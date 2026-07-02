Thấp thỏm chờ điểm chuẩn

Điểm số cao không đồng nghĩa chắc suất đại học

Dưới góc nhìn của nhiều thế hệ người Việt, điểm số từ lâu không chỉ là kết quả của một bài thi mà còn được xem như thước đo cho sự nỗ lực, năng lực và cơ hội bước vào tương lai.

Một học sinh đạt 8 hay 9 điểm từng là niềm tự hào của cả gia đình. Còn điểm 10 gần như đồng nghĩa với sự xuất sắc hiếm có. Thế nhưng, mùa tuyển sinh đại học những năm gần đây đang cho thấy một thực tế khác. Nhiều thí sinh đạt tổng điểm 26,5, 27, thậm chí 28 điểm vẫn thấp thỏm chờ đợi, không dám chắc mình có thể bước chân vào ngành học hoặc ngôi trường đã theo đuổi suốt nhiều năm. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó lại là câu chuyện rất thật của giáo dục hiện nay.

Bức tranh tuyển sinh ngày nay đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều ẢNH: TUẤN MINH

Điều thay đổi không phải ở năng lực của học sinh, mà ở cách thức tuyển sinh và mức độ cạnh tranh của hệ thống.

Nếu như trước đây, kết quả của một kỳ thi gần như quyết định toàn bộ cơ hội vào đại học, thì nay bức tranh tuyển sinh đã trở nên đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều. Các trường đại học đồng thời sử dụng nhiều phương thức xét tuyển như học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét tuyển kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Mỗi phương thức đều có những ưu điểm riêng, nhưng đi kèm với đó là một thực tế: số lượng chỉ tiêu dành riêng cho thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp không còn lớn như trước.

Nói một cách dễ hiểu, cuộc đua không còn diễn ra trên một đường chạy duy nhất. Khi cánh cửa được mở theo nhiều hướng khác nhau, áp lực cạnh tranh ở từng hướng cũng tăng lên. Điều đó lý giải vì sao có những em đạt mức điểm mà trước đây gần như chắc chắn đỗ đại học, nay vẫn phải cân nhắc từng nguyện vọng, từng khả năng rủi ro. Đặc biệt, ở những ngành học được xã hội đánh giá cao về cơ hội nghề nghiệp như kinh tế, luật, ngoại thương, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo hay y khoa, khoảng cách giữa người đỗ và người trượt đôi khi chỉ được tính bằng vài phần mười điểm.

Tất nhiên, điểm số vẫn quan trọng, nhưng không còn là tấm vé bảo đảm cho sự yên tâm tuyệt đối. Điều các em cần không chỉ là học giỏi hơn, mà còn phải hiểu rõ cách tuyển sinh vận hành, biết lựa chọn chiến lược phù hợp và chuẩn bị nhiều phương án cho tương lai của mình.

Nỗi lo mang tên 0,25 điểm

Khoảng cách lớn đôi khi nằm ở những con số rất nhỏ ẢNH: TUẤN MINH

Điều đặc biệt của mỗi mùa tuyển sinh đại học không nằm ở những khoảng cách quá lớn, mà thường nằm ở những con số rất nhỏ. Nếu hỏi điều gì khiến hàng nghìn gia đình mất ăn mất ngủ sau ngày công bố điểm thi, câu trả lời có lẽ không phải là chênh lệch 5 hay 10 điểm. Thứ ám ảnh nhất lại thường là 0,25 điểm.

Một phần tư điểm - con số tưởng như rất nhỏ trên bảng điểm - nhưng trong thực tế lại có thể trở thành ranh giới mong manh giữa đỗ và trượt, giữa niềm vui vỡ òa và sự tiếc nuối kéo dài nhiều năm. Không ít thí sinh đạt kết quả rất cao, chỉ thiếu đúng vài phần mười điểm để chạm tới ngành học mơ ước. Khoảng cách ấy nhỏ đến mức người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng "chỉ thiếu một chút thôi", nhưng với người trong cuộc, đó là cả một câu chuyện khác.

Làm việc nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục, tôi từng gặp không ít trường hợp như vậy. Có một thí sinh từng chia sẻ với tôi rằng em thiếu đúng 0,25 điểm để vào ngành Luật mà mình theo đuổi từ những năm đầu trung học phổ thông.

Em vẫn tiếp tục học ở một ngành khác, vẫn tốt nghiệp đúng hạn, vẫn có công việc ổn định. Thế nhưng nhiều năm sau, khi nhắc lại mùa tuyển sinh năm ấy, điều em nhớ nhất không phải là việc mình đã học gì hay làm gì sau đó, mà là cảm giác đứng trước cánh cửa ước mơ rồi nhìn nó khép lại chỉ vì một khoảng cách quá nhỏ.

Sự tiếc nuối ấy không xuất phát từ thất bại, mà xuất phát từ cảm giác đã ở rất gần điều mình mong muốn.

Thực tế, 0,25 điểm trên bảng kết quả không hề nhỏ như chúng ta tưởng. Đằng sau con số ấy có thể là hàng tháng trời ôn luyện, là những buổi tối học đến khuya, là những lần tự vượt qua sự mệt mỏi và áp lực của tuổi học trò. Đôi khi, đó chỉ là một công thức được nhớ chính xác vào phút cuối, một lần bình tĩnh hơn khi gặp câu hỏi khó, hay đơn giản là không tô nhầm đáp án trong những giây cuối cùng của bài thi. Những chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy lại có thể tạo nên khác biệt quyết định trong một cuộc cạnh tranh mà hàng nghìn thí sinh cùng hướng tới một số lượng chỉ tiêu có hạn.

Cần lựa chọn thông minh, cân bằng giữa khát vọng và tính khả thi

Sau khi điểm thi được công bố, nhiều người vẫn nghĩ rằng cuộc đua đại học gần như đã ngã ngũ. Thực tế không hẳn như vậy. Với không ít thí sinh, chặng đường quan trọng nhất lại bắt đầu từ thời điểm này. Bởi điểm số chỉ phản ánh kết quả của một kỳ thi, còn khả năng trúng tuyển phụ thuộc rất nhiều vào cách lựa chọn nguyện vọng. Nói cách khác, mùa tuyển sinh 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh về năng lực học tập mà còn là bài kiểm tra về sự tỉnh táo, khả năng phân tích và tư duy chiến lược của mỗi thí sinh và gia đình.

Thí sinh cần biết lựa chọn cân bằng được giữa khát vọng và tính khả thi ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều năm theo dõi công tác tuyển sinh, tôi nhận thấy một thực tế khá thú vị. Không phải lúc nào người có điểm cao hơn cũng là người đạt được kết quả tuyển sinh tốt hơn. Có những em đạt điểm rất cao nhưng đăng ký nguyện vọng theo cảm tính, chỉ tập trung vào một vài ngành có mức cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng lại rơi vào thế bị động.

Ngược lại, có những em điểm số không quá nổi bật nhưng hiểu rất rõ năng lực của bản thân, nắm chắc thông tin tuyển sinh và xây dựng chiến lược đăng ký hợp lý nên vẫn bước vào được môi trường học tập phù hợp với mong muốn của mình. Điều đó cho thấy trong tuyển sinh hiện đại, hiểu mình đôi khi quan trọng không kém việc cố gắng vượt lên người khác.

Lựa chọn thông minh trước hết là biết nhìn thẳng vào thực tế. Nếu mức điểm của mình đang ở nhóm cạnh tranh cao, hãy mạnh dạn theo đuổi ngành học yêu thích. Nhưng nếu điểm số chỉ ở ngưỡng sát điểm chuẩn các năm trước, cần bình tĩnh đánh giá mọi khả năng thay vì chỉ đặt cược vào một phương án duy nhất.

Một bộ hồ sơ nguyện vọng tốt không phải là bộ hồ sơ chỉ toàn những lựa chọn "mơ ước", mà là bộ hồ sơ có sự cân bằng giữa khát vọng và tính khả thi. Trong đó, có những nguyện vọng để chinh phục, có những nguyện vọng để bảo đảm an toàn và có cả những phương án dự phòng nếu kịch bản không diễn ra như mong đợi.

Điều tôi luôn muốn chia sẻ với các học sinh là đừng biến một nguyện vọng thành toàn bộ tương lai của mình. Một ngành học tốt có thể mở ra nhiều cơ hội, nhưng không có ngành học nào đủ sức quyết định toàn bộ cuộc đời một con người.

Thực tế đã chứng minh rất nhiều người thành công không đi đúng con đường mà họ từng dự định ở tuổi 18. Có người học một ngành nhưng làm một nghề khác. Có người khởi nghiệp từ những lĩnh vực hoàn toàn không liên quan đến tấm bằng đại học. Có người từng xem việc trượt nguyện vọng một là thất bại lớn nhất, nhưng vài năm sau lại nhận ra đó chỉ là một khúc quanh nhỏ trên hành trình trưởng thành. Chính vì vậy, trong những ngày còn lại của mùa tuyển sinh, điều cần nhất không phải là lo lắng thêm về những gì đã qua, mà là dành thời gian nghiên cứu kỹ các phương án phía trước.

Các em hãy đọc kỹ đề án tuyển sinh, tham khảo phổ điểm, xem xét nhu cầu nhân lực của từng ngành nghề và quan trọng nhất là lắng nghe chính bản thân mình. Điểm số có thể các em đến trước một cánh cửa, nhưng sự lựa chọn đúng đắn mới là yếu tố quyết định các em sẽ đi được bao xa sau khi bước qua cánh cửa ấy.

Và đó mới là bài học quan trọng nhất mà mùa tuyển sinh nào cũng để lại cho những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.