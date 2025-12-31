Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi

Nam Long
Nam Long
31/12/2025 09:25 GMT+7

Cụ bà 100 tuổi bị tai nạn sinh hoạt tại nhà chấn thương nghiêm trọng đã được phẫu thuật thay khớp háng thành công tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Ngày 31.12, Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi sau tai nạn sinh hoạt tại nhà.

Trước đó, cụ N.T.H (100 tuổi, ngụ xã Bình Phú, Vĩnh Long) nhập viện do tai nạn sinh hoạt tại nhà. Qua thăm khám, chụp X-quang, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân bị gãy nhiều mảnh đầu trên xương đùi bên phải, kèm loãng xương nặng, lão suy, viêm phổi, di chứng tai biến mạch máu não.

Lần đầu tiên thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi - Ảnh 2.

Hình ảnh X-quang chấn thương của cụ bà N.T.H trước khi được phẫu thuật

ẢNH: NAM LONG

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bán phần. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 60 phút và thành công như mong đợi. Đặc biệt, đây là ca thay khớp háng đầu tiên cho bệnh nhân đến 100 tuổi.

Lần đầu tiên thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi - Ảnh 3.

Hình X-quang sau khi thay khớp háng thành công cho cụ bà 100 tuổi

ẢNH: NAM LONG

Sau phẫu thuật thay khớp háng 3 ngày, bệnh nhân hết đau, tập ngồi vận động tại giường, đến ngày thứ 5 tập đứng trên khung và ra viện.  

