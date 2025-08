Thật hư vụ Hoàng tử Harry đánh Hoàng tử Andrew

Hoàng tử Harry đang phản bác lại những tuyên bố gây sốc trong cuốn sách mới - cáo buộc anh từng xô xát với chú mình là Hoàng tử Andrew và Meghan Markle bị lăng mạ.

Hoàng tử Harry (40 tuổi) ẢNH: AFP

Người phát ngôn của Công tước xứ Sussex nói với tờ People: "Tôi xác nhận cả 2 điều đó đều không đúng. Hoàng tử Harry và Hoàng tử Andrew chưa bao giờ cãi nhau. Hoàng tử Andrew cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy về Nữ Công tước xứ Sussex với Harry".

Hoàng tử Harry phủ nhận chuyện ẩu đả trong sách

Lời phủ nhận này được đưa ra sau khi cuốn sách mới Entitled: The Rise and Fall of the House of York nêu cáo buộc rằng, một "cuộc tranh cãi gay gắt" giữa Harry và Andrew đã nổ ra tại buổi họp mặt gia đình vào năm 2013, liên quan đến "điều Andrew đã nói sau lưng Harry". Cuộc tranh cãi được cho là leo thang đến mức "những cú đấm được tung ra" rồi "Andrew bị đánh chảy máu mũi". Cuốn sách cũng cho biết Andrew đặt câu hỏi riêng tư về mối quan hệ của Harry với Meghan, gọi cô là "kẻ cơ hội" và ám chỉ rằng cuộc hôn nhân sẽ không kéo dài.

Theo cuốn sách của tác giả Andrew Lownie, với một trích đoạn được đăng trên tờ Daily Mail, căng thẳng giữa Hoàng tử Andrew (65 tuổi) và 2 cháu trai đã âm ỉ trong nhiều năm. Cuốn sách còn cáo buộc Thân vương William (43 tuổi) âm thầm tìm cách đẩy Andrew ra khỏi Royal Lodge, khu điền trang Windsor mà ông vẫn đang cư ngụ, bày tỏ sự khinh miệt đối với Andrew và vợ cũ của ông, Sarah Ferguson (65 tuổi).

Điện Kensington và Điện Buckingham từ chối bình luận khi được People liên hệ.

Hoàng tử Andrew

Cuốn sách khắc họa Andrew như một nhân vật gây tranh cãi, đào sâu vào mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục Mỹ bị kết án. Andrew bị tước bỏ hầu hết các nhiệm vụ chính thức hoàng gia và không xuất hiện trước công chúng trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ và danh tiếng bị tổn hại.

Entitled: The Rise and Fall of the House of York là ấn phẩm gây tranh cãi mới nhất trong loạt sách ghi lại những rạn nứt nội bộ của hoàng gia Anh. Nhiều rạn nứt trong số đó ngày càng sâu sắc hơn kể từ quyết định từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia, chuyển đến California của Harry và Meghan vào năm 2020.

Harry (40 tuổi) và Meghan (43 tuổi) đang nuôi dạy 2 con: Hoàng tử Archie (6 tuổi), Công chúa Lilibet (4 tuổi) ở Montecito, chủ yếu tập trung vào các hoạt động từ thiện và kinh doanh.

Bất chấp những căng thẳng kéo dài trong gia đình, Hoàng tử Harry vẫn bày tỏ mong muốn hòa giải, đồng thời vẫn kiên định tập trung vào việc bảo vệ vợ cùng các con.

"Tôi rất muốn hòa giải với gia đình. Không còn lý do gì để tiếp tục chiến đấu nữa", Hoàng tử Harry chia sẻ với BBC vào tháng 5.2025.