'Thấu cảm - những chuyện chưa kể' của Lê Hồng Linh đến Singapore

Tại không gian nghệ thuật The Art Space SG (Singapore), nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh vừa khai mạc triển lãm Thấu cảm – những chuyện chưa kể.

Triển lãm trước đó đã được giới thiệu tại TP.HCM và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ chất lượng nghệ thuật cùng thông điệp nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần sẻ chia và đồng cảm với những phận người trong cuộc sống.

Phó chủ tịch Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) David Tay phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Ảnh: Wee Twee Liang

Cắt băng khai mạc Ảnh: Wee Twee Liang

Ông Lê Hồng Linh (thứ 2 từ phải qua) tặng ảnh lưu niệm cho khách mời Ảnh: Wee Twee Liang

Với 60 tác phẩm ảnh đen trắng, Thấu cảm - những chuyện chưa kể đưa người xem đến với cuộc sống của trẻ em, người cao tuổi và những phận người kém may mắn.

Mỗi bức ảnh được nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh chăm chút từ góc máy, khoảnh khắc đến khâu tuyển chọn, góp phần kể nên những câu chuyện giàu cảm xúc và sức lay động.

Qua những khuôn hình giàu tính gợi mở, Lê Hồng Linh khắc họa các giá trị về phẩm giá, sự kiên cường, lòng trắc ẩn và niềm hy vọng, từ đó mời gọi công chúng suy ngẫm về những giá trị phổ quát gắn kết con người.

Theo anh, người xem không chỉ "nhìn" tác phẩm mà còn cần "cảm" được câu chuyện phía sau mỗi bức ảnh. "Vì khi chúng ta thực sự cảm nhận, chúng ta bắt đầu hiểu. Và khi chúng ta thực sự hiểu, sự đồng cảm sẽ bắt đầu", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh: "Sự đồng cảm là một ngôn ngữ phổ quát giúp người ta gắn kết hơn"

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP) David Tay nhận định tên gọi Thấu cảm - những chuyện chưa kể mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Ông cho rằng, trong thời đại công nghệ giúp con người kết nối nhiều hơn bao giờ hết, đôi khi khoảng cách giữa người với người lại trở nên lớn hơn.

"Thông qua những bức ảnh của mình, anh Linh mời gọi chúng ta nhìn vượt lên trên những gì bề ngoài thể hiện để thấu hiểu cuộc sống của người khác, đồng thời nhận ra phẩm giá và tính nhân văn mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ", ông David Tay nói.

Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh giao lưu với công chúng tại triển lãm mới Ảnh: Wee Twee Liang

David Tay nhận xét thêm: "Mỗi bức ảnh đều khuyến khích chúng ta dừng lại, quan sát và cảm nhận. Thay vì chỉ ghi lại những khoảnh khắc, anh Linh đã lưu giữ cảm xúc, hy vọng và sức mạnh thầm lặng của con người - những điều mà trong nhịp sống hối hả, chúng ta thường vô tình bỏ qua.

Tôi tin triển lãm sẽ chạm đến trái tim công chúng Singapore. Dù đến từ quốc gia, nền văn hóa hay hoàn cảnh nào, những cảm xúc được phản chiếu trong các tác phẩm đều mang tính phổ quát, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và tình người là những giá trị kết nối mọi người".

Chia sẻ về triển lãm cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh cho biết: "Empathy (thấu cảm) không chỉ là một bản năng hay một kỹ năng, mà còn là cách chúng ta nhìn thế giới. Đó là biểu hiện của một tâm hồn thuần khiết, và tôi tin một tâm hồn thuần khiết chính là ống kính tuyệt vời nhất của người nhiếp ảnh".

Các tác phẩm tại triển lãm Ảnh: NVCC

Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh cho rằng, nếu thiếu sự đồng cảm, con người sẽ dần trở nên thờ ơ với nhau, như thể đã quên đi điều gì làm nên bản chất của một con người. Theo ông, đó không chỉ là chủ đề xuyên suốt của Thấu cảm - những chuyện chưa kể, mà còn là triết lý đã dẫn dắt hành trình sáng tác của mình suốt hơn ba thập niên.

"Tôi hy vọng những bức ảnh này sẽ nhắc nhở chúng ta rằng sự đồng cảm là một ngôn ngữ phổ quát giúp con người gắn kết với nhau. Nhiếp ảnh có thể kết nối con người vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và biên giới", nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh chia sẻ.