Thành Trung khóc nghẹn trước cảnh người bà làm điểm tựa cho 2 cháu mồ côi

Tập 166 chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thành Trung. Trong khi đó, 2 khách mời là ca sĩ Kiều Anh, đạo diễn Kiên Ứng cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Trần Nguyễn Bảo Ngọc khiến nhiều người xót xa. Cha qua đời sớm vì tai nạn giao thông, vài năm sau, mẹ đi bước nữa, đành gửi cô bé cùng em trai cho bà nội chăm sóc. Từ ngày đó, cuộc sống của chị em Ngọc rơi vào cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Bà nội đã ngoài 70 tuổi trở thành chỗ dựa duy nhất của 2 cháu nhỏ. Do tuổi cao, sức yếu, bà không còn khả năng lao động nặng nhọc, chỉ trông cậy vào 2 sào ruộng nhưng cũng phải nhờ người khác làm giúp.

Thành Trung gửi lời động viên đến 3 bà cháu trước biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Bà nội mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện điều trị, có đợt kéo dài 1–2 tuần. Do bệnh viện xa và không có người thân đi cùng, bà phải tự xoay xở. Những ngày bà nằm viện, hai chị em Ngọc ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Thương hoàn cảnh ba bà cháu, hàng xóm và người thân thỉnh thoảng san sẻ chút thức ăn, giúp các em có thêm chút thịt cá, còn phần lớn bữa ăn vẫn chỉ là rau và cơm trắng.

Thấu hiểu nỗi vất vả của bà, Bảo Ngọc luôn tự giác, chăm chỉ học tập và đạt kết quả tốt. Khi được hỏi về ước mơ, em chỉ lặng lẽ khóc, bởi điều mong mỏi duy nhất của em là có thể mua tặng bà một bộ quần áo mới – thứ mà từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ thấy bà có. Với em, bà không chỉ là người nuôi dưỡng mà còn là chỗ dựa yêu thương duy nhất của hai chị em. Không có hơi ấm từ cha mẹ, Ngọc càng thương bà hơn, bởi nếu mất bà, hai chị em sẽ hoàn toàn bơ vơ giữa nhiều khó khăn phía trước.

Thành Trung trải lòng

MC Thành Trung nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình của em Bảo Ngọc. Anh xót xa trước những thiệt thòi mà hai chị em phải gánh chịu khi còn quá nhỏ, sớm thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, vừa sống trong nỗi lo mất bà. Kiên Ứng bày tỏ sự xúc động trước sự hiểu chuyện và nghị lực của Bảo Ngọc. Nam đạo diễn động viên cô bé hãy luôn tự hào về bản thân, bởi theo anh, ý chí và nghị lực của em là điều không phải đứa trẻ nào cũng có được.

Kiên Ứng và Kiều Anh hết mình với các thử thách ở Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Ca nương Kiều Anh không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của hai chị em Bảo Ngọc – sớm mất cha, luôn khát khao tình yêu thương từ mẹ. Cô xúc động ôm và an ủi các em, đồng thời bày tỏ sự cảm phục xen lẫn xót xa trước cảnh ba bà cháu nương tựa vào nhau, không ai còn đủ sức lao động và không có nguồn thu nhập ổn định.

Bên cạnh những lời động viên, ca nương Kiều Anh cùng đạo diễn Kiên Ứng trực tiếp đồng hành với các em nhỏ trong phần thử thách của chương trình. Các khách mời lần lượt hỗ trợ từng em hoàn thành nhiệm vụ, việc vận động liên tục khiến nhiều người dần thấm mệt. Để thuận tiện di chuyển, Kiều Anh thậm chí cởi giày, xắn cao ống quần và liên tục chạy trong phần thi ném phi tiêu. Dưới hàng ghế khán giả, chồng cô chăm chú theo dõi, giữ đồ và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của vợ trong suốt buổi ghi hình.

Trải qua các vòng thi, Kiên Ứng và Kiều Anh mang về 97 triệu đồng cho các em nhỏ. Ngoài ra bộ đôi khách mời còn bỏ tiền túi hỗ trợ và kêu gọi người dân góp sức cho 3 gia đình với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

