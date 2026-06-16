Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace

Liên quan đến Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace (trên đường Đồng Khởi, thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), ngày 16.6, chủ đầu tư đã cho tháo dỡ công trình cuối cùng.
Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace này tọa lạc trên diện tích đất do nhà nước quản lý rộng 23.667 m2, chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai.
Dự án gồm 3 khu: khu A là trung tâm tổ chức sự kiện nói trên, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 3.520 m2, vốn đầu tư 100 tỉ đồng; khu B là trung tâm thương mại dịch vụ, quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.286 m2, vốn đầu tư 679 tỉ đồng; diện tích còn lại là khu C gồm văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp gồm 2 tầng hầm và 14 tầng nổi (chưa có dự toán).
Khu A và B của dự án nói trên được xây dựng từ năm 2017 và 2018. Sau khi phát hiện xây trái phép, chính quyền ra quyết định xử phạt, yêu cầu ngưng thi công, và sẽ ra quyết định cưỡng chế nếu không có giấy phép xây dựng, nhưng công trình vẫn tồn tại và hoạt động cho đến ngày chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ. Riêng khu C, vào năm 2019 khi đang xây dựng dang dở thì bị phát hiện và yêu tạm ngưng, giữ nguyên hiện trạng.
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