Tại SEA Games 32, vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng là người nhận vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp "kình ngư" này cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games. Bên cạnh thành tích chuyên môn tốt, kình ngư Huy Hoàng cũng được đánh giá cao về ý thức tập luyện.

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng từng thi đấu xuất sắc tại SEA Games 31 THANH QUYẾT

Nguyễn Huy Hoàng là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam, bởi những thành tích đáng nể của anh giành được cho nền thể thao nước nhà. Tại SEA Games 31, "kình ngư" người Quảng Bình tỏa sáng rực rỡ khi giành đến 4 huy chương vàng cá nhân và 1 huy chương vàng tiếp sức (4x200m tự do). Đặc biệt, Huy Hoàng còn phá 2 kỷ lục SEA Games, trong đó có 1 kỷ lục cá nhân và 1 kỷ lục nội dung tiếp sức.

Chuỗi thành tích 5 chiếc huy chương vàng giành được tại SEA Games 31 giúp Huy Hoàng nhận được giải thưởng VĐV xuất sắc nhất của Thể thao Việt Nam năm 2022, tại Cúp Chiến thắng. Thành tích nói trên tại kỳ Đại hội năm 2022 cũng giúp cá nhân VĐV này nâng tổng số huy chương vàng giành được trong các lần tham dự SEA Games lên đến con số 8.

Thành tích đáng nể của Huy Hoàng - VĐV cầm cờ tại SEA Games cho Việt Nam

"Kình ngư" người Quảng Bình đã gắn với thành công của bơi lội Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong nhiều năm trở lại đây. Tại Á vận hội năm 2018, Huy Hoàng đoạt huy chương đồng nội dung 800m tự do và huy chương bạc nội dung 1.500m tự do. Đến SEA Games 30 năm 2019, Huy Hoàng đã giành cú đúp huy chương vàng ở cự ly 400m tự do và 1.500m tự do sở trường với thành tích 14 phút 58 giây 14. Cũng sau kỳ Đại hội trên đất Philippines đầy thành công, VĐV sinh năm 2000 đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Ở SEA Games 32, Huy Hoàng gặp khó khi nước chủ nhà bỏ nội dung 800m tự do sở trường của anh. Tuy nhiên, VĐV đội tuyển bơi hứa hẹn vẫn sẽ là "mỏ vàng" với thể thao Việt Nam ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, và các nội dung tiếp sức. Sau khi hoàn thành chuyến tập huấn tại Hungary, Huy Hoàng cùng đội tuyển bơi quốc gia sẽ về nước vào ngày 24.4, trước khi di chuyển sang Campuchia ngày 4.5 dự SEA Games năm 2023.