'Thanh toán số đã len lỏi từ trung tâm thương mại đến quán trà đá vỉa hè'

Sáng 8.10, phát biểu tại họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, đánh giá, hệ sinh thái thanh toán số của Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, phát biểu tại chương trình ẢNH: NHƯ Ý

Các chỉ số về số lượng, giá trị giao dịch qua kênh internet, điện thoại di động và đặc biệt là mã QR liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao.

"Thanh toán số đã thực sự len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế, từ những siêu thị lớn, trung tâm thương mại cho đến các khu chợ dân sinh, quán trà đá vỉa hè; từ trong nước vươn tầm ra khu vực và thế giới. Thiết bị di động và mã QR đã biến mọi nơi thành điểm chấp nhận thanh toán tiện lợi với chi phí thấp", ông Tuấn nói.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng số tài khoản thanh toán cá nhân được ghi nhận là 256,741 triệu tài khoản, tức trung bình mỗi người dân Việt Nam có 2,5 tài khoản thanh toán.

Theo ông Tuấn, cùng với sự phát triển về quy mô, yếu tố an toàn, bảo mật luôn được Ngân hàng Nhà nước đặt lên hàng đầu. Nhờ việc kết nối dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu và triển khai đối chiếu sinh trắc học cho hàng trăm triệu hồ sơ khách hàng, hệ thống đã ngăn chặn hiệu quả các rủi ro, bảo vệ an toàn cho hàng ngàn tỉ đồng của người dân.

Ông Tuấn cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đặc biệt chú trọng định hướng phủ sóng thanh toán số tới những "vùng trắng" - khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ các chủ thể kinh doanh quy mô nhỏ tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái thanh toán số.

Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 là chuỗi sự kiện do Báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức. Năm nay là năm thứ 6 của chương trình Ngày Thẻ Việt Nam với tên gọi mới Ngày Thanh toán Việt Nam.

Đại diện ban tổ chức, Ngân hàng Nhà nước, đại sứ chương trình trả lời tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý

Ông Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết, sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chiếc thẻ đã không còn là phương tiện thanh toán duy nhất. Người dân hôm nay trả viện phí bằng mã QR, nộp thuế trên điện thoại, mua sắm ở nước ngoài chỉ với một lần quét. Thanh toán số đã trở thành một phần tự nhiên của đời sống.

Theo ông Sưởng, chủ đề "Chạm số - Sống xanh" của năm nay nhằm trả lời cho câu hỏi: mỗi cú chạm ấy còn có thể mang lại điều gì lớn hơn sự tiện lợi? Một hóa đơn điện tử thay cho tờ giấy in, một mã QR thay cho đồng tiền mặt phải in ấn, vận chuyển, kiểm đếm, một thủ tục hoàn tất trên điện thoại thay cho một chuyến đi và một lần xếp hàng - mỗi lựa chọn nhỏ ấy, khi được hàng triệu người lặp lại mỗi ngày, sẽ tạo nên khác biệt thật sự cho môi trường và cho xã hội.

"Chúng tôi muốn người trẻ thấy rằng sống xanh không phải điều gì xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trong tay", ông Sưởng nói.

Trong chuỗi hoạt động của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 sẽ có các tọa đàm, hội thảo chuyên đề, lễ hội thanh toán không tiền mặt "Sóng Festival" tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội (24 - 25.10) và đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2". Cùng đó là chiến dịch Mega sale 2026 với loạt ưu đãi thanh toán không tiền mặt, phối hợp cùng hệ sinh thái đối tác thương mại điện tử, bán lẻ, ẩm thực, giải trí.