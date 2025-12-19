Thảo Nhi Lê thân thiết với Tường San

Tường San và Thảo Nhi Lê trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện. Hai người đẹp ghi dấu ấn với phong cách thu đông sang chảnh và cách phối đồ thời thượng.
Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà mốt Pháp quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới nghệ sĩ, người mẫu và fashionista. Trong đó, Thảo Nhi Lê - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, và Tường San - Á hậu Miss World Vietnam 2019 và người đẹp từng chinh chiến tại Miss International 2019 thu hút sự chú ý của giới mộ điệu với phong cách thời trang thu đông ấn tượng và cá tính.
Bên cạnh đó, dàn mỹ nhân Chloe Nguyễn, Amandine, Trâm Ngô... cũng góp phần hoàn thiện bức tranh thời trang thu đông tại sự kiện với những sắc thái riêng, từ phong cách chic phóng khoáng đến vẻ thanh lịch mang hơi hướng Paris (Pháp).
Bình luận (0)