‘Tham nhũng, tiêu cực gây nhiều hệ lụy, làm xói mòn lòng tin của nhân dân’

Chiều 10.11, Bộ Công an tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò báo chí, truyền thông Công an nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" gắn với tổng kết, trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 - 2023 trong lực lượng công an nhân dân.

Dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Hội Nhà báo Việt Nam...

Phát biểu khai mạc tọa đàm, thiếu tướng Trần Thanh Phong, Cục phó Cục truyền thông Công an nhân dân (X04) Bộ Công an, cho hay bên cạnh sự phát triển của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng để biến mạng xã hội thành công cụ để tuyên truyền nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái nhằm chống phá cách mạng Việt Nam và xuyên tạc chủ trương, chính sách của Nhà nước, gây hoang mang, gieo rắc tâm lý bất mãn...

Do vậy, báo chí công an nhân dân với chức năng của mình đã tuyên truyền, phản ánh, đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái thù địch...

Cùng với công tác đó, việc tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng luôn được Bộ Công an đặc biệt quan tâm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "không ngừng, không nghỉ".

Tại tọa đàm, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương 197 tập thể, cá nhân đã có bài viết hay về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo tiếp tục có không ít khó khăn, thách thức.

Thứ trưởng nêu ra một số vấn đề, trong đó, nền tảng tư tưởng là cơ sở, lý luận, quan điểm chỉ đạo, ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho sự phát triển. Nền tảng tư tưởng mà khoa học, đúng đắn sẽ dẫn dắt giai cấp, dân tộc, xã hội phát triển tiến bộ, tích cực… Trong đó, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết lý luận sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đây là tài sản tinh thần quý báu, to lớn của Đảng và dân tộc.

Với vai trò, vị trí, tầm quan trọng về nền tảng tư tưởng của Đảng như trên, thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho rằng đó chính là mục tiêu hướng tới và không bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được Đảng ta thường xuyên coi trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho hay, tham nhũng, tiêu cực tồn tại trong mọi chế độ với các mức độ khác nhau dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp trong đời sống xã hội. Hậu quả của nó ảnh hưởng xấu đến nhiều lĩnh vực, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN...

Do vậy, Đảng và Nhà nước ta xác định "tham nhũng" là một loại giặc "nội xâm" và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian tới, công tác truyền thông cần đổi mới hơn nữa về nội dung, hình thức, phương pháp… Gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc phủ xanh, lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng việc "tự soi", "tự sửa", tự phòng chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Chính vì vậy, thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho hay, hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông trong công an nhân dân phải chủ động, thích ứng, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình trong từng giai đoạn và coi trọng xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan báo chí.