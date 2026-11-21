Dự kiến ngày 23.11 tới, thầy Nguyễn Xuân Khang (77 tuổi), người sáng lập Trường Marie Curie Hà Nội, sẽ lên Mèo Vạc (Tuyên Quang) để khánh thành và tận tay trao tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc.

Ngôi trường cả trăm tỉ đồng được thầy Khang quyết định rất chóng vánh. Tháng 11.2023, trong lễ ký kết đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện Mèo Vạc, Hà Giang (cũ), thầy Khang bày tỏ mong muốn xây một ngôi trường tặng bà con vùng biên giới phía bắc của Tổ quốc. Ý tưởng đó được mọi người hoan nghênh.

Trường Marie Curie - Mèo Vạc thời điểm hoàn thiện ẢNH: T.H

Tháng 1.2024, ban lãnh đạo huyện Mèo Vạc và thầy Khang bàn bạc, thống nhất chủ trương: UBND huyện tìm đất thích hợp, Trường Marie Curie đầu tư xây dựng tặng huyện ngôi trường phổ thông, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, theo hình thức "chìa khóa trao tay".

Khu đất rộng 3 ha tại xã Mèo Vạc với địa hình bao quanh là núi đá và những thửa ruộng bậc thang rất đẹp được lựa chọn xây trường, khởi công tháng 3.2025. Theo thiết kế, trường có thể nhận khoảng 1.000 học sinh, được xây dựng với hệ thống phòng học, khu bán trú, nhà công vụ và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thầy trò vùng cao.

Cô trò háo hức vào "check in" ngôi trường đẹp ẢNH: THANH HOÀNG

Dù chậm tiến độ hơn dự kiến 3 tháng bởi những lý do khách quan nhưng trường vẫn kịp đón học sinh vào học ngay trước lễ khánh thành bởi đầu năm học, địa phương đã tuyển gần 500 học sinh thuộc 6 xã mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc cũ và gửi các em học nhờ ở một trường lân cận từ sau khai giảng tới nay.

Thời điểm quyết định xây trường, thầy Khang ước tính đầu tư khoảng 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, 3 năm qua, do giá cả nguyên vật liệu và chi phí nhân công xây dựng đều tăng rất cao nên khi hoàn thành, kinh phí đội lên nhiều.

Dù vậy, chia sẻ với Thanh Niên, thầy Khang không muốn mọi người quan tâm đến việc ngôi trường này bao nhiêu tiền mà quan trọng là các con được ăn, ngủ, chơi và học ở ngôi trường này ra sao. Với thầy, đó là "vô giá".

Bộ trưởng GD-ĐT: Ngôi trường nuôi dưỡng những ước mơ

Xây cả một ngôi trường như vậy để trao tặng với biết bao công sức, tài chính và cả khó khăn, vất vả nhưng thầy Khang và cộng sự của mình chỉ lặng lẽ làm.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn biết tin khi sắp diễn ra lễ khánh thành từ báo cáo của Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã lập tức viết thư gửi thầy Khang đúng vào Ngày nhà giáo Việt Nam.

Trong thư, Bộ trưởng bày tỏ sự xúc động khi được biết thầy Khang đã dành tâm huyết, nguồn lực để xây dựng và trao tặng địa phương một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc.

"Nghĩa cử của thầy thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn", Bộ trưởng viết.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tin rằng đây là ngôi trường mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em học sinh ẢNH: THANH HOÀNG

Bộ trưởng Minh Sơn cũng chia sẻ: "Không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống".

"Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi", Bộ trưởng chia sẻ.

Thay mặt ngành giáo dục, Bộ trưởng "ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng gửi tới thầy lời cảm ơn chân thành, sâu sắc" và nhấn mạnh: "Điều đáng quý không chỉ là giá trị vật chất của ngôi trường, mà còn là tấm lòng, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương, đất nước mà thầy gửi gắm trong đó".

Thầy Khang bên những đứa trẻ ở Làng Nủ mà ông nhận nuôi đến năm 18 tuổi ẢNH: M.C

"Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em. Tôi tin rằng những việc làm cao đẹp của thầy sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà", Bộ trưởng bày tỏ trong thư, đồng thời mong thầy Khang luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục chứng kiến những thế hệ học trò trưởng thành và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Thư của Bộ trưởng đến vào tối 20.11, khi thầy Khang đang chuẩn bị chuyến đi Mèo Vạc vào sớm ngày 21.11. Thầy xúc động cho biết, bức thư là nguồn động viên lớn cho cá nhân thầy và tập thể cán bộ, giáo viên Trường Marie Curie.

Cùng với việc xây trường, nuôi trẻ em ở Làng Nủ, thầy Khang còn đang cử giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh ở tất cả các trường tiểu học thuộc địa bàn Mèo Vạc (cũ), cấp kinh phí đào tạo giáo viên tiếng Anh cho cho nơi này, đồng thời trồng cánh rừng với khoảng 5 vạn cây sa mộc tại xã Khâu Vai.