Tháo dỡ những công trình xấu xí

Lý do phá bỏ được lý giải là do một số cơn bão của năm 2025 khi đổ bộ đất liền nước ta (tâm bão không vào tỉnh Thanh Hóa) tạo ra sóng lớn làm xói lở khối đế khiến các bàn tay bị xô nghiêng, không đảm bảo an toàn.

Sau 3 năm tồn tại, 5 bàn tay khổng lồ ở bãi biển Hải Tiến chỉ để lại tai tiếng ẢNH: MINH HẢI

Số phận 5 bàn tay khổng lồ - công trình được chính quyền địa phương gọi là "độc đáo" ở Thanh Hóa có vốn đầu tư khoảng 300 triệu đồng đã chấm dứt sau 3 năm được xây dựng. Độc đáo thì chưa thấy, nhưng chắc chắn đây là công trình không ít điều tiếng ở Thanh Hóa, bởi nó vừa không có tính thẩm mỹ, lại ảnh hưởng đến không gian bãi tắm, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách.

Theo UBND H.Hoằng Hóa khi đó, việc xây dựng các bàn tay nhằm tạo nên điểm nhấn mới, lạ cho du khách check-in, giúp địa phương thu hút khách du lịch. Nhưng khi xây dựng xong nó không khiến du khách hứng thú, trái lại còn phải tránh xa vì lại gần rất dễ rơi vào nguy hiểm, dễ bị va đập vào khối bê tông hoặc bị các ốc vít sắt nhô lên như chông đâm chọc. Chưa kể mỗi khi thủy triều lên cao, công trình "biểu tượng du lịch" trên như những cánh tay chới với nhìn hết sức phản cảm.

Trước sự phản ánh của dư luận khi đó, chính quyền địa phương lại tiếp tục lý giải công trình này còn có tác dụng làm gác canh, bảo vệ an toàn cho du khách tắm biển. Nhưng qua 3 mùa du lịch chẳng có một lần nào lực lượng cứu hộ đứng trên các lòng bàn tay này để làm nhiệm vụ, bởi thực tế nó không được đầu tư để làm gác canh.

Cũng cần nói thêm rằng khi xây dựng bất cứ công trình nào dọc bờ biển thì chủ đầu tư, cơ quan có trách nhiệm phải biết rõ đây là khu vực chịu tác động trực tiếp của thiên tai, sóng to, gió lớn, thiết kế công trình phải đảm bảo được sức chịu đựng đến cấp độ bao nhiêu của bão, chứ không thể tùy tiện bỏ tiền ngân sách ra đầu tư rồi khi hư hỏng lại có nguyên nhân rất thuyết phục là do thiên tai.

Nhưng có lẽ "nhờ" sự thiếu tính toán trên nên công trình nhanh chóng bị sóng đánh nghiêng, và đây chính là cái cớ không thể tốt hơn để người ta tháo dỡ công trình xấu xí này ra khỏi biển Hải Tiến. Chỉ có điều, sự cẩu thả trong đầu tư trên cũng đã khiến hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách bị cuốn trôi xuống biển.