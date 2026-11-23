Giữa trùng điệp núi đá và những thửa ruộng bậc thang của cao nguyên đá Mèo Vạc, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, một ngôi trường hiện đại, khang trang chính thức hoàn thành đi vào hoạt động, thực sự là "ngôi trường trong mơ" với bà con nơi đây.
Trên khuôn viên rộng 3 ha, kiến trúc nhà trường là sự giao thoa tinh tế giữa văn hóa Hà Nội và văn hóa bản địa. Cảm hứng từ Thăng Long tứ trấn được gửi gắm qua tên gọi các công trình: Cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục, ký túc xá Kim Liên.
"Tứ trấn Thăng Long - Hà Nội lên Mèo Vạc trấn giữ biên cương Tổ quốc" là ý tưởng và sự gửi gắm lòng yêu nước sâu sắc của thầy Nguyễn Xuân Khang với mảnh đất đặc biệt này.
Khu vệ sinh, nhà ăn, không gian giặt phơi được tính toán kỹ lưỡng để các em có cuộc sống nội trú an toàn, sạch sẽ, nền nếp. Cùng đó, nhà thể chất hiện đại, sân cỏ và những không gian vui chơi trong nhà, ngoài trời mở ra nhiều cơ hội vận động, trải nghiệm cho các học trò.
Nhà công vụ tiện nghi dành cho thầy cô từ miền xuôi lên công tác cũng là một phần trong sự đầu tư bền vững cho ngôi trường này.
Bắt đầu bài phát biểu của mình tại lễ khánh thành, thầy Nguyễn Xuân Khang chia sẻ: "Để bảo vệ giang sơn gấm vóc của Tổ quốc thì biên cương phải bền vững. Muốn biên cương bền vững thì kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới phải phát triển. Muốn kinh tế - xã hội phát triển thì giáo dục phải đi trước.
Mèo Vạc là biên cương của Tổ quốc. Trường Marie Curie có duyên gắn bó với bà con Mèo Vạc từ năm 2021, bắt đầu bằng việc trồng rừng. Tiếp theo, chúng tôi dành tình cảm sâu sắc cho bà con nơi đây với 3 dự án về giáo dục: dạy tiếng Anh, góp phần đào tạo giáo viên tiếng Anh và đầu tư xây dựng trường học".
"Chúng ta đã có một ngôi trường khang trang, hiện đại và rất đẹp. Đó mới là khởi đầu. Tương lai của trường, tương lai của Mèo Vạc, tương lai của vùng biên cương này phát triển đến đâu, có sánh vai được với các vùng khác hay không, phụ thuộc tất cả vào công dạy dỗ của các thầy cô giáo và công học tập của các em học sinh.
Trường Marie Curie chúng tôi luôn ở bên các bạn, hồn cốt của ngôi trường thân yêu và giàu cảm xúc này", thầy Khang bày tỏ.
Ông xúc động và bật khóc khi nhắn nhủ học sinh: "Ông vô cùng hạnh phúc. Các con là tương lai của Mèo Vạc, là tương lai của biên cương Tổ quốc. Hãy trưởng thành từ mái trường này cùng với sự dạy bảo của thầy cô giáo để lớn lên bảo vệ quê hương của chúng ta".
Ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc, cho biết chưa có một công trình nào công tác giải phóng mặt bằng 3 ha lại nhanh và thuận lợi dự án xây Trường Marie Curie - Mèo Vạc
Đến thăm trường, nhiều phụ huynh và người dân đã thốt lên: "Chưa từng thấy một ngôi trường nào đẹp như thế".
Nét kiến trúc nhà truyền thống của người Mông với hàng rào đá, cổng gỗ, mái ngói âm dương, hành lang gạch đỏ cùng những hàng sa mộc…, tất cả tạo nên một không gian vừa mới mẻ, vừa gần gũi, thân quen với thầy trò ở miền đất này.
Nhưng điều tạo nên cảm xúc không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiết kế mà còn ở sự chăm chút cho từng nhu cầu thiết thực của học sinh.
Theo ông Duy Khoa - kiến trúc sư trưởng của ngôi trường này cũng như những ngôi trường Marie Curie hiện đại bậc nhất ở Hà Nội, tư duy ảnh hưởng xuyên suốt trong thiết kế các ngôi trường từ Hà Nội đến Mèo Vạc của thầy Khang luôn nhắc mọi người nguyên tắc số một là phải lấy học sinh làm trung tâm.
"Phải làm thế nào để các con ăn, ngủ, học hành, sinh hoạt tốt nhất dù kinh phí đầu tư sẽ tốn kém hơn nhiều", ông Khoa kể.
Chia sẻ thêm với lãnh đạo và thầy trò ở Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang nói lời gan ruột: "Không chỉ người nhận mới hạnh phúc, mà người đầu tư, người đóng góp vào cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không ngủ được, hạnh phúc đến nỗi rưng rưng nước mắt và hạnh phúc đến nỗi cảm thấy lúc này nếu mình "ra đi" vẫn có được nụ cười".
Trước lễ khánh thành Trường Marie Curie - Mèo Vạc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh gửi thư cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Khang, bày tỏ sự trân trọng và xúc động khi được biết trong suốt những năm qua, bằng tình yêu thương học trò của một nhà giáo và tấm lòng nhân ái, thầy đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại vùng cao Mèo Vạc.
"Đây là một nghĩa cử cao đẹp, một món quà vô cùng quý giá dành cho các thế hệ học sinh vùng cao, biên giới tỉnh Tuyên Quang. Tôi tin rằng, ngôi trường này sẽ là nơi nuôi dưỡng tri thức, bồi đắp nhân cách, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ học sinh nơi vùng cao, biên giới", Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh viết.
Thầy Nguyễn Xuân Khang cho biết, tháng 11.2023, trong lễ ký kết đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, ông bày tỏ mong muốn xây một ngôi trường tặng bà con vùng biên giới phía bắc của Tổ quốc. Ý tưởng đó được mọi người hoan nghênh.
Tháng 1.2024, ban lãnh đạo huyện Mèo Vạc đến thăm Trường Marie Curie. Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất chủ trương: UBND huyện Mèo Vạc tìm đất thích hợp, trường Marie Curie đầu tư xây dựng cho huyện một ngôi trường phổ thông, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, theo hình thức "chìa khóa trao tay".
Tháng 3.2025, UBND huyện Mèo Vạc và Trường Marie Curie tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Marie Curie - Mèo Vạc. Dự kiến hoàn thành xây dựng công trình vào tháng 8.2026, để kịp khai giảng năm học 2026 - 2027.
Tháng 11.2026, công trình hoàn thành. Theo thiết kế, trường có thể nhận khoảng 1.000 học sinh, được xây dựng với hệ thống phòng học, khu bán trú, nhà công vụ và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thầy trò vùng cao.
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