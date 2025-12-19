Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thảo Nhi Lê thân thiết với Tường San

Hải Duy
Hải Duy
19/12/2025 07:22 GMT+7

Tường San và Thảo Nhi Lê trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện. Hai người đẹp ghi dấu ấn với phong cách thu đông sang chảnh và cách phối đồ thời thượng.

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 1.

Tường San, Thảo Nhi Lê đọ dáng

Ảnh: BTC

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của nhà mốt Pháp quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong giới nghệ sĩ, người mẫu và fashionista. Trong đó, Thảo Nhi Lê - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, và Tường San - Á hậu Miss World Vietnam 2019 và người đẹp từng chinh chiến tại Miss International 2019 thu hút sự chú ý của giới mộ điệu với phong cách thời trang thu đông ấn tượng và cá tính.

Bên cạnh đó, dàn mỹ nhân Chloe Nguyễn, Amandine, Trâm Ngô... cũng góp phần hoàn thiện bức tranh thời trang thu đông tại sự kiện với những sắc thái riêng, từ phong cách chic phóng khoáng đến vẻ thanh lịch mang hơi hướng Paris (Pháp).

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 2.

Phong cách của Thảo Nhi Lê hướng đến sự tự tin, gợi cảm nhưng không kém phần tinh tế. Cô vừa gây chú ý khi công khai bạn trai Pháp hồi đầu tháng 11.2025

Ảnh: BTC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 3.

Bên cạnh Thảo Nhi Lê, Á hậu Tường San cũng là một trong những gương mặt tỏa sáng trong sự kiện. Với vị thế là người mẫu và cựu Á hậu Miss World Vietnam 2019, Tường San nổi bật bởi vẻ đẹp thanh lịch và phong thái tự tin trong chiếc váy xếp đen của Maje

Ảnh: BTC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 4.

Sự kiện còn quy tụ nhiều khách mời nổi bật khác như Chloe Nguyễn (trái) và "em xinh" Yeolan

Ảnh: BTC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 5.

Sabrina Uyên Lưu diện trang phục lấy cảm hứng quý cô Paris thập niên 70-80 thế kỷ trước

Ảnh: BTC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 6.

Thanh Huyền - bà xã Rhymastic chọn phong cách menswear

Ảnh: BTC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 7.

Từ trái qua: Bộ tứ Thảo Nhi Lê, Sok Vy, Chloe Nguyễn và Hà My hội ngộ chung khung hình gợi lại tinh thần Paris thập niên cũ nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống thời trang hiện đại

Ảnh: BTC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 8.

Chi Lê - mỹ nhân trẻ trung với gu thời trang hiện đại

Ảnh: NVCC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 9.

Nữ diễn viên Katleen Phan Võ cũng góp mặt trong sự kiện thời trang của nhà mốt Maje

Ảnh: BTC

Thảo Nhi Lê đọ sắc cùng 'mẹ bỉm' Tường San - Ảnh 10.

Dàn người đẹp "đọ sắc" tại sự kiện

Ảnh: BTC

Hồ Ngọc Hà, Thảo Nhi Lê hỗ trợ Gigi Hương Giang

Hồ Ngọc Hà, Thảo Nhi Lê hỗ trợ Gigi Hương Giang

Gigi Hương Giang ra mắt MV 'Qua vài câu chuyện tình' thuộc EP 'Ngày hoàng hôn rơi', đánh dấu 5 năm ca hát. Sản phẩm ghi điểm với visual sang trọng, bối cảnh chỉn chu. Đáng chú ý, với màn tái xuất sắp tới đây sẽ có sự xuất hiện của 'nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà và nàng hậu Thảo Nhi Lê đồng hành hỗ trợ.

Khám phá thêm chủ đề

Thảo Nhi Lê Tường San sự kiện thời trang sao việt showbiz việt
