Du lịch Tin tức - Sự kiện

Thành phố lớn top đầu thế giới đang chìm nhanh một cách khó tin

Vi Nguyễn
06/05/2026 09:02 GMT+7

Một trong những thành phố lớn nhất hành tinh đang chìm xuống với tốc độ nhanh đến mức có thể nhìn thấy từ ngoài không gian.

Thành phố Mexico, Mexico, đang lún xuống với tốc độ đáng báo động đến mức có thể nhìn thấy từ không gian. Hình ảnh từ hệ thống radar mạnh nhất của NASA cho thấy tốc độ sụt lún hơn 0,5 inch (1,27cm) mỗi tháng - biến thành phố này trở thành một trong những thủ đô lún nhanh nhất hành tinh, theo CNN.

Thành phố rộng lớn này, cũng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, trải dài trên một hồ nước trên cao và nằm trên một tầng chứa nước ngầm cổ xưa, cung cấp khoảng 60% nước uống cho 22 triệu cư dân của thành phố. Trong những năm qua, tầng chứa nước ngầm này đã bị khai thác quá mức đến nỗi gây ra hiện tượng sụt lún đất phía trên. Việc khai thác quá mức cũng góp phần vào cuộc khủng hoảng nước mãn tính, khiến thành phố Mexico đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nước, khi các vòi nước không còn nước sinh hoạt. Sự lún nhanh chóng càng trầm trọng hơn do sự phát triển đô thị không ngừng, với các cơ sở hạ tầng mới tạo thêm trọng lượng lên trên lớp đất sét giàu khoáng chất.

Tượng đài Thiên thần Độc lập đã phải xây thêm bậc thang vì sụt lún

Hiện tượng sụt lún đất ở thành phố Mexico lần đầu tiên được ghi nhận vào những năm 1920, và trong những năm qua, người dân đã phải gánh chịu những tác động, với đường sá nứt nẻ, các tòa nhà nghiêng ngả và hệ thống đường sắt bị hư hại. Hình ảnh mới từ vệ tinh NISAR, một dự án hợp tác giữa NASA và Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề một cách chi tiết đáng kinh ngạc. NISAR được thiết kế để lập bản đồ một số quá trình phức tạp nhất của hành tinh và có khả năng theo dõi những chuyển động nhỏ như sụt lún đất. Theo NASA, đây là một trong những hệ thống radar mạnh nhất từng được phóng vào không gian.

Từ tháng 10.2025 đến tháng 1.2026, trong mùa khô ở thành phố Mexico, NISAR đã lập bản đồ sự dịch chuyển của mặt đất bên dưới thành phố. Kết quả cho thấy một số khu vực của thành phố đang bị sụt lún với tốc độ khoảng 0,8 inch mỗi tháng - tức hơn 9,5 inch mỗi năm. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm sân bay quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố.

Một công trình biểu tượng của thành phố cho thấy tác động của hiện tượng sụt lún. Tượng đài Thiên thần Độc lập cao khoảng 38 mét, được xây dựng vào năm 1910 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mexico, đã cần phải thêm 14 bậc thang vào chân đế vì nền đất bên dưới đang bị sụt lún.

Thành phố Mexico nổi tiếng là điểm nóng về hiện tượng sụt lún đất, và những hình ảnh như thế này chỉ là bước khởi đầu đối với NISAR", David Bekaert, quản lý dự án tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Flemish và là thành viên nhóm khoa học NISAR, cho biết thêm sẽ chứng kiến sự gia tăng các phát hiện mới từ khắp nơi trên thế giới. Vệ tinh này cũng có khả năng theo dõi các quá trình tự nhiên khác trên hành tinh như sự trượt lở của sông băng hoặc sự phát triển của cây trồng, cũng như các thảm họa tự nhiên như núi lửa phun trào.

