Thảo Trang trở lại với hình ảnh trầm lắng hơn trong sản phẩm âm nhạc Hối hận Ảnh: NVCC

Quen thuộc với khán giả qua hình ảnh nữ ca sĩ cá tính, giàu năng lượng cùng những màn trình diễn sôi động, Thảo Trang gây chú ý khi trở lại với ca khúc Hối hận mang màu sắc trầm lắng. Qua sản phẩm mới, giọng ca Xấu lạ thể hiện một khía cạnh âm nhạc khác, đồng thời gửi gắm những suy tư về tình yêu, chia ly và những tiếc nuối trong quá khứ.

Phát hành Hối hận đúng dịp sinh nhật (17.11), Thảo Trang lựa chọn một ca khúc giàu cảm xúc, xoay quanh những điều con người đôi khi chỉ nhận ra giá trị khi đã đánh mất. Câu chuyện trong bài hát cũng gợi nhắc về những mối quan hệ từng có nhiều gắn bó nhưng không thể đi đến cuối cùng.

Thay vì đầu tư vào hình ảnh hay cách dàn dựng cầu kỳ, nữ ca sĩ chọn lối thể hiện tối giản, tập trung vào giọng hát và cảm xúc. Cách xử lý ca từ được tiết chế, làm nổi bật tâm trạng của một người từng có được tình yêu chân thành nhưng chưa biết trân trọng, để rồi đối diện với những day dứt khi mọi chuyện đã qua.

Thảo Trang từng day dứt về một mối tình đã qua

Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, Thảo Trang cho biết cô chưa bao giờ thôi tin vào tình yêu Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sự đồng cảm với câu chuyện trong Hối hận, Thảo Trang cho biết ca khúc xuất phát từ tâm tư riêng của nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy. Tuy nhiên, khi thể hiện, cô cũng tìm thấy trong đó những cảm xúc gắn với trải nghiệm cá nhân.

Nữ ca sĩ tiết lộ từng trải qua một mối tình sâu sắc nhưng cả hai không thể tiếp tục đồng hành vì khác biệt trong lý tưởng sống, định hướng và những lựa chọn cho tương lai.

Sau chia tay, dù mỗi người đã chọn một con đường riêng, Thảo Trang vẫn có lúc nghĩ về người cũ. Biết đối phương cũng từng trải qua khoảng thời gian không hạnh phúc, cô không tránh khỏi những lần tự vấn về quyết định năm xưa, cũng như những điều có thể đã khác nếu cả hai lựa chọn một hướng đi khác.

Nữ ca sĩ quan niệm hôn nhân không phải điều quan trọng nhất, mà là cách hai người trân trọng tình cảm dành cho nhau Ảnh: NVCC

Những trải nghiệm ấy giúp Thảo Trang tìm thấy sự kết nối với tinh thần của Hối hận. Theo nữ ca sĩ, tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn bao gồm mất mát, tiếc nuối và những cảm xúc khó gọi thành tên. Dẫu trải qua nhiều cung bậc, cô khẳng định chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu.

"Với tôi, tình yêu luôn là điều đẹp, là một trải nghiệm tuyệt vời mà ai cũng nên được sống trọn. Dù đã đi qua nhiều cung bậc, tôi chưa bao giờ thôi tin vào tình yêu, và tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu", cô chia sẻ.

Khi được hỏi về quan niệm hôn nhân và khả năng bước vào một mối quan hệ mới, Thảo Trang cho rằng điều quan trọng không nằm ở danh nghĩa hay thời gian hai người gắn bó, mà ở cách họ dành tình cảm và trân trọng nhau.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Với tôi, hôn nhân không quá quan trọng, nhưng tình yêu thì rất quan trọng. Không phải là hai người ở bên nhau bao lâu, mà là trong khoảng thời gian bên nhau, họ có sống thật nhất cho tình cảm đó hay không. Tôi nghĩ ngay cả nỗi đau trong tình yêu cũng là một điều đẹp. Thất tình cũng đẹp, vì nó cho con người những cảm xúc rất mãnh liệt. Với người nghệ sĩ, đó lại càng là điều quý giá, vì những cảm xúc ấy giúp cách mình truyền tải qua tác phẩm chân thật và đẹp hơn".