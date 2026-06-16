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Thời sự

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace

Lê Lâm
Lê Lâm
Tòa nhà cuối cùng của Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace ở thành phố Đồng Nai đã được tháo dỡ.

Liên quan đến Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace (trên đường Đồng Khởi, thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), ngày 16.6, chủ đầu tư đã cho tháo dỡ công trình cuối cùng.

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 1.

Các công nhân đang tháo dỡ

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace này tọa lạc trên diện tích đất do nhà nước quản lý rộng 23.667 m2, chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 2.

Toàn dự án có 3 công trình, trong đó 2 công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động, công trình còn lại đang thi công dang dở. Cả 3 đều xây dựng trái phép

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án gồm 3 khu: khu A là trung tâm tổ chức sự kiện nói trên, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 3.520 m2, vốn đầu tư 100 tỉ đồng; khu B là trung tâm thương mại dịch vụ, quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.286 m2, vốn đầu tư 679 tỉ đồng; diện tích còn lại là khu C gồm văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp gồm 2 tầng hầm và 14 tầng nổi (chưa có dự toán).

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 3.

Vào tháng 8.2025, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ khu B, C

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 4.

Hình ảnh tháo dỡ khu C vào tháng 8.2025

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 5.

Hiện trạng toàn bộ dự án, phía sau là khu A đang được tháo dỡ

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 6.

Các vật dụng bên trong tòa nhà được tập kết ra ngoài

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 7.

Máy móc được đưa vào bên trong tòa nhà để tiến hành tháo dỡ

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 8.

Đập thủng nhiều bức tường để lấy ánh sáng, không khí, thông thoáng đường ra vào để tháo dỡ khu vực bên trong

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 9.

Một hệ thống đèn chùm trang trí bị bỏ lại, hư hỏng, tan hoang

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 10.

Công nhân khiêng các vật dụng còn giá trị sử dụng đưa ra ngoài

ẢNH: LÊ LÂM

Thành phố Đồng Nai: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của khu phức hợp Eros Palace- Ảnh 11.

Khu vực mái vòm mặt tiền, điểm nhấn của tòa nhà bị đập dang dở

ẢNH: LÊ LÂM

Khu A và B của dự án nói trên được xây dựng từ năm 2017 và 2018. Sau khi phát hiện xây trái phép, chính quyền ra quyết định xử phạt, yêu cầu ngưng thi công, và sẽ ra quyết định cưỡng chế nếu không có giấy phép xây dựng, nhưng công trình vẫn tồn tại và hoạt động cho đến ngày chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ. Riêng khu C, vào năm 2019 khi đang xây dựng dang dở thì bị phát hiện và yêu tạm ngưng, giữ nguyên hiện trạng.

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