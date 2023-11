Thanh tra Chính phủ điều chỉnh thông tin trong báo cáo công tác chống tham nhũng

Ngày 13.11, Văn phòng UBND Ninh Thuận cho biết Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 (PACA 2022), trong đó đã điều chỉnh thông tin như UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị.

Như Thanh Niên đưa tin, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản số 4638/UBND-TCD ngày 5.11 gửi Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị kiểm tra lại Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 mà Thanh tra Chính phủ đã công bố.

Văn bản 4638 đề cập thông tin Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 (PACA 2022).

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận xuống cơ sở để lắng nghe ý kiến của người dân THIỆN NHÂN

Theo kết quả đánh giá công tác PACA 2022, tại trang 10 có nêu: "còn một số địa phương việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh còn sơ sài, như Cà Mau và Tây Ninh không có điểm; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp công dân được 1 lần trong năm; các tỉnh Ninh Thuận, Bạc Liêu và Quảng Nam ghi nhận Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 2 lần trong năm tại mỗi địa phương…".

Về vấn đề này, UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau: Tại báo cáo số 135/BC-UBND ngày 9.6.2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về kết quả tự đánh giá công tác PACA 2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận gửi Thanh tra Chính phủ, tại Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo này (từ trang 37 đến trang 41) đã thể hiện rõ: Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ năm 2022 đầy đủ theo quy định của luật Tiếp công dân (tính đến thời điểm báo cáo là 11 tháng, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đủ 11 lần), trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh có 4 lần có công dân đến để tiếp và 7 lần Chủ tịch UBND tỉnh có tiếp công dân nhưng không có công dân đến để tiếp.

Theo tỉnh Ninh Thuận, báo cáo kết quả đánh giá công tác PACA 2022 do Thanh tra Chính phủ công bố, tại trang 10 nêu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp công dân 2 lần trong năm tại mỗi địa phương là chưa chính xác. Đây là kết quả của năm 2021, không phải của năm 2022. Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Tổng thanh tra Chính phủ xem xét, chỉ đạo kiểm tra lại nội dung nêu trên.

Sau khi UBND tỉnh Ninh Thuận có Văn bản 4638, ngày 8.11, Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 (PACA 2022), trong đó đã điều chỉnh thông tin tại trang 10 của báo cáo như sau: Việc tiếp công dân của chủ tịch UBND cấp tỉnh có điểm trung bình 1,48/2, đạt 74% so với yêu cầu, tiếp tục cho thấy chuyển biến tích cực so với các năm trước (năm 2021 đạt 68,66% tăng đáng kể so với năm 2020 chỉ đạt 52,50%).

Bên cạnh đó, đa số người đứng đầu các địa phương đều có văn bản xử lý tố cáo, kiến nghị của công dân về tham nhũng; kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Điều này cho thấy lãnh đạo địa phương cả nước ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp công dân định kỳ, trực tiếp lắng nghe, đối thoại và ra quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân.