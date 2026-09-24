Thanh tra Cà Mau chuyển công an vụ UBND xã Vĩnh Trạch Đông cho thuê đất

Ngày 24.9, tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này vừa có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng và cho thuê đất của UBND xã Vĩnh Trạch Đông, tỉnh Bạc Liêu (cũ), nay là phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ cho thuê đất không qua đấu giá sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cho thuê đất không đấu giá, hết hạn vẫn sử dụng

Năm 2006, UBND tỉnh Bạc Liêu giao UBND xã Vĩnh Trạch Đông quản lý khoảng 512 ha đất thuộc Dự án 773 và chỉ đạo giao đất cho người dân sản xuất. Trong đó, khoảng 122 ha đất được cho các hộ thuê để sản xuất muối.

Thanh tra tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ UBND xã Vĩnh Trạch Đông (cũ) cho thuê đất không qua đấu giá sang cơ quan công an ẢNH: G.B

Theo kết luận thanh tra, việc đưa diện tích đất muối này vào quỹ đất công ích của xã để cho thuê là trái chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND xã Vĩnh Trạch Đông ký hợp đồng cho các cá nhân thuê đất nhưng không đấu giá. Phần lớn hợp đồng không ghi thông tin thửa đất, chỉ xác nhận diện tích và địa chỉ ấp, gây khó khăn khi đối chiếu hồ sơ, kiểm tra việc sử dụng đất.

Việc quản lý đất sau thời gian cho thuê cũng không được xử lý dứt điểm. Thanh tra ghi nhận một số thửa đất thuộc Dự án 773 tiếp tục được sử dụng nhưng không nộp tiền thuê trong giai đoạn 2018 - 2025, tương ứng số tiền ước tính hơn 2,3 tỉ đồng. Với đất công ích, số tiền thuê không nộp trong giai đoạn 2019 - 2025 được ước tính là 686 triệu đồng.

Từ 2 khoản trên, kết luận thanh tra nêu giá trị lãng phí tài nguyên đất ước tính gần 3 tỉ đồng và nhận định khó có khả năng thu hồi.

Số tiền thu và nộp ngân sách chênh hơn 107 triệu đồng

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ, đoàn thanh tra xác định số tiền thu từ cho thuê đất gần 1,493 tỉ đồng, trong khi số thực nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,386 tỉ đồng, chênh lệch hơn 107 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi gần 67 triệu đồng từ UBND phường Hiệp Thành. Ba cá nhân trực tiếp thu tiền nhưng không phát hành biên lai theo quy định và không chứng minh được đã nộp ngân sách cũng bị kiến nghị thu hồi tiền: bà Trần Thị Cẩm Thúy 24 triệu đồng, bà Quách Thị Hoàng Oanh 7 triệu đồng và ông Dương Tấn Bửu 9,5 triệu đồng.

Ngoài khoản chênh lệch trên, đoàn thanh tra ước tính khoảng 826 triệu đồng tiền thuê đất giai đoạn 2003 - 2017 chưa được nộp ngân sách. Kết luận đồng thời ghi nhận đa số người thuê trình bày đã nộp đủ tiền; phía xã không xác định được người nào còn nợ, nợ bao nhiêu. Một số trường hợp thu tiền không có chứng từ để người dân chứng minh đã nộp. Vì vậy, Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND phường Hiệp Thành rà soát hồ sơ, làm việc với những người liên quan để thu hồi, nộp ngân sách khoản tiền này.

Kết luận thanh tra nêu số tiền gây thiệt hại ngân sách gần 933 triệu đồng, gồm khoản chênh lệch thu, nộp hơn 107 triệu đồng và khoản tiền thuê đất chưa nộp được ước tính khoảng 826 triệu đồng. Con số này được nêu riêng với giá trị lãng phí tài nguyên đất ước tính gần 3 tỉ đồng (nêu trên).

Thanh tra còn xác định ông Trần Ngọc Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, đã xác nhận đồng ý miễn 30 triệu đồng tiền thuê đất cho ông Ngô Vũ Lợi trong 2 năm 2007 - 2008. Kết luận cho rằng việc miễn tiền không đúng quy định và không thuộc thẩm quyền của ông Chiến; đồng thời kiến nghị thu hồi khoản tiền này đối với ông Chiến.

Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm những người liên quan qua các thời kỳ; yêu cầu UBND phường Hiệp Thành rà soát, xử lý 6 thửa đất tiếp tục được sử dụng nhưng không có hợp đồng cho thuê đất. Hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ các dấu hiệu vi phạm và xác định có tội phạm xảy ra hay không.