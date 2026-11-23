Giữa trùng điệp núi đá và những thửa ruộng bậc thang của cao nguyên đá Mèo Vạc, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, một ngôi trường hiện đại, khang trang chính thức hoàn thành đi vào hoạt động, thực sự là "ngôi trường trong mơ" với bà con nơi đây.

Thầy Nguyễn Xuân Khang trao tặng Trường Marie Curie - Mèo Vạc với hình thức "chìa khóa trao tay" ẢNH: M.C

Trên khuôn viên rộng 3 ha, kiến trúc nhà trường là sự giao thoa tinh tế giữa văn hóa Hà Nội và văn hóa bản địa. Cảm hứng từ Thăng Long tứ trấn được gửi gắm qua tên gọi các công trình: Cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục, ký túc xá Kim Liên.

"Tứ trấn Thăng Long - Hà Nội lên Mèo Vạc trấn giữ biên cương Tổ quốc" là ý tưởng và sự gửi gắm lòng yêu nước sâu sắc của thầy Nguyễn Xuân Khang với mảnh đất đặc biệt này.

Nét kiến trúc đặc trưng nhà truyền thống người Mông với hàng rào đá, cổng gỗ, mái ngói âm dương ẢNH: M.C

Khu vệ sinh, nhà ăn, không gian giặt phơi được tính toán kỹ lưỡng để các em có cuộc sống nội trú an toàn, sạch sẽ, nền nếp. Cùng đó, nhà thể chất hiện đại, sân cỏ và những không gian vui chơi trong nhà, ngoài trời mở ra nhiều cơ hội vận động, trải nghiệm cho các học trò.

Nhà công vụ tiện nghi dành cho thầy cô từ miền xuôi lên công tác cũng là một phần trong sự đầu tư bền vững cho ngôi trường này.

Sân bóng là một trong những nơi đặc biệt yêu thích của học sinh nam ẢNH: M.C

Bắt đầu bài phát biểu của mình tại lễ khánh thành, thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ: "Để bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tổ quốc thì biên cương phải bền vững. Muốn biên cương bền vững thì kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới phải phát triển. Muốn kinh tế - xã hội phát triển thì giáo dục phải đi trước.

Mèo Vạc là biên cương của Tổ quốc. Trường Marie Curie có duyên gắn bó với bà con Mèo Vạc từ năm 2021, bắt đầu bằng việc trồng rừng. Tiếp theo, chúng tôi dành tình cảm sâu sắc cho bà con nơi đây với 3 dự án về giáo dục: dạy tiếng Anh, góp phần đào tạo giáo viên tiếng Anh và đầu tư xây dựng trường học".

Học sinh và phụ huynh vui mừng chào đón thầy Khang từ cổng trường ẢNH: M.C

"Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu. Tương lai của trường, tương lai của Mèo Vạc, tương lai của vùng biên cương này phát triển đến đâu, có sánh vai được với các vùng khác hay không, phụ thuộc tất cả vào công dạy dỗ của các thầy cô giáo và công học tập của các em học sinh.

Người dân nơi đây chia sẻ, chưa từng thấy ngôi trường nào đẹp và khang trang như vậy ẢNH: THANH HOÀNG

Trường Marie Curie chúng tôi luôn ở bên các bạn, hồn cốt của ngôi trường thân yêu và giàu cảm xúc này", thầy Khang bày tỏ.

Ông xúc động và bật khóc khi nhắn nhủ học sinh: "Ông vô cùng hạnh phúc. Các con là tương lai của Mèo Vạc, là tương lai của biên cương Tổ quốc. Hãy trưởng thành từ mái trường này cùng với sự dạy bảo của thầy cô giáo để lớn lên bảo vệ quê hương của chúng ta".

Thầy Khang bật khóc khi nhắn nhủ học sinh: "Hãy trưởng thành từ mái trường này cùng với sự dạy bảo của thầy cô giáo để lớn lên bảo vệ quê hương của chúng ta"

ẢNH: M.C

Ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc, cho biết chưa có một công trình nào công tác giải phóng mặt bằng 3 ha lại nhanh và thuận lợi dự án xây Trường Marie Curie - Mèo Vạc .

"Với tuyến đường 900 m dẫn từ quốc lộ vào trường cũng vậy, 26 hộ dân đồng tình, không ai phản bác. C hưa có một công trình nào nhanh như vậy", ông Tú nói.

Học trò thích thú với phòng học khang trang, hiện đại ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Đến thăm trường, nhiều phụ huynh và người dân đã thốt lên: "Chưa từng thấy một ngôi trường nào đẹp như thế".

Nét kiến trúc nhà truyền thống của người Mông với hàng rào đá, cổng gỗ, mái ngói âm dương, hành lang gạch đỏ cùng những hàng sa mộc…, tất cả tạo nên một không gian vừa mới mẻ, vừa gần gũi, thân quen với thầy trò ở miền đất này.



Thầy Nguyễn Xuân Khang ăn bữa cơm đầu tiên với học trò Trường Marie Curie - Mèo Vạc ẢNH: N.K

Nhưng điều tạo nên cảm xúc không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiết kế mà còn ở sự chăm chút cho từng nhu cầu thiết thực của học sinh.

Theo ông Duy Khoa - kiến trúc sư trưởng của ngôi trường này cũng như những ngôi trường Marie Curie hiện đại bậc nhất ở Hà Nội, tư duy ảnh hưởng xuyên suốt trong thiết kế các ngôi trường từ Hà Nội đến Mèo Vạc của thầy Khang luôn nhắc mọi người nguyên tắc số một là phải lấy học sinh làm trung tâm.

"Phải làm thế nào để các con ăn, ngủ, học hành, sinh hoạt tốt nhất dù kinh phí đầu tư sẽ tốn kém hơn nhiều", ông Khoa kể.

Đêm nội trú đầu tiên của học trò Trường Marie Curie - Mèo Vạc ẢNH: M.C

Chia sẻ thêm với lãnh đạo và thầy trò ở Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang nói lời gan ruột: "Không chỉ người nhận mới hạnh phúc, mà người đầu tư, người đóng góp vào cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không ngủ được, hạnh phúc đến nỗi rưng rưng nước mắt và hạnh phúc đến nỗi cảm thấy lúc này nếu mình "ra đi" vẫn có được nụ cười".