Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
07/09/2025 08:20 GMT+7

Một đoạn clip rùng rợn do chính phủ công bố mới đây đã khiến người dân của thành phố lớn nhất thế giới cũng như cả nước và du khách lo sợ.

Núi Phú Sĩ là phông nền hoàn hảo như tranh vẽ cho thành phố lớn nhất thế giới - Tokyo. Khoảng 37 triệu người đang sinh sống ở thành phố thủ đô này và đây là "trái tim đang đập" của nền kinh tế Nhật Bản.

Nhưng Phú Sĩ, cao 3.776m, là một ngọn núi lửa dù đang ngủ yên. Trung bình, cứ 210 năm, nó lại phun trào một lần trong suốt 10.000 năm qua.

Lần cuối cùng nó thức giấc là vào năm 1707, tức 318 năm trước. Và giấc ngủ của Phú Sĩ không thể kéo dài mãi mãi.

Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân- Ảnh 1.

Cô gái trong video sốc trước thông tin núi lửa Phú Sĩ thức giấc

ẢNH: iStock

Giờ đây, các sông băng ở Bắc Cực đang tan chảy nhanh chóng. Mực nước biển đang dâng cao và điều đó đang thay đổi sự phân bố trọng lượng trên các mảng kiến tạo của hành tinh chúng ta. 

Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu tác động của điều này. Họ có cơ sở để lo ngại những bất ổn xảy ra ở các điểm nóng núi lửa như Iceland, Greenland và vành đai lửa Thái Bình Dương.

Trong thực tế, núi Phú Sĩ vẫn chưa có dấu hiệu "trục trặc" nào nhưng chính quyền thủ đô Tokyo muốn người dân cảnh giác.

Vì vậy, họ vừa phát hành một video hướng dẫn do AI tạo ra, nêu chi tiết về tác động thảm khốc mà một vụ phun trào bất ngờ có thể gây ra cùng cách ứng phó.

Cảnh báo sốc

"Khoảnh khắc có thể đến bất ngờ", video cảnh báo. Mặt đất sẽ rung chuyển. Bầu trời sẽ tối sầm lại. Tro bụi sẽ tràn đến.

Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân- Ảnh 2.

Phú Sĩ thức giấc sẽ khiến Tokyo đứng bên bờ vực

Chính quyền Tokyo cảnh báo rằng đó sẽ là vấn đề lớn nhất. "Nếu núi Phú Sĩ phun trào, tro bụi núi lửa có thể rơi xuống Tokyo và ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều cách khác nhau", video nhấn mạnh.

Thảm kịch trong video bắt đầu với cảnh một phụ nữ nhận được cảnh báo trên điện thoại.

Trung tâm thành phố Tokyo chỉ cách núi Phú Sĩ 100 km nên chỉ mất một đến hai giờ để đám bụi mây bay đến thành phố - tùy thuộc vào thời tiết.

Khoảng thời gian này đủ để cảnh báo mọi người tìm nơi trú ẩn. Thế nhưng, một vụ phun trào bất ngờ sẽ dập tắt mọi nỗ lực sơ tán có tổ chức.

Máy bay sẽ phải chuyển hướng ngay lập tức bởi bụi mịn có thể làm kẹt động cơ.

Tất nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu.

"Chỉ cần một lượng tro bụi nhỏ tích tụ trên đường băng và đường ray cũng đủ khiến máy bay và tàu hỏa không thể sử dụng được", báo cáo cảnh báo.

Một lớp tro bụi dày 3cm sẽ khiến toàn thành phố tê liệt.

Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân- Ảnh 3.
Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân- Ảnh 4.
Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân- Ảnh 5.

Núi Phú Sĩ chỉ cách Tokyo 100 km và nếu núi lửa hoạt động, tro bụi sẽ bao phủ thành phố

Video cho biết thêm: "Một lượng nhỏ tro bụi trên đường có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện xe cộ, vì tro bụi làm hạn chế tầm nhìn và tăng nguy cơ trượt ngã".

Tuy nhiên, các vụ phun trào núi lửa có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Tro bụi liên tục rơi sẽ gây ô nhiễm hồ nước, làm sập mái nhà và làm tắc nghẽn cống thoát nước mưa. Mưa sẽ làm tăng trọng lượng của bụi tích tụ trên các máy biến áp điện và tháp điện thoại di động.

Và dĩ nhiên, các kệ hàng siêu thị trong thành phố sẽ nhanh chóng hết hàng.

"Mô phỏng này được thiết kế để trang bị cho người dân kiến thức chính xác và các biện pháp chuẩn bị mà họ có thể thực hiện trong trường hợp khẩn cấp", các quan chức Tokyo cho biết trong một tuyên bố công khai.

Vì thế, việc hình ảnh hóa bằng AI được kỳ vọng sẽ giúp người dân nhận thức rõ hơn về thảm họa tiềm tàng này.

Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân- Ảnh 6.

Phú Sĩ phun trào lần gần nhất vào năm 1707

Bên bờ vực

Lời khuyên của Tokyo về cơ bản cũng giống như bất kỳ hình thức thảm họa nào. Hình ảnh cho thấy một gia đình bình tĩnh dự trữ thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đủ dùng trong hai tuần "phòng trường hợp cần thiết".

Nhưng nó cũng cảnh báo về mối nguy hiểm đặc biệt mà tro bụi núi lửa mang lại.

Mỗi hạt tro bụi đều lởm chởm. Các cạnh sắc nhọn của chúng chưa được mài nhẵn sau nhiều năm lăn tròn dưới chân hoặc trước gió.

Tro bụi sẽ gây kích ứng mắt, mũi và họng. Và sẽ có tác dụng như giấy nhám trên da hoặc bất kỳ bộ phận cơ khí chuyển động nào.

Video cảnh báo gây sốc này chỉ là bước đi mới nhất trong nhiều năm cảnh báo của thành phố Tokyo.

Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân- Ảnh 7.

Phú Sĩ nhìn từ trên cao

ẢNH: iStock

"Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp đối phó trước khả năng một vụ phun trào bùng nổ quy mô lớn, tương tự như vụ phun trào Hoei khoảng 300 năm trước, có thể gây ra tro bụi núi lửa trên diện rộng", giáo sư Toshitsugu Fujii, nhà nghiên cứu núi lửa tại Đại học Tokyo, phát biểu với truyền thông địa phương.

Nếu núi Phú Sĩ phun trào sẽ tung ra 1,7 tỉ mét khối tro bụi lên trời. Khoảng 490 triệu mét khối tro bụi trong số này được mô phỏng rơi xuống thành phố Tokyo.

"Để ứng phó với tình trạng tro bụi rơi tràn lan, hướng dẫn cơ bản là người dân nên tiếp tục sinh hoạt thường ngày tại nhà hoặc đến các nơi trú ẩn khác. Do đó, điều quan trọng là phải thường xuyên dự trữ đủ thực phẩm", giáo sư Fujii khuyến cáo.

"Tuy nhiên, nếu tro bụi tích tụ hơn 30 cm, những ngôi nhà gỗ có khả năng chịu lực thấp có thể bị sập dưới sức nặng của tro bụi, khiến việc sơ tán là cấp thiết", ông nói thêm.

Nhật Bản đã phải hứng chịu hàng loạt thảm họa trong những thập kỷ gần đây. Từ động đất cho tới sóng thần, lũ lụt.

Trong đó, trận động đất mạnh 9 độ Richter và sóng thần năm 2011 - trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản - đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20.000 người.

Nhật Bản có tổng cộng 38 ngọn núi lửa và đã có 130 vụ phun trào lớn trong 1.300 năm qua.

Tin liên quan

Không trồng cây nào, nhưng vì sao chuối là đặc sản biểu tượng của Tokyo?

Không trồng cây nào, nhưng vì sao chuối là đặc sản biểu tượng của Tokyo?

Chuối không được trồng ở Tokyo. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng trở thành đặc sản, thậm chí là biểu tượng du lịch của thủ đô Nhật Bản.

Khám phá thêm chủ đề

núi lửa Núi Phú Sĩ Nhật Bản thảm họa tro bụi núi lửa THÀNH PHỐ LỚN NHẤT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận