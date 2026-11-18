Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 của cơ quan này, gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại các cuộc chính thức, Thanh tra Chỉnh phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) trong hai quý cuối năm 2027 sẽ thanh tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong thời kỳ từ năm 2025 - 2026.

Trong quý 3/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía nam (Cục III) được giao tổ chức thanh tra việc quản lý vốn và tài sản, giai đoạn 2024 - 2026, tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An.

Nhiều đơn vị khác cũng vào diện thanh tra chính thức là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng…

Với 49 cuộc thanh tra dự phòng, trong đó có các cuộc tại UBND tỉnh, thành phố, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra về phân cấp, phân quyền trong quản lý, phân bổ ngân sách; phân cấp, phân quyền, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Thanh tra Chính phủ cũng dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.

Cùng đó là thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động tại một số dự án do Tập đoàn C.E.O, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền làm nhà đầu tư, chủ đầu tư (thời kỳ 2021 - 2026).

Và thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cấp phép tín dụng và phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thời kỳ thanh tra 2025 - 2026.