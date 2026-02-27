Thầy thuốc ưu tú Đặng Đình Hoan: Người ‘đọc’ sự sống từ những lát cắt công nghệ cao

Gần 4 thập kỷ gắn bó với lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, thầy thuốc ưu tú - bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Đình Hoan, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Gia An 115 là một trong những bác sĩ trực tiếp làm chủ hệ thống CT thế hệ mới SOMATOM Force VB30 (Đức), góp phần đưa những lát cắt kỹ thuật cao trở thành niềm hy vọng cho người bệnh.

Thầy thuốc ưu tú Đặng Đình Hoan (trái) trong lúc đọc kết quả CT cùng bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tùng ẢNH: NHƯ QUYÊN

Từ cậu sinh viên y mê nhiếp ảnh đến “lão tướng” ngành hình ảnh học

Ngay từ những năm đầu còn ngồi trên giảng đường trường y, thầy thuốc ưu tú - bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Đình Hoan đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho những “cỗ máy chụp hình”, tận hưởng niềm vui khi được chụp những bức ảnh đẹp cho mọi người.

Sau đó, khi có dịp tiếp cận hệ thống X-quang tại các bệnh viện lớn lúc bấy giờ như Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định hay Bệnh viện Chợ Rẫy, người sinh viên năm ấy sớm nhận ra: Muốn chẩn đoán chính xác bệnh, không thể thiếu hình ảnh học. Từ đó, ông quyết định theo đuổi chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh - một lĩnh vực khi ấy còn nhiều giới hạn về kỹ thuật và công nghệ. Gần 40 năm trôi qua, từ những thước phim X-quang đen trắng đến hệ thống CT hiện đại bậc nhất, bác sĩ Hoan chưa bao giờ ngừng nỗ lực trau dồi để theo kịp nhịp phát triển thời đại mới.

Cách đây hơn 6 tháng, nhằm đáp ứng yêu cầu đưa “siêu máy” CT vào phục vụ chẩn đoán, bác sĩ Đình Hoan cùng ê kíp kỹ thuật viên, y bác sĩ tại Bệnh viện Gia An 115 đã tham gia chương trình đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp lý thuyết và thực hành trên bệnh nhân tình nguyện trong suốt 3 tháng.

“Cảm giác giống như đang quen lái một chiếc xe chỉ đạt 50 km/giờ, bỗng chuyển sang xe đời mới, chỉ cần nhích ga đã vọt lên 70 km/giờ. Công nghệ càng cao, yêu cầu kiểm soát càng chặt chẽ. Từ kỹ thuật bơm thuốc, thời gian chụp đến tổng liều thuốc đều phải tính toán lại cho phù hợp với hệ thống mới. Đó là cả một quá trình rèn luyện dài nhằm bắt nhịp, làm chủ hoàn toàn thiết bị để máy móc phục vụ bác sĩ, chứ không phải bác sĩ chạy theo máy móc”, thầy thuốc ưu tú Đặng Đình Hoan chia sẻ.

Thầy thuốc ưu tú Đặng Đình Hoan có thói quen thao tác rất chậm rãi khi xem kết quả CT để không bỏ sót dấu hiệu bệnh ẢNH: NHƯ QUYÊN

Kinh nghiệm là yếu tố quyết định

Bản lĩnh của người thầy thuốc dày dạn kinh nghiệm thể hiện rõ nhất qua những ca bệnh khó. Gần đây, bệnh viện tiếp nhận cụ ông P. (99 tuổi, ở TP.HCM) nhập viện trong tình trạng chướng bụng, bí trung đại tiện, nghi tắc ruột. Qua những hình ảnh từ máy SOMATOM, bác sĩ Hoan và ê kíp đã xác định chính xác cụ bị xoắn đại tràng sigma nhưng may mắn ruột chưa hoại tử. Điều này đã giúp các bác sĩ ngoại khoa và nội soi phối hợp tháo xoắn thành công qua ngả hậu môn, giúp cụ ông P. tránh được cuộc đại phẫu đầy rủi ro.

Nhắc lại ca bệnh, bác sĩ Đặng Đình Hoan chia sẻ: “Với bệnh nhân cao tuổi, hạn chế được can thiệp phẫu thuật là điều rất ý nghĩa. Chúng tôi đều vui khi cụ xuất viện sau 3 ngày theo dõi”.

Hay trước đó, một bệnh nhân nam (27 tuổi, ở TP.HCM), cao 1,67 m nhưng chỉ nặng 38 kg - được chẩn đoán mắc hội chứng động mạch mạc treo tràng trên cũng nhờ sự hỗ trợ của siêu máy CT hiện đại. Hai tháng sau điều trị, khi gặp lại chàng trai với thể trạng cải thiện rõ rệt và vẻ ngoài tươi tắn hơn, bác sĩ Hoan cho biết đó là một trong những khoảnh khắc khiến ông nhớ mãi.

“Công nghệ AI giúp bác sĩ làm việc được nhanh gọn, đưa ra những gợi ý tổn thương. Nhưng những tổn thương đó được gọi tên là bệnh lý gì thì phụ thuộc vào kinh nghiệm thực tế của chính bác sĩ, kết hợp kết quả hình ảnh và triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán đúng bệnh, điều trị đúng cách và an toàn nhất cho bệnh nhân” Bác sĩ Đặng Đình Hoan

Theo chia sẻ của bác sĩ Đặng Đình Hoan, ông rất tâm đắc với “kim chỉ nam” mà tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Quyền Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115 đưa ra: Hòa nhập, chuyển giao, phát triển. Hòa nhập để tiếp cận kỹ thuật hiện đại, chuyển giao để kết nối kinh nghiệm giữa các thế hệ, từ đó mới tạo nên nền tảng phát triển bền vững cho y học nước nhà.

“Đừng nghĩ vào ngành y để được tôn trọng”

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết thầy thuốc ưu tú Đặng Đình Hoan là người cực kỳ chỉn chu và chi tiết, luôn kiểm soát kỹ lưỡng từ khâu hành chính cho đến chuyên môn sâu. Ở vai trò người thầy, bác sĩ Hoan rất quan tâm đến đời sống tinh thần của mọi người và luôn sẵn lòng chia sẻ kiến thức, tận tình hướng dẫn cho các bác sĩ trẻ hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm.

“Khác với các bác sĩ trẻ thường ‘lăn chuột’ rất nhanh khi xem hình ảnh CT, bác Hoan có thói quen thao tác rất chậm rãi. Cách xem này giúp bác nhìn rõ những chi tiết nhỏ nhất và không để sót bệnh. Thêm nữa, bác sĩ Hoan có kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp nhưng đầy tình thân, rất đáng để noi gương. Bên cạnh chuyên môn, đây cũng là điều mà các bác sĩ trẻ như tôi luôn cố gắng học tập ở bác Hoan”, bác sĩ Thanh Tùng nói.

Nhân dịp 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, bác sĩ Đình Hoan có lời nhắn nhủ với các bác sĩ trẻ: “Đừng nghĩ vào ngành y để được mọi người tôn trọng, mà hãy là người thầy thuốc có tâm với nghề. Hãy xem mình như một người nông dân khi theo đuổi nghề: Cứ trồng, cứ chăm bón, cứ cần cù, rồi người thầy thuốc sẽ thấy mình đã gặt được gì. Và quan trọng nhất, luôn luôn phải nghĩ người bệnh và sự an toàn của người bệnh là trên hết”.