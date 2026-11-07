Thanh Thảo đăng loạt ảnh cũ, tiết lộ về Quang Dũng

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh thân thiết bên Quang Dũng. Chia sẻ về loạt khoảnh khắc này, nữ ca sĩ 7X viết: “Người ta khoe ảnh mới, tôi thì thích khoe ảnh có giá trị kỷ niệm. Và lần này là ảnh chụp cùng của đôi song ca 'siêu hot' một thời. Đố cả nhà có thể kể tên những bài hát của đôi song ca này”.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú trước những khoảnh khắc thân thiết giữa Quang Dũng - Thanh Thảo. Trước đây, họ từng có những màn kết hợp ăn ý trên sân khấu, nhận được sự ủng hộ từ phía mọi người. Trong đó có thể kể đến những ca khúc như Mãi yêu người thôi, Hoài niệm dấu yêu, Tình đầu tình cuối…

Những hình ảnh cũ bên Quang Dũng vừa được Thanh Thảo hé lộ trên trang cá nhân Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, Thanh Thảo cho biết lý do giúp cô và Quang Dũng khi kết hợp lại nhận được sự yêu mến của khán giả đến từ việc ăn ý trên sân khấu. Theo nữ ca sĩ Búp bê con trai, dù họ theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau nhưng mỗi khi song ca lại rất hòa hợp. Nhờ vậy mà đến hiện tại, nhiều người hâm mộ vẫn nhắc đến cả hai và những bài hát từng làm nên tên tuổi.

Thanh Thảo cũng không ngại dành lời khen ngợi cho Quang Dũng khi kết hợp chung. Với cô, đây là một người đồng nghiệp hiền lành và là một nghệ sĩ luôn yêu nghề và nghiêm túc với các hoạt động nghệ thuật.

Khi được hỏi về kế hoạch kết hợp trong thời gian tới để đáp lại tình cảm của khán giả, Thanh Thảo cho hay: “Bất cứ khi nào bầu sô mời hoặc khán giả cần là cả hai lại kết hợp. Cứ có dịp thì chúng tôi lại hòa giọng cùng nhau. Và nếu có tổ chức liveshow, khách mời đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là Quang Dũng”.

Thanh Thảo và Quang Dũng từng là cặp song ca ăn ý trên sân khấu, được khán giả yêu mến Ảnh: NVCC

Còn nhớ trong một chương trình, khi nhắc về mối quan hệ với Thanh Thảo, ca sĩ Quang Dũng từng bộc bạch rằng trước đây, mỗi lần đi hát về, cả hai thường chở nhau trên chiếc honda, đưa nhau đi ăn tối.

“Từ những ngày tháng đó đã có những bài hát song ca. Bây giờ khi chúng tôi kết hợp trên sân khấu vẫn được khán giả yêu mến bởi những bài hát đó”, anh chia sẻ. Đến hiện tại, nam ca sĩ khẳng định mình và Thanh Thảo là tri kỷ, về cả âm nhạc lẫn cuộc sống.

Thanh Thảo ở hiện tại

Còn với Thanh Thảo, cô hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Dù bận rộn với tổ ấm nhỏ, giọng ca 7X vẫn sắp xếp lịch trình để tham gia biểu diễn, ra mắt các sản phẩm âm nhạc để dành tặng khán giả. Điều khiến nữ ca sĩ trân trọng chính là sự đồng hành, ủng hộ từ phía người bạn đời. “Anh muốn tôi chỉ lo việc hát, còn mọi vấn đề khác để anh lo. Anh ấy cảm thấy chỉ có ca hát mới làm tôi thăng hoa nên ủng hộ tuyệt đối”, Thanh Thảo bật mí.