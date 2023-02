Thấp thỏm với pháo tang vật

Đứng ngồi không yên

Cả chục năm qua, tình trạng buôn bán pháo nổ trái phép tại tỉnh Quảng Trị diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là lực lượng đóng quân dọc QL9 đã phải căng sức "đấu trí" để ngăn cánh buôn lậu tuồn mặt hàng cấm này về xuôi. Cận tết, hàng chục vụ buôn lậu pháo đã bị triệt phá, thu giữ hàng tấn pháo tang vật…

Thời gian trước, trong và sau tết, tình hình buôn pháo lậu ở biên giới Quảng Trị rất phức tạp

Nhưng bắt được pháo lậu đã khó, "giữ" được pháo lậu càng khó hơn. Bởi quá trình bảo quản các tang vật là pháo hoa, pháo nổ, chờ thời gian xử lý theo quy định của pháp luật trên thực tế vẫn còn vướng mắc.

Thời điểm trước, trong và sau tết, Công an H.Đakrông bắt giữ hàng chục vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo hoa, pháo nổ. Nhưng vì không có địa điểm phù hợp nên việc niêm phong, bảo quản các loại pháo được cất giữ chung với nhiều tang vật khác, tiềm ẩn nguy cơ về an toàn phòng chống cháy nổ. Thượng tá Trần Vĩnh Phong, Phó trưởng công an H.Đakrông, cho biết hiện đơn vị chưa có kho vật chứng để đảm bảo an toàn tuyệt đối với vật chứng như pháo nổ, vật liệu nổ. "Chúng tôi đã nhiều lần trình bày thực tế trên lên các cấp cao hơn nhưng hiện vẫn chưa có chủ trương xây dựng kho vật chứng đảm bảo. Hiện chúng tôi rất lúng túng, thậm chí là lo lắng với loại tang vật này", thượng tá Phong nói.

Nỗi băn khoăn của thượng tá Phong là dễ hiểu, bởi với số pháo khủng lưu trữ trong kho không đảm bảo, đối diện nguy cơ cháy nổ khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Nhưng tình trạng này không chỉ cá biệt ở H.Đakrông. Tại Quảng Trị, nhiều địa phương và cả các cơ quan chức năng khác cũng chưa có địa điểm bảo quản an toàn đối với tang vật pháo hoa, pháo nổ.

Cơ quan chức năng ở Quảng Trị lo lắng vì không có nơi chứa tang vật pháo nổ đảm bảo an toàn

THANH LỘC

Mệt mỏi chờ...tiêu hủy

Trong bối cảnh thiếu kho chứa pháo nổ đảm bảo, nếu tang vật pháo lậu bị bắt giữ trong tình trạng vô chủ thì mọi thứ sẽ khó khăn thêm gấp bội. Bởi theo quy định của pháp luật hiện hành, với tang vật vô chủ (bất kể là pháo hay hàng hóa khác) phải 1 năm sau kể từ ngày bị bắt, mới có thể… tiêu hủy.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, riêng lực lượng biên phòng Quảng Trị trong năm 2022 đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo lậu với tang vật khoảng 1,6 tấn. Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, cho hay sau khi bắt giữ, tịch thu, số tang vật pháo lậu được lực lượng biên phòng bàn giao cho lực lượng công an. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chờ đó, các kho chứa của biên phòng cũng không đảm bảo an toàn. Theo đại tá Lạn, vấn đề xử lý tang vật là pháo nổ hiện nay vẫn chưa được thống nhất dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án liên quan.

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công thương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị (Ban 389 tỉnh Quảng Trị), cũng nhìn nhận việc tiêu hủy pháo nổ, đặc biệt là pháo lậu vô chủ, rất mất thời gian. "Trong hoàn cảnh không có kho bãi đảm bảo mà quy định phải bảo quản tang vật kéo dài 1 năm. Nếu không có chủ đến nhận mới được đưa ra hội đồng và đồng ý tiêu hủy", ông Dũng nói. Theo ông Dũng, Ban 389 tỉnh Quảng Trị đã có văn bản kiến nghị lên Ban 389 T.Ư theo hướng rút ngắn thời gian bảo quản tang vật. Trong vòng 1 tháng, nếu không có người nhận có thể tiêu hủy để vừa thuận tiện vừa giảm chi phí, vừa giảm rủi ro. "Đợt giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi đã đi kiểm tra trực tiếp, các lực lượng kêu ca nhiều, kho bãi chứa pháo cũng ngổn ngang lắm, mà chưa biết làm thế nào", ông Dũng lo ngại.