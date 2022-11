Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' nhiều dự án có sai sót, vi phạm tại Đắk Lắk

Ngày 16.11, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, “điểm tên” nhiều dự án có vi phạm luật Đất đai, luật Xây dựng tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ nhận định nhiều dự án lớn có vi phạm như: tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh (do DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư); dự án nhà ở thương mại P.Tân Lợi (diện tích hơn 8,6 ha, do Công ty TNHH Xây dựng Nam Sơn làm chủ đầu tư) và dự án nhà ở xã hội khu tập thể Công ty CP vận tải ô tô Đắk Lắk tại P.Tân Thành (diện tích 7.000 m2, do liên danh Công ty công nghệ SEAGOL, Công ty Toàn Thắng và Trường ĐH Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư).

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh được Sở Xây dựng Đắk Lắk cấp giấy phép xây dựng năm 2016, có chiều cao 25 tầng. Tuy nhiên năm 2017, dự án mới xây được 18 tầng nhưng đã đưa vào hoạt động.

Thanh tra kết luận, dự án chưa điều chỉnh giấy phép, chưa phù hợp với luật Xây dựng năm 2014. Thanh tra Chính phủ cũng xác định, đây là dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định; các danh mục kêu gọi đầu tư tại dự án trên không được công bố công khai theo quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với dự án nhà ở thương mại P.Tân Lợi và dự án nhà ở xã hội khu tập thể Công ty CP vận tải ô tô Đắk Lắk tại P.Tân Thành, theo kết luận thanh tra, đã để xảy ra sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài khiến dư luận bức xúc nhưng chưa xử lý dứt điểm, chưa cương quyết áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm theo quy định của luật Xây dựng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện chỉ có dự án tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh đã đi vào hoạt động, tổ chức đón khách lưu trú. Dự án nhà ở thương mại P.Tân Lợi đã hoàn thiện một vài căn biệt thự và đã có người vào ở, còn lại phần lớn diện tích đang bỏ hoang, nhiều căn nhà thi công dang dở rồi tạm ngừng. Còn dự án nhà ở xã hội P.Tân Thành đang được quây tôn kín mít, chưa có người ở.





Kiến nghị xử lý trách nhiệm, dứt điểm sai phạm

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào mức độ vi phạm, sai phạm tại dự án nhà ở xã hội thuộc P.Tân Thành để xử lý dứt điểm; trường hợp cố ý làm trái thì chuyển CQĐT theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án nhà ở thương mại tại P.Tân Lợi, Thanh tra Chính phủ đề nghị phải xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với dự án tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh, Thanh tra Chính phủ đề nghị phải rà soát lại việc miễn giảm tiền thuê đất từ năm 2017 - 2024 và xác định lại giá thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định để tránh thất thu tiền ngân sách.

Trong thông báo, Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định, không công bố danh mục dự án và không thực hiện sắp xếp, quản lý tài sản công theo quy định đến CQĐT Bộ Công an xem xét theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ còn nêu một số thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Đắk Lắk và đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của UBND tỉnh và các cá nhân về những thiếu sót, tồn tại vi phạm; chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị… có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại.

Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Sở KH-ĐT Đắk Lắk cùng các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh.