27 trận bất bại đưa đội tuyển Việt Nam đi qua gần hai năm với sự ổn định đáng kể dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong chuỗi trận ấy, đội tuyển Việt Nam giành 23 chiến thắng và 4 trận hòa, đồng thời có hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp.

Thấy gì từ thất bại của tuyển Việt Nam trước Thái Lan sau chuỗi 27 trận bất bại?

Chuỗi trận này cũng vượt qua kỷ lục 21 trận bất bại của Thái Lan trong giai đoạn 1995 - 1996, trở thành mạch bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Nhưng rồi chính Thái Lan lại là đội chấm dứt chuỗi thành tích ấy. Thất bại 0-2 tối 29.9 không chỉ khép lại một con số đẹp, mà còn đặt ra câu hỏi: Sau gần hai năm ổn định, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã tiến bộ đến đâu và còn hạn chế nào cần giải quyết?

Cần cải thiện khâu dứt điểm

Nhìn lại hành trình 27 trận, điểm tích cực rõ nhất là sự ổn định. Việt Nam biết cách giành kết quả trong những trận đấu khó và đặc biệt là cải thiện khả năng chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng. Hai chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp là minh chứng rõ cho sự hiệu quả của giai đoạn này.

Tuy nhiên, trận đấu với Thái Lan cho thấy sự ổn định ấy không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề đã được giải quyết.

Việt Nam kiểm soát bóng 58%, tung ra 12 cú sút và có 4 lần đưa bóng đi trúng đích. Thái Lan chỉ kiểm soát bóng 42%, dứt điểm 9 lần nhưng có tới 7 cú sút trúng đích và ghi 2 bàn.

Cú sút xa mở tỷ số của đội tuyển Thái Lan

Những con số này cho thấy Việt Nam có khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép, nhưng hiệu quả ở những tình huống quyết định vẫn là điểm cần cải thiện. Sau bàn thua sớm, đội tuyển có những thời điểm kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng. Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới Thái Lan ở phút thứ 37 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Hoàng Đức sau đó cũng có cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Những bài toán sau trận thua Thái Lan

Trong khi đội tuyển Việt Nam gặp khó ở khâu ghi bàn, Thái Lan cho thấy sự hiệu quả trong cách tận dụng cơ hội. Đó cũng là khác biệt quan trọng giữa hai đội ở trận đấu này. Đáng chú ý hơn là cách Việt Nam đối mặt với một đối thủ chủ động chơi thận trọng. Khi Thái Lan ưu tiên giữ cự ly đội hình, phòng ngự chặt và chờ thời cơ, Việt Nam gặp khó trong việc tìm khoảng trống để xuyên phá.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Thái Lan ở những phút cuối cùng

Những pha lên bóng chưa đủ sắc bén. Khi phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Việt Nam lại để lộ khoảng trống phía sau và nhận bàn thua thứ hai ở cuối trận. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng thích ứng của đội tuyển khi đối thủ không chơi theo cách Việt Nam mong muốn, liệu đội bóng có đủ phương án để thay đổi cách tiếp cận hay chưa?

Trận thua Thái Lan không làm mất đi giá trị của 27 trận bất bại. Chuỗi trận ấy vẫn cho thấy tuyển Việt Nam đã xây dựng được tính ổn định và khả năng cạnh tranh trong khu vực. Nhưng để tiến thêm một bước, đội tuyển cần đa dạng hơn trong tấn công, hiệu quả hơn ở những cơ hội có được và thích ứng tốt hơn trước những thế trận khác nhau. 27 trận bất bại cho thấy Việt Nam đã tiến bộ đến đâu. Còn trận thua Thái Lan cho thấy đội tuyển cần hoàn thiện những gì trên chặng đường phía trước.