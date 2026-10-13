Thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà

Ngày 13.10, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết qua thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà giai đoạn 2024 - 2025, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót.

Cụ thể, công tác quản lý, giám sát việc sử dụng diện tích thuê môi trường rừng chưa chặt chẽ. Khi xây dựng dự toán Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị chưa bố trí công tác bón phân cho hạng mục chăm sóc rừng trồng. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 và 2025 cũng chưa quy định nội dung thực hiện kinh phí đề tài khoa học của đơn vị tổ chức chủ trì.

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà ẢNH: KỲ NAM

Đáng chú ý, liên quan đến tiền thu từ bán khai thác gỗ rừng trồng 327 nằm ngoài quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Thanh tra tỉnh kiến nghị ban quản lý chuyển nộp ngân sách nhà nước số tiền 317,735 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra đồng thời kiến nghị thu hồi 100 triệu đồng từ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà do để Công ty cổ phần Athena Group đưa dự án vào khai thác kinh doanh khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, vi phạm hợp đồng và cam kết.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh yêu cầu xây dựng phương án cụ thể để thu hồi 211,326 triệu đồng còn nợ từ Công ty Lâm sản Thịnh Vượng. Đồng thời, đề xuất biện pháp xử lý đối với bên nợ cố tình chiếm dụng tiền ngân sách nhà nước từ nguồn thu bán khai thác gỗ rừng trồng 327 nói trên.

Tổng số tiền được kiến nghị nộp ngân sách và thu hồi trong các nội dung này là hơn 629 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo kết luận thanh tra.