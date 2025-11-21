Thầy giáo hơn 14 năm 'tiếp sức đường dài' cho học trò vùng biên

Đó là thầy Kiều Quang Tuyến, giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội ở Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Hơn 14 năm công tác, thầy được tỉnh Đắk Lắk công nhận là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và mới đây thầy còn là một trong 3 giáo viên của tỉnh được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025" do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Tay tôi không còn như xưa, phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ, song tôi vẫn sẽ kiên cường đứng vững và tiếp tục công việc giáo dục. Bởi, tôi tin rằng trái tim yêu nghề sẽ luôn mạnh mẽ. Thầy Kiều Quang Tuyến

Từ nhân viên y tế học đường đến thầy giáo tiểu học

Sinh ra ở xã Ea Súp - vùng đất còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk - thầy Tuyến hiểu sâu sắc giá trị của tri thức và ao ước trở thành giáo viên. Tuy nhiên vì mong muốn của gia đình, thầy rẽ sang học y, trở thành nhân viên y tế học đường ở Trường mầm non Ya Tờ Mốt (Đắk Lắk). Công việc mới giúp thầy gần gũi trẻ nhỏ hơn, nhưng cũng gợi lại ngọn lửa nghề giáo mà thầy từng ấp ủ.

Những ngày chứng kiến học sinh thiếu thốn điều kiện học tập, thầy nhận ra rằng chăm sóc sức khỏe cho các em là cần thiết, nhưng giúp các em có cơ hội học mới thực sự quan trọng. Được gia đình động viên, thầy quyết định tiếp tục học thêm văn bằng 2 ngành sư phạm tiểu học để theo đuổi con đường mình từng bỏ dở.

Năm 2020, giữa thời điểm đại dịch diễn biến phức tạp, thầy Tuyến đã mạnh dạn xin chuyển ngạch từ nhân viên y tế sang giáo viên tiểu học, đồng thời tình nguyện về công tác ở Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu - một điểm trường biên giới cách nhà thầy hơn 60 km.

Thầy Quang Tuyến trao quà học sinh trong chương trình “Tiếp sức đường dài” ẢNH: NVCC

Những ngày đầu đứng lớp, thầy Tuyến phải đối mặt với vô vàn khó khăn như chương trình mới, phương pháp mới, điều kiện dạy học thiếu thốn trong khi phần lớn học sinh là con em dân tộc thiểu số. Nhưng khó khăn không làm nam giáo viên chùn bước chân, thầy chủ động đổi mới phương pháp, lồng ghép trò chơi, hoạt động sáng tạo vào bài giảng để học sinh dễ tiếp thu, yêu thích học tập.

"Ở xã Ia Rvê, tôi được sống trong tình yêu thương của học trò. Chừng nào các em còn cần, tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn", thầy Tuyến chia sẻ.

Tới năm học 2020-2021, thầy Tuyến đã được nhà trường giao vị trí làm Tổng phụ trách Đội. Nhờ đó, thầy đã triển khai nhiều sáng kiến được UBND huyện Ea Súp công nhận như tăng cường giáo dục kỹ năng sống, thiết kế trò chơi tương tác trong môn tự nhiên-xã hội và xây dựng mô hình giáo dục đạo đức phù hợp với học sinh tiểu học.

Khởi xướng "Tiếp sức đường dài"

Không chỉ dạy học, thầy Tuyến còn kiên trì tìm cách giúp những em nhỏ khó khăn có nguy cơ bỏ học thông qua chương trình "Tiếp sức đường dài". Chương trình này đã được ra mắt trong bối cảnh dịch bệnh khi nhiều gia đình mất thu nhập, cha mẹ kẹt lại ở thành phố không thể gửi tiền về cho con.

"Hồi dịch Covid, có em chỉ ăn cơm trắng chan nước mắm. Một thùng mì hay vài quyển vở không giải quyết được vấn đề, mà điều các em cần là sự hỗ trợ đều đặn để yên tâm đi học", thầy Tuyến trăn trở.

Thầy Quang Tuyến đến tận nhà tặng vở và cặp mới cho học sinh trong dịp đầu năm học ẢNH: NVCC

Sau khi học hỏi mô hình của một giáo viên huyện khác, thầy Tuyến bắt đầu điều chỉnh, xây dựng chương trình phù hợp với xã mình, đặt tên là "Tiếp sức đường dài". Chương trình hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho học sinh khó khăn, được vận hành bằng sự chung tay của nhà hảo tâm. Tuy nhiên, theo thầy Tuyến, thách thức lớn nhất là duy trì đều đặn nguồn lực trong bối cảnh dịch bệnh và đảm bảo niềm tin từ những nhà hảo tâm ở xa.

"Khó khăn lớn nhất chính nằm ở hai chữ 'đường dài'. Vận động một khoản tiền lớn để trao quà một lần có thể không khó. Nhưng để thuyết phục các nhà hảo tâm cam kết hỗ trợ đều đặn tháng nào cũng như tháng nào, năm này qua năm khác, là một thách thức vô cùng lớn", thầy Tuyến chia sẻ.

Có thời điểm, số học sinh cần giúp đỡ lên tới hơn 20 em mỗi tháng. Thầy cùng đồng nghiệp vừa kêu gọi, vừa tự bỏ tiền túi để bảo đảm không em nào bị đứt quãng việc nhận hỗ trợ.

Từ 4 học sinh ban đầu, chương trình từng giúp đến 24 em trong năm học. "Với tôi, thành quả lớn nhất là cho đến hôm nay, tất cả học sinh trong danh sách vẫn đang tiếp tục bám trụ đến trường", thầy Tuyến tự hào nói.

Trong số những học sinh từng được giúp đỡ, thầy Tuyến vẫn còn nhớ rõ câu chuyện của em Nguyễn Thành Danh. Danh sống chung với ông bà trong một căn nhà nhỏ tạm bợ giữa rẫy, bữa cơm hằng ngày chỉ là cơm trắng chan xì dầu, "sang" hơn thì có thêm ngó lục bình. Khi vào lớp 1, Danh là một cậu bé nhút nhát, khép kín, thậm chí có dấu hiệu tự kỷ. Nhiều buổi, thầy đưa em về phòng tập thể, trò chuyện và mời em ăn tối trước khi bà đón em khi trời đã nhá nhem tối.

"Khi 'Tiếp sức đường dài' đến với Danh, em không chỉ nhận được hỗ trợ vật chất mà còn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ nhiều phía. Từ cậu bé mặc cảm, nay Danh đã học THCS, dần trở nên hoạt bát, tự tin và học giỏi. Thấy em trưởng thành, tôi biết mọi nỗ lực đều xứng đáng", thầy Tuyến bộc bạch.

Thầy Quang Tuyến (bìa trái) trao tặng xe đạp cho các bạn học sinh khó khăn ẢNH: NVCC

Bên cạnh "Tiếp sức đường dài", thầy Tuyến còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khác như "Áo ấm cho em", "Đôi bạn cùng tiến", "Giúp bạn đến trường", "Áo trắng tặng bạn",... giúp đỡ gần trăm học sinh có sách vở, áo quần, xe đạp hay nhu yếu phẩm để các em tiếp tục đến trường, học tập và theo đuổi ước mơ.

Vượt lên nghịch cảnh

Cuộc sống nơi biên giới vốn khó khăn, nhưng với thầy Tuyến, những thử thách không phải là lý do để từ bỏ. Năm 2023, khi bố bị tai biến, thầy vừa chăm sóc gia đình, vừa gánh trách nhiệm công việc. Đến tháng 10.2024, biến cố lớn nhất cuộc đời ập đến khi bố thầy qua đời. Chưa kịp nguôi ngoai, thầy lại gặp tai nạn giao thông trên đường tới trường, khiến cánh tay cầm phấn bị gãy nặng.

"Các bác sĩ cho biết có thể tôi phải sống suốt đời với một cánh tay không lành lặn. Nhưng dù thể xác có yếu đuối tôi vẫn không từ bỏ công việc mình đã chọn. Tay tôi không còn như xưa, phải chịu đựng những cơn đau âm ỉ, song tôi vẫn sẽ kiên cường đứng vững và tiếp tục công việc giáo dục. Bởi, tôi tin rằng trái tim yêu nghề sẽ luôn mạnh mẽ", thầy Tuyến nói.

Tinh thần trên khiến đồng nghiệp luôn nhận xét thầy là một giáo viên mẫu mực, chân thành và giàu nghị lực. Cô Hồ Thị Thuỳ Dung, cùng là giáo viên ở Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, nhận xét người đồng nghiệp của mình không chỉ dạy học mà còn thực sự "sống với nghề" khi luôn quan tâm sâu sắc đến từng hoàn cảnh của học trò, nhớ rõ em nào phải đi bộ 5-7 km đến trường, em nào dễ bỏ học vì bố mẹ mưu sinh xa nhà.

"Thầy Tuyến là người kiên trì, trách nhiệm, nhân hậu và có một niềm tin mãnh liệt rằng giáo dục có thể làm nên sự thay đổi", cô Dung chia sẻ.

Với thầy Quang Tuyến, được nhìn học sinh được tiếp tục đến trường thì mọi mệt mỏi dường như tan biến ẢNH: NVCC

Không những đồng nghiệp, học sinh cũng cảm nhận được tấm lòng của thầy. Em Đinh Khả Hân, học sinh của trường, cho biết: "Trong mắt em, thầy Tuyến rất hiền lành và nhân hậu. Thầy luôn hướng dẫn và cho em tham gia các chương trình như 'Những kế hoạch nhỏ', 'Vioedu Toán và Tiếng Việt'. Ngoài ra, trong lớp thầy còn tặng vở, quần áo mới và quan tâm đặc biệt đến những bạn khó khăn".

Hơn 14 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Tuyến chưa bao giờ nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Thầy chỉ chọn sống hết lòng với nghề, với học trò và với nơi biên giới còn nhiều gian khó.



