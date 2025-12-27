Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Thành Trung khóc nghẹn trước cảnh người bà làm điểm tựa cho 2 cháu mồ côi

Thạch Anh
Thạch Anh
27/12/2025 17:59 GMT+7

Hoàn cảnh của Trần Nguyễn Bảo Ngọc trong 'Mái ấm gia đình Việt' khiến MC Thành Trung và dàn khách mời không khỏi xót xa.

Tập 166 chương trình Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của MC Thành Trung. Trong khi đó, 2 khách mời là ca sĩ Kiều Anh, đạo diễn Kiên Ứng cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của Trần Nguyễn Bảo Ngọc khiến nhiều người xót xa. Cha qua đời sớm vì tai nạn giao thông, vài năm sau, mẹ đi bước nữa, đành gửi cô bé cùng em trai cho bà nội chăm sóc. Từ ngày đó, cuộc sống của chị em Ngọc rơi vào cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Bà nội đã ngoài 70 tuổi trở thành chỗ dựa duy nhất của 2 cháu nhỏ. Do tuổi cao, sức yếu, bà không còn khả năng lao động nặng nhọc, chỉ trông cậy vào 2 sào ruộng nhưng cũng phải nhờ người khác làm giúp.

Thành Trung khóc nghẹn trước cảnh người bà làm điểm tựa cho 2 cháu mồ côi- Ảnh 1.

Thành Trung gửi lời động viên đến 3 bà cháu trước biến cố trong cuộc sống

Ảnh: NSX

Bà nội mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện điều trị, có đợt kéo dài 1–2 tuần. Do bệnh viện xa và không có người thân đi cùng, bà phải tự xoay xở. Những ngày bà nằm viện, hai chị em Ngọc ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Thương hoàn cảnh ba bà cháu, hàng xóm và người thân thỉnh thoảng san sẻ chút thức ăn, giúp các em có thêm chút thịt cá, còn phần lớn bữa ăn vẫn chỉ là rau và cơm trắng.

Thấu hiểu nỗi vất vả của bà, Bảo Ngọc luôn tự giác, chăm chỉ học tập và đạt kết quả tốt. Khi được hỏi về ước mơ, em chỉ lặng lẽ khóc, bởi điều mong mỏi duy nhất của em là có thể mua tặng bà một bộ quần áo mới – thứ mà từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ thấy bà có. Với em, bà không chỉ là người nuôi dưỡng mà còn là chỗ dựa yêu thương duy nhất của hai chị em. Không có hơi ấm từ cha mẹ, Ngọc càng thương bà hơn, bởi nếu mất bà, hai chị em sẽ hoàn toàn bơ vơ giữa nhiều khó khăn phía trước.

Thành Trung trải lòng

MC Thành Trung nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình của em Bảo Ngọc. Anh xót xa trước những thiệt thòi mà hai chị em phải gánh chịu khi còn quá nhỏ, sớm thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, vừa sống trong nỗi lo mất bà. Kiên Ứng bày tỏ sự xúc động trước sự hiểu chuyện và nghị lực của Bảo Ngọc. Nam đạo diễn động viên cô bé hãy luôn tự hào về bản thân, bởi theo anh, ý chí và nghị lực của em là điều không phải đứa trẻ nào cũng có được.

Thành Trung khóc nghẹn trước cảnh người bà làm điểm tựa cho 2 cháu mồ côi- Ảnh 2.

Kiên Ứng và Kiều Anh hết mình với các thử thách ở Mái ấm gia đình Việt

Ảnh: NSX

Ca nương Kiều Anh không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của hai chị em Bảo Ngọc – sớm mất cha, luôn khát khao tình yêu thương từ mẹ. Cô xúc động ôm và an ủi các em, đồng thời bày tỏ sự cảm phục xen lẫn xót xa trước cảnh ba bà cháu nương tựa vào nhau, không ai còn đủ sức lao động và không có nguồn thu nhập ổn định.

Bên cạnh những lời động viên, ca nương Kiều Anh cùng đạo diễn Kiên Ứng trực tiếp đồng hành với các em nhỏ trong phần thử thách của chương trình. Các khách mời lần lượt hỗ trợ từng em hoàn thành nhiệm vụ, việc vận động liên tục khiến nhiều người dần thấm mệt. Để thuận tiện di chuyển, Kiều Anh thậm chí cởi giày, xắn cao ống quần và liên tục chạy trong phần thi ném phi tiêu. Dưới hàng ghế khán giả, chồng cô chăm chú theo dõi, giữ đồ và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của vợ trong suốt buổi ghi hình.

Trải qua các vòng thi, Kiên Ứng và Kiều Anh mang về 97 triệu đồng cho các em nhỏ. Ngoài ra bộ đôi khách mời còn bỏ tiền túi hỗ trợ và kêu gọi người dân góp sức cho 3 gia đình với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Tin liên quan

Ban tổ chức 'Mái ấm gia đình Việt': Quyền Linh đã bội tín với chúng tôi

Ban tổ chức 'Mái ấm gia đình Việt': Quyền Linh đã bội tín với chúng tôi

Đơn vị sản xuất 'Mái ấm gia đình Việt' vừa có những chia sẻ liên quan đến việc dừng hợp tác với MC Quyền Linh.

Khám phá thêm chủ đề

Thành Trung MC Thành Trung Mái ấm gia đình Việt Kiên Ứng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận