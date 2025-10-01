Thất Sơn huyền bí: Bùi Tăng Chủ cứu cọp bạch

Tọa lạc P.Thới Sơn, tỉnh An Giang, đình Thới Sơn là điểm đến tâm linh quen thuộc của tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và du khách.

Nguyên thủy là một ngôi chùa nhỏ, do Tăng Chủ và ông Đình Tây dựng lên để tu hành. Về sau, dân địa phương đổi thành đình làng Xuân Sơn. Năm 1890, hai làng Hưng Thới và Xuân Sơn nhập thành làng Thới Sơn nên tên đình cũng thay đổi.

Miếu thờ cọp bạch ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Dấu xưa trại ruộng Thới Sơn

Theo thư tịch, năm 1849 tại làng Tòng Sơn (An Giang) xảy ra dịch bệnh. Ông Đoàn Văn Huyên (còn gọi là Đoàn Minh Huyên, 1807 - 1856) truyền rao một tôn giáo mới dựa vào thuyết "Di Lặc cứu thế", dùng bùa chú ngăn chặn được bệnh. Bấy giờ, triều đình nhà Nguyễn buộc ông phải vào chùa Tây An (Núi Sam) để chịu sự kiểm soát. Được Hòa thượng Hải Tịnh (1786 - 1875) thuyết phục, Đoàn Văn Huyên quy y theo giới cư sĩ thế độ (cư sĩ cạo tóc ở chùa), rồi đi khai hoang lập trại ruộng ở núi Két.

Sách Đại Nam thực lục chép, vào năm Tự Đức thứ năm (1852) dọc theo kinh Vĩnh Tế đã lập đội An Điền (đội đồn điền tỉnh An Giang). Theo nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường, đội An Điền có thể là nhóm đệ tử của thầy Đoàn Minh Huyên khai thác 2 sở ruộng ở núi Két. Sở ruộng ngoài, thầy giao cho 2 ông Bùi Văn Thân (Tăng chủ Bùi Thiền sư) và Bùi Văn Tây (Đình Tây) chỉ huy đệ tử khai thác. Sở ruộng trong, thầy giao cho Quản cơ Trần Văn Thành chỉ huy.

Năm 1854, Kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương vào Nam thực hiện kế hoạch xây dựng đồn điền để khai hoang lập ấp dưới dạng kinh tế kết hợp quốc phòng, tập trung ở vùng kinh Vĩnh Tế. Bấy giờ nhóm Trần Văn Thành ở sở ruộng trong đã lập làng Hưng Thới, nhóm Bùi Văn Thân và Bùi Văn Tây từ sở ruộng ngoài đã lập làng Xuân Sơn. Hai làng này đều thuộc tổng Châu Phú, huyện Tây Xuyên, phủ Tuy Biên, tỉnh An Giang.

Khuôn viên khu mộ Thiền sư Bùi Tăng Chủ ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Theo mô tả của Vương Kim và Đào Hưng trong sách Đức Phật Thầy Tây An (xuất bản 1953), khi Phật Thầy đến Thới Sơn lập trại ruộng thì dân cư còn thưa thớt. Muốn vào trại ruộng phải lội bộ theo con đường từ Núi Sam vô Nhà Bàng chừng 10 cây số, rồi từ Nhà Bàng vào trại ruộng là con đường truông đi quanh co trong rừng, dưới chân núi, rất nhiều thú dữ. Ở trại ruộng Thới Sơn, Phật Thầy có nuôi 2 con trâu đặt tên là con Sấm, con Sét. Điều lạ là 2 con trâu này chỉ có ngài mới điều khiển được, người dân gọi là "ông Sấm, ông Sét".

Thời gian sau, khi 2 ông Tăng Chủ và Đình Tây qua đời, trại ruộng được mở rộng thành cảnh chùa (về sau đổi thành đình). Phía trước có hồ sen và trồng một hàng dương. Năm 1941, chùa được trùng tu nguy nga rực rỡ, nhưng ngày 23 tháng chạp năm Bính Tuất (1946), chùa bị lính Tây phóng hỏa thiêu rụi…

Khu mộ Thiền sư Bùi Tăng Chủ ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Tăng chủ và chúa sơn lâm

Tăng chủ Bùi Văn Thân (1802 - 1883) trước đây không ai biết tên thật của ông, vì trên bia mộ chỉ ghi là Thiền sư Bùi Tăng Chủ. Theo tác giả Vương Kim và Đào Hưng, sở dĩ người ta gọi Tăng Chủ vì ông là người đầu tiên được Đức Phật Thầy Tây An giao cho làm chủ, coi sóc trại ruộng ở Thới Sơn. Là đại đệ tử của Phật Thầy, Tăng Chủ đạt được phép thần thông, nên ngoài việc phát phù trị bệnh cho bá tánh, ông còn có tài hàng phục các mãnh hổ trong rừng núi.

Chuyện kể rằng, thuở đó, rừng Núi Két cọp dữ có tiếng. Nhưng từ ngày ông được lệnh Phật Thầy tới giữ trại ruộng Thới Sơn thì các thú dữ đều kiêng sợ ông như chúa sơn lâm. Một lần vào chạng vạng tối, Đức Phật Thầy đi xa về, khi vào gần tới cốc thì thấy một con cọp bạch đang ngồi cú xụ bên bàn thông thiên. Khi Phật Thầy đi tới thì con cọp há miệng ra. Thấy vậy, ngài hỏi: "Chà, đau gì mà ốm nhom vậy đạo hổ? Bộ ông tới xin thuốc phải không?". Vừa nói, Phật Thầy bước vào trong và gọi: "Ông Tăng đâu? Ra coi đạo hổ đau gì mà ngồi cú xụ đó?".

Nghe tiếng gọi, Tăng Chủ từ phía sau chạy ra chỗ cọp bạch ngồi và hỏi: "Ông làm gì ngồi đây? Sao mà ốm quá vậy?". Cọp há miệng ra, ngước lên trước mặt Tăng Chủ. "Bộ mắc xương phải không?", Tăng Chủ hỏi. Cọp đập đuôi và gục gặc đầu. Tăng Chủ nói: "Nếu mắc xương thì cúi đầu xuống". Nói xong, ông cung tay đấm mạnh 3 cái vào cổ cọp bạch. Tức thì, một cục xương lớn từ miệng cọp văng ra.

Đình Thới Sơn ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Cổng đình Thới Sơn ẢNH: HOÀNG PHƯƠNG

Lúc đó, Đức Phật Thầy bước ra nói với cọp bạch: "Từ nay tôi cấm ông không được quấy phá bà con bổn đạo của tôi lên núi hay vào rừng trong vùng Thất Sơn nữa nghe chưa?". Cọp cúi đầu lui ra. Vài hôm sau, cọp cõng một con heo rừng tới đền ơn ông Tăng Chủ.

Một lần nọ, có con cọp dữ từ bên núi Bà Đội Om sang quấy phá, dân làng kiêng sợ gọi là ông Hạm và đến cầu cứu Tăng Chủ. Tăng Chủ gọi cọp bạch tới. Cọp bạch dẫn theo một bầy cọp rượt đuổi "ông Hạm" khiến nó bị thương và rơi xuống núi. Về sau, Tăng Chủ và ông Đình Tây cất miếu nhỏ tại đình Thới Sơn thờ cọp bạch. Ngôi miếu ấy hiện vẫn còn.

Hiện nay, khu mộ ông Tăng Chủ nằm trong khuôn viên vườn cây rậm rạp, cách đình Thới Sơn khoảng 100 m, trước có hồ sen rộng. Cổng vào có biển đề Mộ ông Thiền sư Bùi Tăng Chủ, phía lưng tấm biển có đắp hình ông thu phục cọp bạch. Khu mộ xung quanh xây thành vuông vức, hai bên có câu đối bằng chữ quốc ngữ: "Kiến tạo cương cơ quy cổ địa/ Tân trang mộ chí vượng thới lai". (còn tiếp)