhân gạo cội để mỗi bài xẩm, mỗi câu ca trở thành tiếng nói của lòng tự hào và tinh thần sáng tạo", chị Hà bày tỏ.

Chị Hà cũng cho biết, đi càng nhiều nơi, tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh, chị mới thấy rằng điều tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là tiếng nói VN, con người VN, văn hóa VN. "Tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy cùng nhau trân trọng, phát huy bản sắc văn hóa, tự tin tiên phong trên mọi lĩnh vực, để góp phần đưa VN bước vào kỷ nguyên mới", chị Hà nói.