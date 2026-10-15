Thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ chìm trong biển nước sau mưa lớn

Theo Al Jazeera ngày 15.10, một thiếu niên 14 tuổi tử vong do điện giật khi đi qua vùng nước ngập tại khu Balat, quận Fatih. Camera an ninh ghi lại cảnh nạn nhân bất ngờ ngã gục khi bước vào vũng nước gần lối vào bãi đậu xe. Cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng không qua khỏi. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Nhiều phương tiện chìm trong nước do mưa lớn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14.10.2026 ẢNH: AP

Mưa lớn bắt đầu từ tối 13.10, gây ngập diện rộng tại Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 16 triệu dân. Nhiều tuyến đường, hầm chui, phương tiện mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Một số đoạn đường tại các quận Eyupsultan và Gaziosmanpasa bị sụt lún. Nước lũ còn tràn vào 2 bệnh viện và nhà ga tàu điện ngầm Haciosman.

Tại quận Esenyurt, người dân kịp thời cứu một phụ nữ bị dòng nước cuốn trôi trên đường phố. Lực lượng cứu hỏa cũng giải cứu một người mắc kẹt trong tầng hầm ngập nước. Ở Sultangazi, tường chắn của một trường tiểu học đổ sập khi học sinh đang trong lớp, song không gây thương vong.

Theo Daily Sabah, nhà chức trách ghi nhận 1.277 vụ ngập lụt và 15 vụ sạt lở đất, khiến 47 người mắc kẹt. Hơn 800 ngôi nhà, 280 cơ sở kinh doanh và 76 phương tiện bị ảnh hưởng. Các dịch vụ khẩn cấp tiếp nhận hơn 2.500 thông báo sự cố liên quan đến thời tiết. Khoảng 8.000 nhân viên cùng 2.000 phương tiện, máy móc được huy động ứng phó.

Các phương tiện giao thông di chuyển trên một con đường bị ngập ở Istanbul ẢNH: AP

Lượng mưa cao nhất được ghi nhận tại khu Omerli, thuộc Beykoz, với gần 194 mm. Quyền Thị trưởng Istanbul Nuri Aslan cho biết một số khu vực hứng chịu gần 100 mm mưa chỉ trong 12 giờ.

Hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhiều ô tô bị nước lũ cuốn trôi, trong khi tình trạng ùn tắc giao thông lên tới khoảng 90% vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, hoạt động hàng không vẫn được duy trì bình thường.

Trước tình hình trên, chính quyền Istanbul quyết định đóng cửa trường học trong ngày 15.10, cho một số nhóm công chức nghỉ làm và cấm xe máy lưu thông từ tối 14.10 cho đến khi có thông báo mới, theo AP. Thống đốc Davut Gul kêu gọi người dân hạn chế ra đường, đồng thời khuyến cáo những người sống tại căn hộ tầng hầm chuyển lên tầng cao hơn để tránh nguy cơ ngập lụt.