Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Tháo dỡ những công trình xấu xí

Minh Hải
Minh Hải
20/01/2026 05:15 GMT+7

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức máy móc, nhân lực phá bỏ 5 bàn tay khổng lồ bằng bê tông cốt thép trên bãi biển Hải Tiến (thuộc địa phận các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến).

Lý do phá bỏ được lý giải là do một số cơn bão của năm 2025 khi đổ bộ đất liền nước ta (tâm bão không vào tỉnh Thanh Hóa) tạo ra sóng lớn làm xói lở khối đế khiến các bàn tay bị xô nghiêng, không đảm bảo an toàn.

Tháo dỡ những công trình xấu xí - Ảnh 1.

Sau 3 năm tồn tại, 5 bàn tay khổng lồ ở bãi biển Hải Tiến chỉ để lại tai tiếng

ẢNH: MINH HẢI

Số phận 5 bàn tay khổng lồ - công trình được chính quyền địa phương gọi là "độc đáo" ở Thanh Hóa có vốn đầu tư khoảng 300 triệu đồng đã chấm dứt sau 3 năm được xây dựng. Độc đáo thì chưa thấy, nhưng chắc chắn đây là công trình không ít điều tiếng ở Thanh Hóa, bởi nó vừa không có tính thẩm mỹ, lại ảnh hưởng đến không gian bãi tắm, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách.

Theo UBND H.Hoằng Hóa khi đó, việc xây dựng các bàn tay nhằm tạo nên điểm nhấn mới, lạ cho du khách check-in, giúp địa phương thu hút khách du lịch. Nhưng khi xây dựng xong nó không khiến du khách hứng thú, trái lại còn phải tránh xa vì lại gần rất dễ rơi vào nguy hiểm, dễ bị va đập vào khối bê tông hoặc bị các ốc vít sắt nhô lên như chông đâm chọc. Chưa kể mỗi khi thủy triều lên cao, công trình "biểu tượng du lịch" trên như những cánh tay chới với nhìn hết sức phản cảm.

Trước sự phản ánh của dư luận khi đó, chính quyền địa phương lại tiếp tục lý giải công trình này còn có tác dụng làm gác canh, bảo vệ an toàn cho du khách tắm biển. Nhưng qua 3 mùa du lịch chẳng có một lần nào lực lượng cứu hộ đứng trên các lòng bàn tay này để làm nhiệm vụ, bởi thực tế nó không được đầu tư để làm gác canh.

Cũng cần nói thêm rằng khi xây dựng bất cứ công trình nào dọc bờ biển thì chủ đầu tư, cơ quan có trách nhiệm phải biết rõ đây là khu vực chịu tác động trực tiếp của thiên tai, sóng to, gió lớn, thiết kế công trình phải đảm bảo được sức chịu đựng đến cấp độ bao nhiêu của bão, chứ không thể tùy tiện bỏ tiền ngân sách ra đầu tư rồi khi hư hỏng lại có nguyên nhân rất thuyết phục là do thiên tai.

Nhưng có lẽ "nhờ" sự thiếu tính toán trên nên công trình nhanh chóng bị sóng đánh nghiêng, và đây chính là cái cớ không thể tốt hơn để người ta tháo dỡ công trình xấu xí này ra khỏi biển Hải Tiến. Chỉ có điều, sự cẩu thả trong đầu tư trên cũng đã khiến hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách bị cuốn trôi xuống biển.

Tin liên quan

Phá dỡ 5 bàn tay khổng lồ trên biển Hải Tiến

Phá dỡ 5 bàn tay khổng lồ trên biển Hải Tiến

5 bàn tay khổng lồ chới với trên bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) từng gây nhiều tai tiếng đã được phá bỏ sau gần 3 năm xây dựng.

Khám phá thêm chủ đề

công trình xấu xí Mùa du lịch biển du lịch bãi biển Hải Tiến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận