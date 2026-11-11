Thanh Thảo làm điều đặc biệt cho chồng Việt kiều, hé lộ hôn nhân sau 10 năm

Ca sĩ Thanh Thảo tổ chức tiệc kỷ niệm chặng đường 10 năm gắn bó bên chồng doanh nhân. Nhiều sao Việt như nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Dương Triệu Vũ, ca sĩ Vy Oanh… dành thời gian đến chung vui cùng giọng ca Búp bê con trai, tạo nên buổi tối nhiều cảm xúc.

Thanh Thảo và chồng doanh nhân tổ chức tiệc kỷ niệm chặng đường 10 năm gắn bó Ảnh: KaNu Pham

Thanh Thảo bày tỏ tình cảm với chồng qua âm nhạc

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của đêm tiệc là màn xuất hiện của Thanh Thảo trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Nữ ca sĩ chọn mở màn chương trình bằng ca khúc mới mang tên Gọi anh là chồng, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thanh Tuyền dành riêng cho câu chuyện tình yêu của cô.

Đáng chú ý, đây không chỉ đơn thuần là một tiết mục biểu diễn mà còn mang ý nghĩa như lời tuyên bố tình yêu chính thức của Thanh Thảo sau 10 năm gắn bó. Trước đó, dù đã có chung một cô con gái, nữ ca sĩ và người bạn đời vẫn chưa từng chính thức công khai gọi nhau bằng danh xưng vợ chồng như trong một dấu mốc đặc biệt này.

Chia sẻ về ca khúc, Thanh Thảo cho biết: “Bài hát này được nhạc sĩ viết dựa trên chính câu chuyện thật của gia đình mình. Bởi vì từ trước đến nay, chúng tôi vẫn chưa bao giờ chính thức tuyên bố trước mọi người mình là vợ chồng. Ngày hôm nay là một cột mốc đặc biệt, ngày tôi chính thức gọi ba của con mình là chồng, thay cho mọi lời hẹn ước dài lâu”.

Khoảnh khắc giọng ca 7X xuất hiện trong chiếc váy cưới khiến các khách mời bất ngờ Ảnh: KaNu Pham

Ca khúc được nhạc sĩ Đặng Thanh Tuyền chắp bút riêng cho Thanh Thảo, tiếp nối sự kết hợp trước đó với 50 năm về sau. Đặc biệt, phần hòa âm, phối khí do ca sĩ Vicky Nhung thực hiện và dành tặng riêng cho đàn chị. Ca từ gần gũi, ý nghĩa cùng phần trình diễn đầy cảm xúc của Thanh Thảo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khách mời.

Trong đêm tiệc, con gái Thanh Thảo – bé Talia cũng có những lời tâm sự xúc động dành cho ba mẹ. Cô bé còn tự tin thể hiện khả năng ca hát và nhảy múa trên sân khấu, cho thấy năng khiếu nghệ thuật được thừa hưởng từ giọng ca Búp bê con trai.

Bên cạnh đó, Thanh Thảo và chồng doanh nhân còn nhận được những lời chúc phúc từ gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết. Khoảnh khắc này khiến nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động.

Tổ ấm viên mãn của giọng ca Búp bê con trai Ảnh: KaNu Pham

Với Thanh Thảo, tiệc kỷ niệm năm nay không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 10 năm bên người bạn đời mà còn là cột mốc ý nghĩa khi cô có thể chính thức gọi người đàn ông đã đồng hành cùng mình và con gái bằng “chồng” trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Đặc biệt, ca khúc mới cũng sẽ là món quà âm nhạc mà nữ ca sĩ muốn lưu giữ cho dấu mốc đáng nhớ này, đồng thời gửi gắm thông điệp về tình yêu, sự gắn bó và hạnh phúc viên mãn sau hành trình dài bên nhau.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Thanh Thảo cho biết cô may mắn khi chồng luôn ủng hộ mình hoạt động nghệ thuật. Nam doanh nhân sẵn sàng hỗ trợ để người bạn đời vừa có thể tiếp tục với đam mê ca hát, vừa hoàn thành vai trò một người phụ nữ trong gia đình.

“Công việc của anh ấy rất chủ động nên giờ giấc thoải mái, anh lại rất thích được chăm con, nên nếu tôi muốn lưu diễn xa thì anh vẫn chăm sóc bé được. Nhưng mà do tôi nhớ con, cảm giác chỉ có mình là chăm con tốt nhất nên nhận show thì cân nhắc một chút”, Thanh Thảo chia sẻ.