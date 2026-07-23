Thay đổi gì cho Ukraine với Tổng tư lệnh mới?

Các cuộc biểu tình nhiều ngày liên tiếp tại Ukraine đã dẫn đến việc bổ nhiệm tân tổng tư lệnh, thiếu tướng Mykhailo Drapatyi, vào hôm 21.7.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn tái thiết lập chiến lược quân sự của mình trong cuộc chiến với Nga.

Vậy cuộc cải tổ lãnh đạo lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào năm 2022 có ý nghĩa gì với Ukraine?

"Ông Drapatyi có khả năng thay đổi cục diện cuộc chiến, và tôi tin đây là một quyết định rất đúng đắn của tổng thống. Tôi kỳ vọng những thay đổi tích cực", một người dân Ukraine nói.

Thế hệ mới

Năm nay 44 tuổi, ông Drapatyi được các đồng nghiệp mô tả là một vị tướng thuộc thế hệ mới.

Sự nghiệp của ông được tôi luyện qua các trận chiến chống lại quân đội Nga.

Trong 26 năm phục vụ trong quân đội, ông đã thăng tiến qua nhiều cấp bậc để trở thành một trong những chỉ huy tác chiến hiệu quả nhất của Ukraine.

Và tuần trước, nhà lãnh đạo mới - người phụ trách quốc phòng Ukraine ở hướng đông bắc - cho biết quân đội cần có sự thay đổi và những quy tắc mới.

Chiến lược mới

Ông Drapatyi thông báo trên Facebook rằng tổng thống đã ra lệnh tăng cường các hoạt động phản công.

Ông cũng cho biết các mục tiêu hiện nay bao gồm những chiến dịch mới phía sau phòng tuyến đối phương - cùng với mệnh lệnh phát triển quân đội và công nghệ của Ukraine.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga trong năm nay nhằm làm suy yếu nguồn lực của đối phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi tại Kyiv, Ukraine ngày 20.7 ẢNH: REUTERS

Di sản từ cải cách

Ông không phải là người mới với việc cải tổ quân đội nước nhà.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quy mô lớn vào tháng 2.2022, ông Drapatyi đã trở thành chỉ huy được tin cậy cho những khu vực cần xoay chuyển tình thế nhanh chóng.

Và khi trở thành chỉ huy trẻ nhất trong lịch sử Lục quân Ukraine, ông Drapatyi đã dẫn đầu quá trình cải tổ hệ thống tuyển quân và huấn luyện.

Ông nói rằng mình muốn khuyến khích sự chủ động và linh hoạt giữa các binh sĩ tiền tuyến, coi đó là một thế mạnh.

Tuy nhiên, mức độ được ủng hộ của ông không phải là tuyệt đối.

"Tôi nghĩ rằng ông Zelensky đã không lắng nghe (những người biểu tình), và tôi cho rằng sa thải ông Syrskyi là một sai lầm lớn", một người dân chia sẻ.

Dù tốt hay xấu, nhiều người tin rằng ông sẽ tạo ra tác động lớn tại Ukraine.