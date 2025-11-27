Thanh Thủy nói gì trước khi trao lại vương miện Hoa hậu Quốc tế?

Những ngày cuối tại Nhật Bản của Thanh Thủy tràn ngập những kỷ niệm đáng nhớ. Thanh Thủy cùng dàn thí sinh đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ các lãnh đạo và đại biểu địa phương.

Không chỉ hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc, thưởng thức tinh hoa ẩm thực và nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, nàng hậu Việt còn thể hiện rõ bản lĩnh và vị thế của một đương kim hoa hậu. Trong cuộc thi Miss International 2025, Thanh Thủy còn đảm nhận vai trò giám khảo ở phần thi bán kết.

Đương kim Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy (giữa) hội ngộ Kiều Duy (phải), đại diện Việt Nam tiếp nối sứ mệnh tại cuộc thi năm nay Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, Thanh Thủy cho biết một năm không quá dài nhưng đủ để cô thấy được sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy cũng thừa nhận có những áp lực khi đương nhiệm, nhưng cô luôn ý thức được sứ mệnh cao cả của mình. “Khi bước chân ra các quốc gia khác nhau thì Thủy phải thể hiện được năng lượng, tinh thần của một Miss International, luôn mang trong mình sứ mệnh quảng bá văn hóa và muốn đem đến sự kết nối giao lưu với tất cả những nền văn hóa khác nhau trên thế giới”, cô bộc bạch.

Hành trình của Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy

Hơn một năm qua, Thanh Thủy đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Campuchia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, Thanh Thủy cũng là một trong những đại diện trẻ nổi bật khi được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024 và vinh dự góp mặt trong đội hình diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. “Hành trình vừa qua đã bồi đắp khá nhiều cho sự trưởng thành của mình. Thủy vẫn luôn muốn trau dồi học hỏi và phát triển bản thân từng ngày. Thủy tự hứa với bản thân là sẽ không ngừng cố gắng mỗi ngày”, người đẹp sinh năm 2002 chia sẻ.

Thanh Thủy hé lộ trang phục sẽ mặc tại sân khấu chung kết vào ngày 27.11 do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện Ảnh: FBNV

Khẳng định bản thân không hề bị "gò bó" hay áp lực bởi hình tượng hoa hậu, Thanh Thủy cho biết cô luôn trân trọng việc được sống đúng với cá tính và quan điểm thật. “Đối với cá nhân Thủy, Thủy không cảm thấy quá gò bó. Thủy sống đúng với con người thật của mình từ trước tới giờ. Cho nên Thủy không hề cảm thấy gò bó hay áp lực”.

Người đẹp cũng nhấn mạnh “dấu ấn cá nhân” là yếu tố then chốt để giữ vững hình ảnh trong mắt công chúng. Cô cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô sẽ tiếp tục cống hiến và tạo ra những giá trị riêng, đồng thời hy vọng khán giả sẽ đón chờ mình ở những vai trò mới.

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên chinh chiến tại đấu trường Miss International và là người đẹp Việt giành danh hiệu cao nhất đến thời điểm hiện tại. Với vẻ đẹp ngọt ngào, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy lọt vào top 10 giải thưởng Timeless's Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian), do Missosology bình chọn. Trên mạng xã hội, phần lớn khán giả Việt đều trông chờ vào màn 'final walk' của Thanh Thủy ở chung kết.