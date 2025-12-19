Thắt chặt tình quân dân trong hoạt động kết nghĩa của Vùng 2 Hải quân

Chiều 18.10, tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ ký kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể và trường học trên địa bàn.

Hoạt động nhằm thắt chặt tình quân dân, cùng phối hợp trong giữ vững an ninh chính trị và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Thượng tá Phạm Ngọc Hưng, Phó chính ủy Trung tâm huấn luyện (giữa) cùng ký kết nghĩa với các đơn vị tại buổi lễ ẢNH: TIẾN QUANG

Tại buổi lễ, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã ký kết nghĩa với nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM; Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Nhơn Trạch, Đại Phước và Phước An (Đồng Nai).

Các Tiểu đoàn 1, 2, 3 trực thuộc Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân cũng ký kết nghĩa với Trường mầm non Phú Thạnh, tiểu học Đại Phước và THCS Phú Đông (cùng ở xã Đại Phước).

Chỉ huy Trung tâm huấn luyện chứng kiến ký kết nghĩa của các tiểu đoàn với các địa phương ẢNH: TIẾN QUANG

Các đơn vị đã thống nhất ký kết nội dung kết nghĩa, phối hợp gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; xây dựng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, kiên định mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tuyên truyền về bản chất truyền thống của quân đội, quân chủng, vùng, trung tâm và địa phương.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa...

Thượng tá Phạm Ngọc Hưng, Phó chính ủy Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: TIẾN QUANG

Thượng tá Phạm Ngọc Hưng, Phó chính ủy Trung tâm huấn luyện, nhấn mạnh: việc ký kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể, đơn vị trên địa bàn đóng quân là sự đánh dấu bước phát triển mới, toàn diện và bền chặt hơn trong mối quan hệ quân dân. Việc kết nghĩa không chỉ bằng văn bản, mà bằng hành động thiết thực, hiệu quả, bền vững.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau khi thực hiện ký kết ẢNH: TIẾN QUANG

Thượng tá Phạm Ngọc Hưng cũng khẳng định với quyết tâm "ở đâu có nhân dân, ở đó có quân đội; ở đâu có quân đội, ở đó có niềm tin của nhân dân", hoạt động sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Cùng ngày, Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức giải giao lưu pickleball hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.