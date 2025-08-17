Thấy gì sau khi cầm lái Yamaha Grande xuyên Việt?

Tung ra thị trường Việt Nam từ năm 2014, Yamaha Grande định vị xe tay ga cao cấp dành cho chị em. Từ lý do đó, nhiều người vẫn cho rằng mẫu xe này chỉ hợp di chuyển trong nội thành, quãng đường ngắn thay vì những chuyến đi dài. Do đó, một chuyến đi xuyên Việt sẽ là cách tốt nhất để cảm nhận rõ về Grande.

Yamaha Grande hướng tới khách hàng nữ giới, ít người nghĩ rằng sẽ cầm lái xe này xuyên Việt ẢNH: CHÍ TÂM

Trong hành trình xuyên Việt - Grande Touring Nonstop, hãng xe Nhật Bản đã sử dụng mẫu Grande mới nhất đồng hành cùng chuyến đi từ Cà Mau đến Tuyên Quang trong vỏn vẹn 5 ngày (11 - 16/8). Chuyến đi này trải dài hàng nghìn cây số qua nhiều loại địa hình, điều kiện giao thông và thời tiết đa dạng.

Đáng nói, những chiếc Yamaha Grande trong chuyến xuyên Việt đều là xe nguyên bản, không thay đổi cấu hình kỹ thuật so với xe thương mại. Mẫu xe này vẫn sử dụng khối động cơ Blue Core hybrid với dung tích 125 cc kết hợp mô-tơ điện, tạo công suất 8,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. So với các mẫu xe tay ga khác, điểm hay của Grande là có sự hỗ trợ của mô-tơ điện nên tăng tốc linh hoạt và giúp tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Ghi nhận thực tế sau hành trình, Grande vận hành khá ổn định và "lì" máy khi đi đường dài. Xe có nước ga đầu khá bốc, vận hành êm ái ở dải tốc độ 50 - 70 km/giờ ở các đoạn đường quốc lộ. Đi qua các địa hình đồi núi thuộc các tỉnh miền Trung, mẫu tay ga cao cấp của Yamaha vẫn đủ sức leo các đoạn dốc cao mà không gặp hiện tượng hụt hơi.

Động cơ Blue Core hybrid trên Yamaha Grande khá bốc ở tốc độ thấp ẢNH: YAMAHA

Cầm lái quãng đường hơn 1.000 km trong chuyến đi, anh Tô Hoài An (khách hàng trải nghiệm, ngụ TP.HCM) nhận định: "Nhờ có mô-tơ điện hỗ trợ nên mỗi khi dừng đèn đỏ, xe tăng tốc khá nhạy, máy êm. Tuy nhiên, chạy ở tốc độ khoảng 50 km/giờ và muốn tăng tốc vượt xe, chỉ nên kéo ga nhẹ nhàng. Tăng ga quá nhanh sẽ khiến động cơ kêu to nhưng bứt tốc không hiệu quả".

Với kết cấu sử dụng phuộc ống lồng phía trước, Yamaha Grande mang thiên hướng êm ái, nhẹ nhàng khi vận hành trong phố với mặt đường đẹp. Tuy nhiên, vận hành ở những cung đường trường với nhiều ổ gà, gồ ghề… bộ giảm xóc này mang lại cảm giác khá cứng.

Cầm lái trên tuyến quốc lộ Phụng Hiệp, hướng từ Sóc Trăng về Cần Thơ, anh Đào Anh Tuấn (khách hàng trải nghiệm, ngụ Cần Thơ) chia sẻ: "Mặt đường quốc lộ Phụng Hiệp nhiều đoạn đường khá xấu, nhiều ổ gà, phuộc hơi cứng nên tôi cảm nhận rõ mặt đường. May thay, tay lái Grande tương đối đầm chắc nên dễ dàng lách lái, tránh ổ gà, vị trí mặt đường hỏng…"

Nhiều "tay nài" đạt mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, không thua kém thông số hãng đưa ra ẢNH: YAMAHA

Kết thúc chuyến xuyên Việt, một số "tay nài" già kinh nghiệm đạt mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,6 lít/100 km. Một số khác vẫn dễ dàng đạt mức tiêu hao khoảng hơn 1,7 lít/100 km theo cách vận hành thông thường hàng ngày. Những con số trên khá sát với mức công bố của hãng - 1,66 lít/100 km.

Nhìn ở góc độ trải nghiệm thực tế thông qua chuyến xuyên Việt - Grande Touring Nonstop, dù Yamaha Grande không sinh ra để đi phượt nhưng vẫn chứng minh được sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và đáng tin cậy khi hoạt động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt. Qua đó thấy được, mẫu xe này đủ khả năng thực hiện các chuyến hành trình dài thay vì chỉ sử dụng để đi trong đô thị.