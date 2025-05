Tháo dỡ hàng rào lấn chiếm lề đường ở Khu du lịch hồ Than Thở

Chiều 9.5, ông Võ Văn Sang, Chủ tịch UBND P.12 (TP.Đà Lạt), cho biết sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND phường đã đến KDL hồ Than Thở, yêu cầu chủ đầu tư KDL này tháo dỡ ngay hàng rào sắt lấn chiếm lề đường Hồ Xuân Hương, khiến dư luận địa phương bức xúc thời gian qua.

Dãy hàng rào sắt lấn chiếm lề đường Hồ Xuân Hương đã được tháo dỡ ẢNH: LV

Theo biên bản UBND P.12 lập, dãy hàng rào bằng sắt mà Công ty TNHH Thùy Dương - chủ đầu tư KDL hồ Than Thở, tự ý dựng lấn chiếm phần lộ giới đường Hồ Xuân Hương, có chiều dài 27 m, cao trung bình 1,2 m. Do đó, các thùng thu gom rác (tạm) của người dân tổ dân phố Hồ Than Thở, P.12 đặt tại vị trí này từ nhiều năm nay bị đẩy ra lòng đường, gây cản trở giao thông.

Đã tháo dỡ hàng rào sắt, nhưng hoa trồng trên phần lộ giới chưa được giải tỏa

ẢNH: L.V

Ghi nhận của PV Thanh Niên, cuối giờ chiều nay 9.5, dãy hàng rào sắt lấn chiếm lề đường Hồ Xuân Hương đã được tháo dỡ, tuy nhiên hoa trồng trên phần lộ giới chưa được giải tỏa để trả lại lề đường như trước đây.