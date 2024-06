Thành ủy TP.HCM tiếp tục giám sát đầu tư công

Ngày 14.6, hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 31 kết thúc sau 1,5 ngày làm việc, thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết hội nghị đã thảo luận, xem xét những vấn đề trước mắt, trung hạn và dài hạn. Trước mắt, TP.HCM cần nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, nhất là tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) năm 2024 từ 7,5 - 8%, đẩy mạnh hiện thực hóa Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, tăng cường cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.



Về đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát "Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024", phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%. Trong đó, chú trọng tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nguyên vật liệu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng, nhất là các dự án giao thông, môi trường và chỉnh trang đô thị.

Liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu phải có giải pháp đặc biệt và giải quyết dứt khoát, không để người dân phải chịu đựng thêm cảnh sống chật chội, chen chúc. UBND TP.HCM cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách tương xứng, đồng thời có cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa phát triển nhà ở xã hội.

Đối với việc cụ thể hóa các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhận định vẫn còn nhiều khó khăn, dù là cơ chế, chính sách đặc thù nhưng vẫn phải làm theo quy trình, thủ tục hiện hành. Nhiều chính sách mới, liên quan nhiều lĩnh vực, bộ ngành, TP.HCM chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai nên cần thêm thời gian nghiên cứu. Bà Lệ đề nghị UBND TP.HCM báo cáo tình hình triển khai và khả năng thực hiện đối với 3 nhiệm vụ và 6 thẩm quyền tại Nghị quyết 98 thuộc trách nhiệm của HĐND TP.HCM hiện chưa thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình HĐND TPHCM quyết định.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết sắp tới sẽ ra mắt ứng dụng an ninh trật tự, người dân có thể cài đặt để nắm bắt thông tin, kiến thức nhận diện hành vi, thủ đoạn tội phạm lợi dụng thông tin lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Về công tác PCCC, Công an TP.HCM mở các lớp giáo dục cộng đồng về PCCC, đào tạo miễn phí cho người dân. Khi tham gia, người dân tới học không chỉ được trang bị kiến thức cho cá nhân mà còn kiến thức chung cho cả hộ gia đình. "Như khi xảy ra vụ cháy, gia đình thống nhất với nhau kế hoạch, đường thoát hiểm như thế nào và ai sẽ làm gì, làm việc như thế nào", trung tướng Nam nói.