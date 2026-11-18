Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 của cơ quan này, gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn ký ẢNH: BÁO THANH TRA

Danh sách thanh tra chính thức: FPT Play, VieON, VTVcab, YeaH1, VNG, Garena

Tại các cuộc chính thức, dự kiến quý 1 và quý 2/2027, cơ quan thanh tra sẽ thanh tra đối với Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Play), Công ty cổ phần VieON, Tổng công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TV360), Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV).

Cùng đó là Công ty cổ phần Tống công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab), Tổng công ty Truyền thông - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-Media/MyTV), Trung tâm Dịch vụ SO MobiFone (mobiOn), Công ty cổ phần YeaH1 Edigital; Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam, Công ty cổ phần quốc tế Truyền thông (International Media/TodayTV).

Nội dung thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh, trọng tâm hoạt động cung cấp, phổ biến phim trên không gian mạng. Thời kỳ thanh tra từ 1.1.2024 đến thời điểm thanh tra.

Ngoài ra, dự kiến quý 2 và quý 3/2027, cơ quan thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đối với Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam (Garena), Công ty cổ phần VNG, Công ty TNΗΗ Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình, Công ty TNHH Truyền thông Minh Phương Thịnh, Công ty Cổ phần Gamota, Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, Công ty TNHH Zingplay Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển công nghệ số Hồng Hà, Công ty cổ phần Truyền hình tương tác Việt Nam, Công ty cổ phần Funtap.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2024 đến thời điểm thanh tra.

Danh sách thanh tra dự phòng: Google, TikTok, Shopee, Lazada, Tiki

Đối với các cuộc thanh tra dự phòng, kế hoạch cho thấy dự kiến trong quý 3 và quý 4/2027, cơ quan thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đối với Công ty TNHH Google Việt Nam, Công ty TΝΗΗ Công nghệ TikTok Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Media/GroupM), Công ty cổ phần Clever Group (CleverAds), Công ty cổ phần PMAX, Công ty cổ phần Novaon Digital, Công ty cổ phần VCCorp, Công ty TNHH Dentsu Việt Nam, Công ty cổ phần Adtima, Công ty TNHH Sáng tạo và Dịch vụ quảng cáo Wavemaker.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng, trọng tâm hoạt động cung cấp, kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam của một số doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ 1.1.2026 đến thời điểm thanh tra.

Cũng trong quý 4/2027, cơ quan thanh tra dự kiến tiến hành thanh tra đối với chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử: Tiki.vn, chotot.com, vatgia.com, enbac.com, shopee.vn, lazada.vn và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác hoạt động thương mại điện tử có liên quan.

Nội dung thanh tra về việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với các chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử. Thời kỳ thanh tra từ năm 2023 - 2026.

Ngoài ra, trong quý 3 và quý 4/2027, cơ quan thanh tra còn dự kiến thanh tra đối với Công ty cổ phần NCT (NhacCuaTui) về việc chấp hành quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng và kinh doanh trên môi trường số. Thời kỳ thanh tra từ 1.1.2024 đến thời điểm thanh tra.