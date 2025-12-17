Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

Ngày 17.12, tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm huấn luyện, Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2025, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2026.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện cùng đại diện khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Trung tâm huấn luyện... cùng tham dự.

Quang cảnh hội nghị ẢNH: VĂN HAI

Năm 2025, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm huấn luyện và cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của các cấp về công tác tuyển quân; nhất là Thông tư liên tịch số 50, ngày 15.4.2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ trong quân đội; Chỉ thị số 5274 ngày 7.11.2024 của Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về việc tuyển nhận công dân nhập ngũ và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025…

Đại tá Đậu Đình Dân, Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện phát biểu tại hội nghị ẢNH VĂN HAI

Ban chỉ đạo tuyển quân đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy trung tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển quân. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp thống nhất, đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm công tác tuyển quân chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng quy định.

1.000 công dân nhập ngũ được tuyển chọn tại TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Kiên Giang (cũ); bảo đảm sức khỏe, trình độ học vấn, chất lượng chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được, nêu những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2026.

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: VĂN HAI

Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân ghi nhận, biểu dương kết quả công tác tuyển quân của Trung tâm huấn luyện thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy trung tâm, cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được triển khai chủ động, nghiêm túc, hiệu quả cao. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về luật Nghĩa vụ quân sự và truyền thống vẻ vang của quân đội, quân chủng, vùng, trung tâm. Phối hợp chặt chẽ với địa phương cấp tỉnh, cấp xã, khu vực phòng thủ trong tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.



