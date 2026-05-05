Thầy giáo làm điều này ở cổng trường thi hơn một thập kỷ

Tiếp thêm động lực cho các học trò thân yêu trước kỳ thi

Những ngày này, không khí tại Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (P.Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) đang trở nên hối hả khi anh Nguyễn Minh Cường cùng các đồng nghiệp bắt tay khởi động chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 . Từng phần thức ăn nhẹ, từng món quà tinh thần nhỏ bé, đang được chuẩn bị chu đáo mỗi ngày để tiếp thêm động lực cho các học trò thân yêu trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Riêng với anh Cường, đây không đơn thuần là một nhiệm vụ tình nguyện, mà là một hành trình đầy cảm xúc đã gắn bó với anh suốt hơn 10 năm qua. Mỗi khi chương trình Tiếp sức mùa thi quay trở lại, những kỷ niệm cũ và mới đan xen, thôi thúc anh cống hiến không ngừng .

Anh Cường hỗ trợ làm những phần thức ăn nhẹ Tiếp sức mùa thi cho các học sinh tại Trường THPT Hoàng Thái Hiếu ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Ngược dòng về năm 2014, anh Cường khi ấy là một sĩ tử đầy lo âu, được cha chở từ xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long sang Cần Thơ để tham dự kỳ thi đại học . Đó là năm cuối cùng kỳ thi đại học còn tách riêng với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lượng học sinh từ các tỉnh miền Tây đổ dồn về thành phố đông nghẹt, tạo nên một áp lực vô hình lên tâm lý thí sinh .

Đứng trước cổng trường THCS Trần Hưng Đạo với nỗi sợ "lạ nước lạ cái", anh Cường đã thực sự xúc động trước sự nhiệt tình giúp đỡ của các anh chị tình nguyện viên. "Tôi vừa tới điểm thi thì bỗng thấy hồi hộp và run. Được mọi người chỉ dẫn tận tình vào phòng thi, tôi không còn thấy bơ vơ, dần bình tĩnh lại. Thi xong, các anh chị tiếp tục hỗ trợ tôi ra điểm đón xe buýt để nhanh chóng có chuyến về", anh Cường nhớ lại.

Thế rồi anh Cường trúng tuyển vào ngành giáo dục công dân tại ĐH Cần Thơ. Cũng từ đó, hình ảnh những "áo xanh tình nguyện" trở thành một ấn tượng sâu đậm không thể phai mờ trong lòng anh . Năm 2015, anh Cường đã đăng ký tham gia Tiếp sức mùa thi để truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho các đàn em .

Anh Cường hỗ trợ thí sinh ghi tên, số báo danh lên tài liệu được phép mang vào phòng thi ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Lần đầu xuất quân, anh được phân công trực chiến tại trung tâm điều phối văn phòng đoàn trường, một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và áp lực không hề nhỏ . Dù không trực tiếp đứng dưới nắng gắt tại các điểm thi, nhưng mỗi cuộc điện thoại reo lên đều là một tình huống phát sinh cần xử lý ngay lập tức để hỗ trợ kịp thời cho các đội hình tình nguyện, đảm bảo khâu tổ chức luôn được vận hành trơn tru nhất .

"Mỗi buổi thi, tôi sẽ túc trực cập nhật số liệu từ các đội tình nguyện gửi về để tổng hợp, báo cáo Hội Sinh viên thành phố. Công việc này cần sự cẩn trọng, không được sai sót vì đó là cơ sở để mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm để khâu tổ chức được tốt hơn", anh Cường nói.

Thêm nặng tình với Tiếp sức mùa thi khi làm giáo viên

Hành trình tình nguyện ấy vẫn tiếp tục cháy bỏng ngay cả khi anh Cường tốt nghiệp và trở thành giáo viên tại Trường THPT Hoàng Thái Hiếu từ năm 2019 . Trong vai trò mới, anh không để ngọn lửa đam mê bị đứt quãng mà đã cùng nhà trường duy trì mô hình tiếp sức đầy nhân văn ngay tại cổng trường mình công tác . Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, mỗi giờ giải lao trong giai đoạn ôn thi, các em học sinh lại nhận được những phần bánh ngọt, trái cây và nước uống từ tay thầy cô .

Các thầy cô Trường THPT Hoàng Thái Hiếu đã khởi động chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Đến những ngày thi, sự hiện diện của anh Cường tại cổng trường càng khiến nhiều người ấn tượng. Anh cùng các tình nguyện viên cặm cụi vẽ lên giấy những câu slogan dễ thương như "cố lên", "thi hết mình", "làm bài tốt nhé", "quyết tâm đạt điểm 10"… Rồi sau đó, mọi người xếp thành hàng, giơ những câu khẩu hiệu dễ thương này để tạo niềm vui, thoải mái cho thí sinh trước giờ thi. Hình ảnh gần gũi này trở thành kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân cho cả thầy và trò trong nhiều năm nay.

Anh Cường bộc bạch, có những kỷ niệm đáng nhớ khi 7-8 người cùng trú mưa dưới một cây dù nhỏ trước cổng trường. Quần áo có thể ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt, nhưng không một ai rời bỏ vị trí khi trách nhiệm hỗ trợ các sĩ tử chưa hoàn thành.

Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường hơn 10 năm đã tham gia Tiếp sức mùa thi, anh Cường nhận ra rằng một người thầy đi tiếp sức có phần sâu sắc và "nặng lòng" hơn thời sinh viên . Thấu hiểu tâm lý học trò và nhìn thấy sự nỗ lực của sĩ tử, anh càng hạnh phúc khi được là điểm tựa tinh thần, là người đồng hành tin cậy của các em học sinh. Đó cũng chính là điều khiến anh Cương luôn thầm nhủ, hành trình đầy ý nghĩa này sẽ còn được tiếp nối về sau.