Thanh tra các cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng trẻ em

Ngày 9.1, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc rà soát, kiểm tra, thanh tra việc nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, thời gian vừa qua, vẫn còn một số cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập và các quỹ từ thiện chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em. Đặc biệt vụ việc vi phạm pháp luật tại Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa (Long An) gây bức xúc trong dư luận.

Thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và luật Trẻ em, để tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.ư chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh đó, rà soát việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội.

Quan tâm, tạo điều kiện đồng thời rà soát thường xuyên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng tốt về cả thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật.





Kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bộ LĐ-TB-XH nêu rõ: “Các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm, trục lợi kéo dài”. Kết quả rà soát yêu cầu báo cáo về Bộ LĐ-TB-XH trước ngày 28.2.

Trước đó, các cơ quan của tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An, tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ).

Trên cơ sở điều tra, ngày 5.1, Công an H.Đức Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là những người "cầm đầu" cơ sở này. Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra các hành vi vi phạm pháp luật tại Tịnh thất Bồng Lai để xử lý theo quy định của pháp luật.