Thành phố lớn nhất thế giới cảnh báo về thảm kịch có thể xảy ra với 37 triệu dân

Núi Phú Sĩ là phông nền hoàn hảo như tranh vẽ cho thành phố lớn nhất thế giới - Tokyo. Khoảng 37 triệu người đang sinh sống ở thành phố thủ đô này và đây là "trái tim đang đập" của nền kinh tế Nhật Bản.

Nhưng Phú Sĩ, cao 3.776m, là một ngọn núi lửa dù đang ngủ yên. Trung bình, cứ 210 năm, nó lại phun trào một lần trong suốt 10.000 năm qua.

Lần cuối cùng nó thức giấc là vào năm 1707, tức 318 năm trước. Và giấc ngủ của Phú Sĩ không thể kéo dài mãi mãi.

Cô gái trong video sốc trước thông tin núi lửa Phú Sĩ thức giấc ẢNH: iStock

Giờ đây, các sông băng ở Bắc Cực đang tan chảy nhanh chóng. Mực nước biển đang dâng cao và điều đó đang thay đổi sự phân bố trọng lượng trên các mảng kiến tạo của hành tinh chúng ta.

Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu tác động của điều này. Họ có cơ sở để lo ngại những bất ổn xảy ra ở các điểm nóng núi lửa như Iceland, Greenland và vành đai lửa Thái Bình Dương.

Trong thực tế, núi Phú Sĩ vẫn chưa có dấu hiệu "trục trặc" nào nhưng chính quyền thủ đô Tokyo muốn người dân cảnh giác.

Vì vậy, họ vừa phát hành một video hướng dẫn do AI tạo ra, nêu chi tiết về tác động thảm khốc mà một vụ phun trào bất ngờ có thể gây ra cùng cách ứng phó.

Cảnh báo sốc

"Khoảnh khắc có thể đến bất ngờ", video cảnh báo. Mặt đất sẽ rung chuyển. Bầu trời sẽ tối sầm lại. Tro bụi sẽ tràn đến.

Phú Sĩ thức giấc sẽ khiến Tokyo đứng bên bờ vực

Chính quyền Tokyo cảnh báo rằng đó sẽ là vấn đề lớn nhất. "Nếu núi Phú Sĩ phun trào, tro bụi núi lửa có thể rơi xuống Tokyo và ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều cách khác nhau", video nhấn mạnh.

Thảm kịch trong video bắt đầu với cảnh một phụ nữ nhận được cảnh báo trên điện thoại.

Trung tâm thành phố Tokyo chỉ cách núi Phú Sĩ 100 km nên chỉ mất một đến hai giờ để đám bụi mây bay đến thành phố - tùy thuộc vào thời tiết.

Khoảng thời gian này đủ để cảnh báo mọi người tìm nơi trú ẩn. Thế nhưng, một vụ phun trào bất ngờ sẽ dập tắt mọi nỗ lực sơ tán có tổ chức.

Máy bay sẽ phải chuyển hướng ngay lập tức bởi bụi mịn có thể làm kẹt động cơ.

Tất nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu.

"Chỉ cần một lượng tro bụi nhỏ tích tụ trên đường băng và đường ray cũng đủ khiến máy bay và tàu hỏa không thể sử dụng được", báo cáo cảnh báo.

Một lớp tro bụi dày 3cm sẽ khiến toàn thành phố tê liệt.

Núi Phú Sĩ chỉ cách Tokyo 100 km và nếu núi lửa hoạt động, tro bụi sẽ bao phủ thành phố

Video cho biết thêm: "Một lượng nhỏ tro bụi trên đường có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện xe cộ, vì tro bụi làm hạn chế tầm nhìn và tăng nguy cơ trượt ngã".

Tuy nhiên, các vụ phun trào núi lửa có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Tro bụi liên tục rơi sẽ gây ô nhiễm hồ nước, làm sập mái nhà và làm tắc nghẽn cống thoát nước mưa. Mưa sẽ làm tăng trọng lượng của bụi tích tụ trên các máy biến áp điện và tháp điện thoại di động.

Và dĩ nhiên, các kệ hàng siêu thị trong thành phố sẽ nhanh chóng hết hàng.

"Mô phỏng này được thiết kế để trang bị cho người dân kiến thức chính xác và các biện pháp chuẩn bị mà họ có thể thực hiện trong trường hợp khẩn cấp", các quan chức Tokyo cho biết trong một tuyên bố công khai.

Vì thế, việc hình ảnh hóa bằng AI được kỳ vọng sẽ giúp người dân nhận thức rõ hơn về thảm họa tiềm tàng này.

Phú Sĩ phun trào lần gần nhất vào năm 1707

Bên bờ vực

Lời khuyên của Tokyo về cơ bản cũng giống như bất kỳ hình thức thảm họa nào. Hình ảnh cho thấy một gia đình bình tĩnh dự trữ thực phẩm, nước uống và vật tư y tế đủ dùng trong hai tuần "phòng trường hợp cần thiết".

Nhưng nó cũng cảnh báo về mối nguy hiểm đặc biệt mà tro bụi núi lửa mang lại.

Mỗi hạt tro bụi đều lởm chởm. Các cạnh sắc nhọn của chúng chưa được mài nhẵn sau nhiều năm lăn tròn dưới chân hoặc trước gió.

Tro bụi sẽ gây kích ứng mắt, mũi và họng. Và sẽ có tác dụng như giấy nhám trên da hoặc bất kỳ bộ phận cơ khí chuyển động nào.

Video cảnh báo gây sốc này chỉ là bước đi mới nhất trong nhiều năm cảnh báo của thành phố Tokyo.

Phú Sĩ nhìn từ trên cao ẢNH: iStock

"Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp đối phó trước khả năng một vụ phun trào bùng nổ quy mô lớn, tương tự như vụ phun trào Hoei khoảng 300 năm trước, có thể gây ra tro bụi núi lửa trên diện rộng", giáo sư Toshitsugu Fujii, nhà nghiên cứu núi lửa tại Đại học Tokyo, phát biểu với truyền thông địa phương.

Nếu núi Phú Sĩ phun trào sẽ tung ra 1,7 tỉ mét khối tro bụi lên trời. Khoảng 490 triệu mét khối tro bụi trong số này được mô phỏng rơi xuống thành phố Tokyo.

"Để ứng phó với tình trạng tro bụi rơi tràn lan, hướng dẫn cơ bản là người dân nên tiếp tục sinh hoạt thường ngày tại nhà hoặc đến các nơi trú ẩn khác. Do đó, điều quan trọng là phải thường xuyên dự trữ đủ thực phẩm", giáo sư Fujii khuyến cáo.

"Tuy nhiên, nếu tro bụi tích tụ hơn 30 cm, những ngôi nhà gỗ có khả năng chịu lực thấp có thể bị sập dưới sức nặng của tro bụi, khiến việc sơ tán là cấp thiết", ông nói thêm.