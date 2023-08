Thay khớp trong 15 phút, đi lại sau 1 ngày

"Có thể nói, công nghệ thay khớp chính là sự kết hợp rất nhân văn giữa y tế và khoa học kỹ thuật, giải phóng bệnh nhân khỏi đau đớn, nguy cơ tàn phế để họ có thể đi lại bằng chính đôi chân của mình một cách thoải mái và không đau đớn", tiến sĩ - bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch Hội Nội soi khớp và thay khớp Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Y học Thể thao và Nội soi khớp Đông Nam Á, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, chia sẻ.



Bác sĩ Nam Anh sử dụng Mắt thần Knee+ trong một ca phẫu thuật thay khớp gối. Phi Hồng

Chỉ trong năm 2022, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình thuộc Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã thay khớp háng và khớp gối cho gần 1.000 bệnh nhân bằng nhiều kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Trong số này có nhiều bệnh nhân lớn tuổi (có bệnh nhân 102 tuổi), đồng thời mắc bệnh lý nền như huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch… cũng được điều trị thành công. Điều đặc biệt, đa số bệnh nhân có thể đi lại ngay ngày đầu tiên sau thay khớp, nhanh chóng trở lại vận động, hòa nhập xã hội, tự sinh hoạt bình thường.

K HỚP GỐI IN 3D THEO TỪNG CÁ THỂ, MỖI NGƯỜI BỆNH MỘT CÁCH MỔ

Đây được coi là bí quyết thành công của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, bởi trên thực tế nhiều ca bệnh đã không thể đi lại trong suốt một thời gian dài nhưng sau phẫu thuật đã có thể bước đi ngay sau 24 giờ.

Người bệnh được tập vật lý trị liệu tại bệnh viện sau khi thay khớp, giúp phục hồi nhanh hơn.

Như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Hoài (69 tuổi, ngụ TP.HCM), điều trị thoái hóa khớp gối nhiều năm nhưng bệnh ngày càng nặng, đau dai dẳng, hai chân cong nhiều, không thể đi lại. Kết quả chụp X-quang cho thấy phần xương bên trong khớp gối bệnh nhân đã vỡ vụn và lõm xuống, dây chằng bên ngoài bị kéo căng quá mức còn bên trong lại bị rút ngắn. Bệnh nhân được chỉ định thay khớp gối semi constrained (liên kết bán phần) kết hợp với công nghệ in 3D.

Tiến sĩ - bác sĩ Nam Anh chia sẻ, khớp gối semi constrained cho phép bệnh nhân gấp duỗi, xoay khớp gối nhưng không làm vẹo trong hoặc vẹo ngoài. Tuy nhiên, loại khớp có sẵn (sản xuất đại trà với kích thước theo chuẩn châu Âu) lại không phù hợp với vóc dáng thấp bé của bệnh nhân Hoài. Nếu dùng sẽ làm thay đổi trục chân sinh lý bình thường và khe khớp, dẫn đến thay đổi phạm vi chuyển động tự nhiên của khớp, xâm lấn nhiều mô mềm, gây đau đớn cho bệnh nhân sau thay.

T RUNG TÂM XUẤT SẮC VỀ THAY KHỚP Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh được Tổ chức MicroPort công nhận là Trung tâm xuất sắc (Center of Excellence) về thay khớp tại Đông Nam Á. Đây là kết quả đánh giá với nhiều tiêu chí khắt khe từ nhân sự, trang thiết bị máy móc, quy trình, tỷ lệ thành công. Điều này mang lại lợi thế để bệnh viện được cập nhật những kỹ thuật và các dụng cụ thay khớp mới nhất trên thế giới. Nhờ đó, người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nước với chi phí hợp lý cùng với sự hỗ trợ chi trả của bảo hiểm y tế và bảo hiểm tư nhân.

Vì vậy, bác sĩ đã thiết kế, in 3D riêng khớp gối nhân tạo làm bằng hợp kim titan có kích thước phù hợp với bệnh nhân, đồng thời khắc phục tất cả nhược điểm của khớp gối semi constrained. Ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhân có thể duỗi thẳng chân và tập vật lý trị liệu. "Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh là một trong những cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ in 3D vào thay khớp từ năm 2021", tiến sĩ - bác sĩ Nam Anh thông tin.

Trường hợp khác, bệnh nhân Nguyễn Loan (61 tuổi, ngụ Bình Phước) được chỉ định khớp gối bằng kỹ thuật thay khớp gối động học. Thạc sĩ - bác sĩ CKI Đặng Khoa Học, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (người trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân), cho biết kỹ thuật này giúp điều chỉnh chân trở về góc nguyên bản và trục chi vốn có. Điều này giúp giảm đau cho bệnh nhân sau mổ, kéo dài tuổi thọ của khớp nhân tạo, hạn chế nguy cơ thay khớp gối lần hai. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau và vận động tự nhiên hơn như khi chưa thay khớp.

Để thay khớp gối tối ưu cho bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh ứng dụng công nghệ thực tế ảo "mắt thần Navigation Knee+". Công nghệ này giúp phẫu thuật viên định vị và chỉ định cắt chính xác tuyệt đối, giảm thiểu tối đa sai sót trong mổ so với việc dùng mắt thường…

T HIẾT KẾ, PHÂN TÍCH KHỚP CHO BỆNH NHÂN BẰNG CÔNG NGHỆ

Bệnh nhân Trung Thành (61 tuổi, ngụ Cần Thơ) bị hoại tử chỏm xương đùi phải. Bệnh nhân được chỉ định thay khớp háng lối trước trực tiếp. Một ngày sau mổ, bệnh nhân bắt đầu tập đi lại. Sau 2 tuần, bệnh nhân đi lại thoải mái, lên xuống cầu thang, xoay khớp háng…

Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh ứng dụng 2 kỹ thuật thay khớp háng thường quy là thay khớp háng lối trước và SuperPath. Đây là các phương pháp mổ xâm lấn tối thiểu, thời gian phẫu thuật được rút ngắn, ít mất máu và đảm bảo tính thẩm mỹ, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh. Một ngày sau mổ, bệnh nhân có thể bắt đầu tập đi lại.

Theo bác sĩ Đặng Khoa Học, mỗi người là một cá thể riêng biệt, nên các khớp có sự khác biệt về kích thước và hình dạng. Không phải cứ đắt tiền là tốt mà quan trọng khớp đó phải phù hợp với cấu trúc giải phẫu của người bệnh. Do đó, để tìm ra khớp háng nhân tạo thích hợp và giảm nguy cơ xảy ra biến chứng, bác sĩ đã sử dụng các phần mềm công nghệ để phân tích, tổng hợp thông tin, từ đó thiết kế riêng khớp thay thế.

Dựa trên phân tích hình ảnh từ X-quang, MRI, phần mềm này đánh giá khớp nhân tạo có phù hợp với kích thước và mật độ xương của người bệnh hay không? Dùng phương pháp thay khớp nào? Đồng thời đo tình trạng mất cân bằng chiều dài chi... Kết quả chính xác đến từng mi li mét, khắc phục tối đa tình trạng chân cao thấp ở bệnh nhân sau thay khớp đại trà. Bệnh nhân sau đó được mổ thay khớp háng bằng kỹ thuật SuperPath. Một ngày sau, bệnh nhân không còn đau, đi lại dễ dàng mà không cần dụng cụ hỗ trợ.

Bác sĩ Khoa Học là chuyên gia đạt chứng nhận 100 ca mổ thay khớp háng SuperPath mỗi năm từ Tổ chức Giáo dục và đào tạo y khoa quốc tế MicroPort (Mỹ) vào tháng 6.2023.

Tình trạng thoái hóa khớp tại Việt Nam đang ngày càng phổ biến do tuổi thọ tăng cao và trẻ hóa do lối sống, vận động thiếu hợp lý. Thoái hóa khớp có thể là kết quả của quá trình lão hóa tự nhiên hoặc xảy ra do chấn thương, tai nạn giao thông và các bệnh lý khác. Thống kê cho thấy có 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 85 tuổi gặp vấn đề về thoái hóa khớp. Trong đó, khớp gối và khớp háng là hai vị trí thoái hóa thường gặp nhất.