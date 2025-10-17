Lần đầu tiên thay khớp háng cho bệnh nhi 12 tuổi

Phẫu thuật thay khớp háng bằng xương nhân tạo

Bệnh nhi là Nguyễn Ngọc N. (12 tuổi, ở Phú Thọ) bị tai nạn gãy cổ xương đùi trái. Trước khi được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times city, bệnh nhi đã trải qua phẫu thuật kết xương bằng vít xốp tại một bệnh viện tuyến T.Ư. Sau cuộc mổ này, hai chân của bệnh nhi bị chênh lệch rõ rệt, đi tập tễnh, vẹo cột sống nặng.

Các bác sĩ Vinmec Times city phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhân 12 tuổi ẢNH: BVCC

Tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times city (Hà Nội), các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp hiếm và phức tạp. Bệnh nhi trong lứa tuổi có cấu trúc xương đang phát triển mạnh nhưng chỏm xương đùi đã bị tiêu phần lớn, gây lệch trục cơ thể và vẹo cột sống nặng. Cột sống trước nguy cơ biến dạng vĩnh viễn nếu không được can thiệp sớm. Qua các hội chẩn, các bác sĩ quyết định loại bỏ toàn bộ xương khớp háng, sau đó thay thế bằng xương háng nhân tạo với chất liệu hợp kim titan.

Thách thức lớn nhất của ca mổ không chỉ ở kích thước xương nhỏ, hệ xương chưa hoàn thiện, mà còn cần dự phòng nguy cơ lỏng khớp, chênh lệch chiều dài hai chân khi trẻ tiếp tục phát triển trong tương lai. Mọi sai lệch dù chỉ vài mm có thể khiến khớp hoạt động bất thường hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ hệ vận động.

Trước phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ Vinmec đã mô phỏng toàn bộ cấu trúc xương háng bằng công nghệ 3D, lập kế hoạch phẫu thuật kỹ thuật số và sản xuất thiết bị định vị PSI (patient specific instrument) riêng cho bệnh nhi. Từng vị trí cắt, từng độ nghiêng của ổ cối, cổ xương đều được tính toán từng độ lệch nhỏ nhất.

"Chúng tôi sử dụng hình ảnh 3D và cảm biến vận động để xác định nhóm cơ yếu, từ đó xây dựng phác đồ phục hồi sau mổ cho cháu. Mục tiêu không chỉ là giúp cháu đi lại, mà là đi lại với dáng đi cân đối, tự nhiên nhất có thể", bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học thể thao Vinmec, chia sẻ.

Ca phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhi thành công. 24 giờ sau mổ, bệnh nhi N. đã tự ngồi dậy, tập đi với khung hỗ trợ. Sau hai tháng phẫu thuật, hiện bệnh nhi tự đi lại, vóc dáng cân đối, không còn vẹo cột sống. Hình ảnh phân tích cảm biến vận động ghi nhận chức năng vận động đạt trên 90% so với bình thường.

Đại diện kíp phẫu thuật cho biết, đây là ca thay khớp háng toàn phần đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện cho trẻ 12 tuổi. Theo y văn thế giới, chỉ có hai trường hợp trẻ 10 và 11 tuổi được thay khớp háng toàn phần.

Trước ca bệnh trên, tháng 5.2025, GS-TS Trần Trung Dũng cùng các chuyên gia tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao Vimec đã phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cho bệnh nhi ung thư xương 8 tuổi. Các bác sĩ đã tái tạo toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D, thay thế phần xương bị tổn thương nặng do khối u, bảo tồn chi thể và chức năng vận động cho bệnh nhi. Trước phẫu thuật, bệnh nhi này đã gần hai năm không đi được và có nguy cơ phải cắt chi do ung thư xương.