Thấp thỏm vụ Tết: An Lạc mong an lạc

Làng hoa An Lạc nằm ở P.Đông Giang (TP.Đông Hà) đang quy tụ khoảng 30 hộ dân trồng hoa trên diện tích khoảng 4 ha và được xem là làng hoa lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Vụ chính, làng hoa cung ứng khoảng 35.000 chậu hoa cho thị trường Tết.

Như tất cả các ngành nghề sản xuất nông nghiệp khác, người trồng hoa ở An Lạc lâu nay lo sợ nhất chuyện thời tiết thất thường. “Cây hoa đến kỳ phát triển, nhạy cảm với những thay đổi này. Mưa rét nhiều thì hoa nát hết. Nắng to thì hoa bung lụa sớm. Đến Tết thì đã tàn, biết bán cho ai?”, chị Lê Thị Khuyên, một hộ trồng hoa ở An Lạc nói.

Trước sợ ông trời, nay sợ “cô vy”

Nhưng với kinh nghiệm trồng hoa tích lũy từ năm này qua năm khác, người trồng hoa ở An Lạc đã dần “khắc chế” được nỗi ám ảnh từ ông trời. Việc áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật trồng trọt mới, sử dụng phân bón chuyên dụng... cũng mang đến những mùa hoa bội thu, bất chấp thời tiết ẩm ương. Như vụ hoa tết 2020 - 2021, dù toàn tỉnh Quảng Trị nói chung và TP.Đông Hà nói riêng trải qua đợt lũ lụt lịch sử, người làng hoa An Lạc vẫn kịp “rũ bùn đứng dậy”, hoa vẫn nở đúng dịp Tết, xe cộ tấp nập ra vào chở hoa...

Ở vụ hoa tết 2021 - 2022 năm nay, những nhà vườn An Lạc đang hé nụ, có thể cảm nhận rõ không khí làm việc khá tất bật. Anh Trịnh Đức Quang (cơ sở hoa Nhật Tân) cho biết năm nay gia đình anh trồng hơn 3.000 chậu hoa các loại, nhiều nhất vẫn là hoa cúc. “Năm nay mưa thuận gió hòa, rất thuận lợi cho người trồng hoa. Nhưng hiện nay chỉ ngán mỗi dịch bệnh Covid-19. Đó là một nỗi lo mơ hồ nhưng... thường trực. Nào là sợ những công nhân trồng hoa dính F0, phải đi chữa trị và vườn hoa bị phong tỏa. Rồi sợ những bạn hàng lâu năm ở các tỉnh, thành vì vướng dịch mà không đến mua hoa như mọi năm”, anh Quang nói.





Chị Lê Thị Khuyên cũng chưa bao giờ rằng có ngày một loại dịch bệnh lại “ảnh hưởng” đến nghề trồng hoa, nhưng nỗi lo đó đã thành sự thật. “Đại dịch mà, ngành nghề nào cũng bị ảnh hưởng chứ riêng gì nông dân trồng hoa?”, chị Khuyên than phiền.

Nỗi lo về Covid-19 dù có lớn đến mấy thì người trồng hoa ở An Lạc cũng không thể ngơi tay, trì hoãn vụ hoa Tết. Khảo sát một vòng ở nhiều nhà vườn ở làng hoa An Lạc, giá hoa hiện nay vẫn rất tốt. “Hoa cúc được bà con trồng rất nhiều. Đa số đều phát triển tốt do thời tiết thuận lợi, không có sâu bệnh. Giá thành hầu như không xê xích so với năm trước. Hiện mỗi cặp cúc có giá 600.000 đồng, cặp nào đẹp thì khoảng 800.000 đồng. Nhưng đó là giá mua bây giờ, khi Tết còn khoảng 20 ngày nữa. Chứ càng gần Tết, giá có thể càng cao, lên trên 1 triệu cho mỗi cặp”, chị Liên, một nhân công trồng hoa ở An Lạc, nói.

Ông Hoàng Hữu Khiêm, Tổ trưởng tổ hợp tác hoa An Lạc, cho biết nhiều năm qua nghề trồng hoa đã giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, đặc biệt có nguồn thu nhập khá cao vào dịp Tết. “Năm nay, ngoài những nỗi lo xa gần về dịch bệnh thì mọi thứ vẫn đang tốt đẹp. Và dù có dịch bệnh, bà con làng hoa vẫn mong có một cái tết bình an”, ông Khiêm chia sẻ.