Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace

Liên quan đến Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace (trên đường Đồng Khởi, thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), ngày 16.6, chủ đầu tư đã cho tháo dỡ công trình cuối cùng.

Các công nhân đang tháo dỡ ẢNH: LÊ LÂM

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace này tọa lạc trên diện tích đất do nhà nước quản lý rộng 23.667 m2, chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai.

Toàn dự án có 3 công trình, trong đó 2 công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động, công trình còn lại đang thi công dang dở. Cả 3 đều xây dựng trái phép ẢNH: LÊ LÂM

Dự án gồm 3 khu: khu A là trung tâm tổ chức sự kiện nói trên, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 3.520 m2, vốn đầu tư 100 tỉ đồng; khu B là trung tâm thương mại dịch vụ, quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.286 m2, vốn đầu tư 679 tỉ đồng; diện tích còn lại là khu C gồm văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp gồm 2 tầng hầm và 14 tầng nổi (chưa có dự toán).

Vào tháng 8.2025, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ khu B, C ẢNH: LÊ LÂM

Hình ảnh tháo dỡ khu C vào tháng 8.2025 ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trạng toàn bộ dự án, phía sau là khu A đang được tháo dỡ ẢNH: LÊ LÂM

Các vật dụng bên trong tòa nhà được tập kết ra ngoài ẢNH: LÊ LÂM

Máy móc được đưa vào bên trong tòa nhà để tiến hành tháo dỡ ẢNH: LÊ LÂM

Đập thủng nhiều bức tường để lấy ánh sáng, không khí, thông thoáng đường ra vào để tháo dỡ khu vực bên trong ẢNH: LÊ LÂM

Một hệ thống đèn chùm trang trí bị bỏ lại, hư hỏng, tan hoang ẢNH: LÊ LÂM

Công nhân khiêng các vật dụng còn giá trị sử dụng đưa ra ngoài ẢNH: LÊ LÂM

Khu vực mái vòm mặt tiền, điểm nhấn của tòa nhà bị đập dang dở ẢNH: LÊ LÂM