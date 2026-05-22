Thời sự

Thanh tra Chính phủ đề xuất thang 100 'chấm điểm' chống tham nhũng

Tuyến Phan
22/05/2026 08:29 GMT+7

Thanh tra Chính phủ đề xuất bộ tiêu chí với thang tối đa 100 để 'chấm điểm' chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của các bộ, ngành, địa phương.

Cục IV Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (bộ chỉ số) áp dụng cho các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh.

Thang điểm 100, có cộng, có trừ

Theo dự thảo, bộ chỉ số gồm nhóm tiêu chí tính điểm và nhóm tiêu chí bị trừ điểm.

Trong đó, nhóm tiêu chí tính điểm gồm: nhóm A về xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhóm B về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhóm C về phát hiện tham nhũng; nhóm D về xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Nhóm tiêu chí bị trừ điểm gồm việc không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý do để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do các cơ quan khác phát hiện.

Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ cấu bộ chỉ số gồm: nhóm A 20 điểm, nhóm B 55 điểm, nhóm C 15 điểm, nhóm D 5 điểm, nhóm tiêu chí đặc thù 5 điểm; đồng thời có nhóm tiêu chí bị trừ điểm.

Nhóm tiêu chí đặc thù được xác định liên quan đến quản lý và kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực, chuyên ngành có nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (ban hành văn bản phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ban hành quy định kiểm soát quyền lực).

Đối với các tỉnh, thành phố, cơ cấu bộ chỉ số gồm: nhóm A 20 điểm, nhóm B 55 điểm, nhóm C 15 điểm, nhóm D 10 điểm; đồng thời có nhóm tiêu chí bị trừ điểm.

Tổng điểm đánh giá là điểm đánh giá của nhóm tiêu chí tính điểm trừ đi điểm đánh giá nhóm tiêu chí bị trừ điểm.

Nếu tổng điểm đánh giá từ 80 điểm trở lên sẽ được xếp loại tốt, từ 70 đến dưới 80 điểm xếp loại khá, từ 50 đến dưới 70 điểm xếp loại trung bình, dưới 50 điểm xếp loại yếu.

Điểm số được tính thế nào?

Thang điểm tối đa trong bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng là 100 điểm, được chia làm 2 nhóm gồm định lượng và định tính.

Đối với tiêu chí định lượng, điểm đánh giá được tính theo công thức: (số liệu thực tế/số liệu phải thực hiện) x điểm tối đa của tiêu chí.

Đối với tiêu chí định tính, nếu thực hiện đầy đủ yêu cầu của tiêu chí được tính 100% điểm tối đa; thực hiện một phần yêu cầu của tiêu chí được tính điểm theo tỷ lệ phần trăm khối lượng đạt được; không thực hiện yêu cầu của tiêu chí thì không được tính điểm.

Trước ngày 25.12 hằng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập tổ đánh giá và tổ chức tự chấm điểm, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả tự đánh giá.

Sau đó, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức rà soát báo cáo tự đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh để công nhận kết quả. Nếu kết quả tự đánh giá chưa chính xác, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn rà soát, đánh giá lại.

Căn cứ kết quả đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, Thanh tra Chính phủ tổng hợp báo cáo Chính phủ và giúp Chính phủ báo cáo Quốc hội trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hằng năm.

Nâng cao hiệu quả thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế

Sáng 11.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp về các công tác, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

