Bộ đội lội bùn giúp giáo viên dọn trường sau lũ lớn

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 21.11, khuôn viên Trường THCS Trần Bá vẫn còn loang lổ dấu vết của lũ lớn. Từ sớm, hàng chục chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) đã chia thành nhiều nhóm, phối hợp với giáo viên thu gom bùn đất, dọn rác, lau chùi từng dãy bàn ghế.

Hàng chục chiến sĩ Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) thu gom bùn đất, dọn rác, lau chùi từng dãy bàn ghế cho Trường THCS Trần Bá ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cô Hồ Thị Minh Phụng, giáo viên của trường, cho biết sáng nay theo kế hoạch có 50 cán bộ, giáo viên đến dọn trường sau lũ. Tuy nhiên, một số thầy cô cũng bị ngập nhà, chưa thể trở lại.

"Lũ lớn khiến trường ngập hơn 2 m. Nhiều tài liệu, đồ dùng học tập và cơ sở vật chất hư hỏng. May mắn sáng nay các chú bộ đội đến hỗ trợ. Hôm qua giáo viên vẫn phải lội nước để kéo đồ ra, hôm nay nước mới rút sạch", cô Phụng chia sẻ.

Cô Phụng lau chùi đồ đạc, dụng cụ tại trường sau nhiều ngày chìm trong nước ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhiều tài liệu, dụng cụ học tập của nhà trường bị hư hỏng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nhiều tài liệu dạy học bị ngập nước, không thể dùng lại ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dù lũ lớn đã rút, khu vực trường vẫn chưa có nước sạch và điện. Để lau bàn ghế, giáo viên và chiến sĩ phải dùng thùng phi múc lại phần nước còn đọng để vệ sinh tạm. Bùn non và rác thải được gom thành từng mảng rồi xúc đi chỉ trong buổi sáng.

Các chiến sĩ tận dụng nước lũ ứ đọng để lau chùi bàn ghế ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những ngày cả nước vui Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11), thì giáo viên Trường THCS Trần Bá lại tất tả chống chọi với lũ lớn, rồi quay về trường dọn dẹp trong cảnh ngổn ngang.

"Thật sự không còn tâm trí nghĩ đến 20.11 nữa. Cơn lũ lớn làm chúng tôi lo lắng đủ thứ, nhà cửa, trường lớp và nhất là học sinh, không biết có em nào bị ảnh hưởng, có nhà em nào còn ngập sâu không", cô Phụng nghẹn ngào.

Trường THCS Trần Bá hiện có 900 học sinh cùng 50 giáo viên, cán bộ nhân viên. Ngoài trường học, nhiều khu dân cư và bệnh viện lân cận vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, có nơi còn cô lập, người dân đang rất cần tiếp tế lương thực.

Các giáo viên sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì lập tức đến trường để tiếp tục dọn dẹp sau lũ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thiếu tá Võ Văn Tính, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573, cho biết đơn vị đã phân bổ 1 tiểu đội hỗ trợ Trường THCS Trần Bá và sẽ tiếp tục cơ động đến những nơi khác cũng bị thiệt hại bởi lũ lớn.

"Từ ngày 18, khi nhận chỉ đạo về phòng chống bão lụt, chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu. Sáng nay hỗ trợ Trường THCS Trần Bá, sau đó tiếp tục đến các điểm khác ở xã Tuy Phước để giúp dân dọn dẹp sau mưa lũ", thiếu tá Tính nói.