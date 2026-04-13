Thao tác đơn giản giúp điện thoại chạy mượt và bền hơn

Kiến Văn
13/04/2026 16:06 GMT+7

Nhiều người bỏ qua thao tác này mà không biết đó lại là cách dễ nhất để giữ điện thoại luôn ổn định và hoạt động hiệu quả.

Khi gặp phải sự cố kỹ thuật, câu hỏi được nhiều nhân viên tư vấn khi hỗ trợ người dùng chính là "Bạn đã thử tắt rồi bật lại thiết bị chưa?". Thao tác này có thể được áp dụng khi máy tính không hoạt động ổn định, mạng Wi-Fi chập chờn và cho cả điện thoại.

Người dùng được khuyến cáo nên khởi động lại điện thoại mỗi tuần một lần

Việc khởi động lại điện thoại Android hoặc iPhone định kỳ ngay cả khi chúng hoạt động bình thường được xem là cách hiệu quả để xử lý các lỗi phần mềm, cải thiện hiệu suất cũng như thời lượng pin. Sự khác biệt này có thể rõ ràng hơn trên Android so với iPhone, vì các mẫu iPhone giá rẻ vẫn được trang bị chip xử lý mạnh mẽ.

Sự cần thiết của khởi động lại điện thoại

Apple không đưa ra khuyến nghị cụ thể về tần suất khởi động lại iPhone, nhưng công ty khuyên người dùng nên khởi động lại thiết bị khi gặp sự cố. Để khởi động lại iPhone, người dùng chỉ cần nhấn tổ hợp nút (nút bên và nút âm lượng cho các dòng máy mới, hoặc nút nguồn cho các thế hệ cũ). Quá trình này sẽ đóng tất cả ứng dụng đang mở và có thể khắc phục các vấn đề về hiệu suất và pin. Việc khởi động lại định kỳ như mỗi tuần một lần sẽ không gây hại và giúp người dùng quen với quy trình này.

Tương tự như iPhone, việc khởi động lại điện thoại Android cũng rất quan trọng, dù hệ sinh thái Android phức tạp hơn. Google khuyến nghị người dùng khởi động lại điện thoại Pixel để giải quyết các vấn đề phần mềm phổ biến.

Trong khi đó, Samsung khuyên người dùng nên khởi động lại điện thoại Galaxy hằng ngày để tránh tình trạng chậm hoặc treo máy. Mặc dù lời khuyên này có thể có vẻ quá mức, người dùng có thể điều chỉnh tần suất khởi động lại theo nhu cầu của mình, chẳng hạn như vài ngày một lần hoặc mỗi tuần một lần. Thậm chí, Samsung cũng cung cấp tùy chọn "Tự khởi động lại" trong ứng dụng Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Tự động tối ưu nhằm cho phép thiết bị tự khởi động lại khi cần thiết.

Việc khởi động lại thiết bị thường xuyên là một thói quen tốt để có thể duy trì hiệu suất và ổn định cho cả iPhone và điện thoại Android.

