Thanh tra quản lý vốn, tài sản tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Ngày 2.11, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại nêu yêu cầu tại buổi công bố quyết định thanh tra ẢNH: TTCP

Theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, đối tượng thanh tra gồm Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, một số đơn vị hạch toán phụ thuộc và một số công ty con thuộc Tổng công ty.

Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Thời kỳ thanh tra từ 1.1.2021 - 31.12.2025, trường hợp cần thiết có thể mở rộng.

Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên, do ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục XII, làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

Việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty có ý nghĩa quan trọng, nhất là đánh giá công tác bảo toàn, phát triển vốn, quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, đầu tư tài chính và đầu tư các dự án.

Thông qua đó, Thanh tra Chính phủ sẽ đánh giá đầy đủ thực trạng quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.