Thảo Nhi Lê thân thiết với Tường San

Tường San, Thảo Nhi Lê đọ dáng Ảnh: BTC

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà mốt Pháp quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới nghệ sĩ, người mẫu và fashionista. Trong đó, Thảo Nhi Lê - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, và Tường San - Á hậu Miss World Vietnam 2019 và người đẹp từng chinh chiến tại Miss International 2019 thu hút sự chú ý của giới mộ điệu với phong cách thời trang thu đông ấn tượng và cá tính.

Bên cạnh đó, dàn mỹ nhân Chloe Nguyễn, Amandine, Trâm Ngô... cũng góp phần hoàn thiện bức tranh thời trang thu đông tại sự kiện với những sắc thái riêng, từ phong cách chic phóng khoáng đến vẻ thanh lịch mang hơi hướng Paris (Pháp).

Phong cách của Thảo Nhi Lê hướng đến sự tự tin, gợi cảm nhưng không kém phần tinh tế. Cô vừa gây chú ý khi công khai bạn trai Pháp hồi đầu tháng 11.2025 Ảnh: BTC

Bên cạnh Thảo Nhi Lê, Á hậu Tường San cũng là một trong những gương mặt tỏa sáng trong sự kiện. Với vị thế là người mẫu và cựu Á hậu Miss World Vietnam 2019, Tường San nổi bật bởi vẻ đẹp thanh lịch và phong thái tự tin trong chiếc váy xếp đen của Maje Ảnh: BTC

Sự kiện còn quy tụ nhiều khách mời nổi bật khác như Chloe Nguyễn (trái) và "em xinh" Yeolan Ảnh: BTC

Sabrina Uyên Lưu diện trang phục lấy cảm hứng quý cô Paris thập niên 70-80 thế kỷ trước Ảnh: BTC

Thanh Huyền - bà xã Rhymastic chọn phong cách menswear Ảnh: BTC

Từ trái qua: Bộ tứ Thảo Nhi Lê, Sok Vy, Chloe Nguyễn và Hà My hội ngộ chung khung hình gợi lại tinh thần Paris thập niên cũ nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống thời trang hiện đại Ảnh: BTC

Chi Lê - mỹ nhân trẻ trung với gu thời trang hiện đại Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên Katleen Phan Võ cũng góp mặt trong sự kiện thời trang của nhà mốt Maje Ảnh: BTC