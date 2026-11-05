Thầy giáo ở Đà Lạt được nhận lại sau gần 20 năm chưa đến trường làm việc

Ngày 5.11, ông Võ Ngọc Hưởng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết ông Lê Cao Tánh, đã đến trường nhận thông báo tiếp nhận trở lại làm việc sau gần 20 năm bị buộc thôi việc trái pháp luật; ngay sau đó nhà trường đã có lịch phân công chuyên môn nhưng đến ngày 5.11 thầy giáo Lê Cao Tánh vẫn chưa đến trường nhận việc.

Theo lịch phân công chuyên môn lần 3, học kỳ I, giáo viên Lê Cao Tánh dạy môn văn các lớp 7A10, 7A12, 8A4 và 8A5, mỗi lớp 4 tiết 1 tuần, tổng 16 tiết/tuần.

Ông Lê Cao Tánh (bên phải) nhận thông báo tiếp nhận trở lại làm việc sau gần 20 năm bị buộc thôi việc trái pháp luật ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.11, ông Lê Cao Tánh, nguyên giáo viên Trường THPT bán công Nguyễn Du (nay là Trường THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã đến trường nhận thông báo tiếp nhận trở lại làm việc sau gần 20 năm bị buộc thôi việc và nhiều năm ông Tánh kiên trì theo đuổi vụ kiện.

Trường THCS Nguyễn Du cũng thống nhất chi trả gần 1,2 tỉ đồng tiền lương (từ tháng 12.2006 đến tháng 10.2026) theo quyết định của tòa án cho ông Tánh trong 3 đợt, mỗi đợt 400 triệu đồng, dự kiến vào tháng 12.2026, tháng 12.2027 và tháng 3.2028. Buổi làm việc và thỏa thuận có sự chứng kiến của lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng và lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Bảng phân công giáo viên Lê Cao Tánh dạy 16 tiết/tuần ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi làm việc trên, ông Võ Ngọc Hưởng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho ông Tánh theo quyết định giám đốc thẩm, nhà trường phải cắt giảm các khoản chi cho giáo viên trong 3 năm, từ năm 2026 đến năm 2028.

Giáo viên không đồng tình

Nhiều giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt), không đồng tình việc cắt giảm các khoản phúc lợi của giáo viên để thi hành án cho ông Lê Cao Tánh.

Một nữ giáo viên (xin giấu tên) bày tỏ: ''Thầy Tánh đòi được công lý sau 20, chúng tôi chúc mừng thầy. Nhưng nhiều giáo viên rất hoang mang, lo lắng nếu thu nhập cá nhân bị cắt 3 năm để trả nợ cho thầy Tánh''. Giáo viên này cho biết thêm, quan trọng nhất là tập thể giáo viên Trường THCS Nguyễn Du không làm sai, nhưng phải gánh số nợ 1,2 tỉ đồng. Nghịch lý là cái sai của Trường THPT bán công Nguyễn Du trước đây, nhưng những giáo viên hiện nay không liên quan vẫn phải gánh nợ lịch sử.

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du hoang mang, lo lắng nếu thu nhập cá nhân bị cắt 3 năm để trả nợ cho ông Tánh ảnh: Lâm Viên

Một giáo viên khác nêu ý kiến, không thể lấy quyền lợi chính đáng của người này để bù đắp cho sai lầm của người khác. Càng không thể để những người thầy đang cống hiến hôm nay phải trả giá cho những quyết định sai trái từ thế hệ quản lý trước đây. ''Tòa tuyên án là Trường THCS Nguyễn Du chịu trách nhiệm chi trả cho thầy Tánh chứ không phán quyết cá nhân giáo viên phải trả'', giáo viên này nhấn mạnh.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2006 ông Lê Cao Tánh là giáo viên dạy môn văn, khi đang đi ở sân trường, ông Tánh bị một học sinh gọi tên và chửi tục. Không kiềm chế được nóng giận, ông dùng tay tát vào mặt học sinh, khiến em bị chảy máu mũi.

Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 23.1.2007, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có công văn số 93/SGD&ĐT- TCCB yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Du sa thải đối với ông Lê Cao Tánh từ ngày 1.2.2007. Do đó, ngày 6.2.2007 ông Lê Ngọc Sử, Hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Du (lúc bấy giờ) ký quyết định buộc thôi việc thầy Lê Cao Tánh.

Buổi thỏa thuận thi hành án trả nợ lương cho ông Lê Cao Tánh có sự hiện diện của lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Cho rằng quyết định buộc thôi việc là trái pháp luật, nên từ năm 2008 đến năm 2021, ông Tánh liên tục khởi kiện để đòi công lý. Tranh chấp lao động giữa ông Tánh và nhà trường trải qua nhiều lần xét xử ở các cấp tòa. Tổng cộng có 14 bản án, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, gồm các bản án của tòa án và quyết định kháng nghị của viện kiểm sát.

Vụ việc được xem xét qua các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm tại TAND thành phố Đà Lạt (cũ), TAND tỉnh Lâm Đồng và TAND tối cao.

Theo quyết định giám đốc thẩm, Trường THCS Nguyễn Du phải tiếp nhận ông Lê Cao Tánh trở lại làm giáo viên, đồng thời thanh toán tiền lương tính từ thời điểm bị buộc thôi việc (tháng 12.2006) đến tháng 1.2020 là hơn 614 triệu đồng và khôi phục các chế độ bảo hiểm theo quy định. Theo tính toán, khoản tiền lương từ tháng 1.2020 đến tháng 10.2026 là hơn 554 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền nhà trường phải thanh toán gần 1,2 tỉ đồng.

Thầy giáo được đền bù tiền lương nói gì?

Chiều 5.11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Cao Tánh cho biết lý do chưa đến trường nhận việc vì đang có đơn khiếu nại về tính hệ số lương, nhà trường chưa ra quyết định giải quyết đơn, nên ông chưa đi dạy.

Về khoản tiền 1,2 tỉ đồng mà Trường THCS Nguyễn Du nhận bồi thường, ông Tánh cho biết: "Trong ngày nhận thông báo tiếp nhận trở lại làm việc, tôi đã có ý kiến với các ban ngành tham dự rằng, việc Trường THCS Nguyễn Du cắt giảm các khoản chi tiêu, phúc lợi của giáo viên để "trả nợ" thực hiện việc thỏa thuận thi hành án với tôi, đây là việc riêng của trường".

Ông Lê Cao Tánh (bên phải) trao đổi với lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 1 - Lâm Đồng về các khoản thi hành án sau khi nhận thông báo trở lại làm việc ẢNH: LÂM VIÊN

"Tuy nhiên với tư cách là người được thi hành án, người trực tiếp nhận số tiền tỉ từ những đồng nghiệp do "thắt lưng buộc bụng" để trả cho mình thì tôi thấy có gì đó bất ổn. Sự việc đáng tiếc này do ông hiệu trưởng Trường THPT bán công Nguyễn Du Đà Lạt của 21 năm trước gây ra, nhưng những người không có lỗi gì phải chịu thiệt thòi là không đúng tinh thần của pháp luật", ông Tánh nhấn mạnh.

Ông Tánh cho biết thêm: "Quan điểm của tôi là không phải ai giao cái gì cũng nhận. Trong trường hợp này, nếu tôi không nhận thì coi như tôi tự ý từ chối quyền lợi của mình, còn nhận thì thấy quá lấn cấn. Đây là tiền các thầy cô phải nhịn chi tiêu mà có. Trong khi họ không có lỗi gì với tôi trong vụ án trên, tôi chưa biết họ là ai, thậm chí khi tôi bị kỷ luật sa thải, có người còn học mầm non".

"Nếu trở lại trường dạy học thì trong mắt của nhiều giáo viên, gia đình họ và cả những ai quan tâm sâu sẽ thấy có cái gì đó chưa thông, bất ổn. Rất có thể bỗng dưng tôi sẽ là "cái gai" trong mắt nhiều người, họ sẽ không tâm phục khi bỗng dưng bị cắt giảm phúc lợi, phải gánh chịu hậu quả từ một quyết định sai của ông hiệu trưởng cách đây 20 năm. Điều này sẽ gây tâm lý ức chế cho bản thân tôi cũng như nhiều giáo viên trẻ khác hiện đang giảng dạy tại trường này", ông Tánh thổ lộ.

Ông Lê Cao Tánh không muốn các đồng nghiệp vì ông mà chịu thiệt hại ảnh: Lâm Viên

Tôi chẳng vui sướng gì khi nhận "bồi thường" từ khoản cắt giảm của đồng nghiệp như nói trên. Việc tôi không yêu cầu nhà trường phải trả cho tôi 400 triệu đồng (lãi chậm thi hành án) không làm cho tôi và các giáo viên hiện tại của trường vui hơn tí nào.

"Đến nay (5.11) tôi chưa nhận đồng nào và đang rất không muốn các đồng nghiệp vì tôi mà chịu thiệt hại. Mong các cơ quan hữu quan sớm có giải pháp tháo gỡ để cái hợp lý, hợp pháp, hợp tình…được vận dụng, để tập thể sư phạm của trường này xem mỗi ngày đến lớp là một niềm vui", ông Tánh trải lòng.