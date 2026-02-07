The Cafuné: Minh bạch là cách tốt nhất để xây dựng niềm tin?

Gia công mỹ phẩm có phải là điều tiêu cực?

Từ "gia công" vốn đã gắn liền với những định kiến không mấy tích cực trên thị trường Việt. Tuy nhiên, trong ngành mỹ phẩm hiện đại, hợp tác sản xuất với các nhà máy chuyên nghiệp để tạo ra những sản phẩm chất lượng là một xu hướng phổ biến, được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới áp dụng.

Theo tìm hiểu, The Cafuné hợp tác với hai nhà máy lớn là La Terre France (16.000 m²) đạt chuẩn HACCP và Hanacos Vietnam - liên doanh với Hanacos Korea, nhà máy này đạt chuẩn nghiêm ngặt như CGMP, FDA, ISO 22716:2007và ISO 9001:2015, đồng thời là đối tác sản xuất của nhiều thương hiệu và nhà thuốc nổi tiếng tại Việt Nam.

Đằng sau sản phẩm bị gọi là "gia công"

Chiến lược minh bạch và đầu tư vào sản phẩm

Thay vì marketing rầm rộ, The Cafuné đầu tư nghiêm túc vào sản phẩm và công nghệ sản xuất. Công thức mỹ phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với làn da người Việt và khí hậu địa phương. Quy trình sản xuất luôn do đội ngũ kỹ thuật của hãng trực tiếp kiểm soát định kỳ.

Dù hạn chế truyền thông, sản phẩm Gel mụn Cafuné Flux Derma của hãng đã cán mốc hơn 1.000.000 lượt bán trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki, với hàng nghìn đánh giá 5 sao. Các sản phẩm khác như: Kem tẩy lông Cafuné chiết xuất Olive, Kem nám Cafuné Melasma Gel Cream, Dầu gội chiết xuất Bưởi Bồ kết, Dầu xả chiết xuất Bưởi Mần Trầu cũng đều nhận phản hồi tích cực từ người dùng thực tế.

Minh bạch là chìa khóa xây dựng niềm tin lâu dài

Trong kinh doanh, sự minh bạch là yếu tố then chốt để tạo dựng niềm tin từ khách hàng. Việc The Cafuné chủ động công khai nhà máy sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt giúp người dùng an tâm, tạo nền móng vững chắc cho uy tín lâu dài của thương hiệu.

Kem tẩy lông chiết xuất Olive của hãng

Trong thời đại người tiêu dùng ngày càng hoài nghi, minh bạch và tôn trọng khách hàng là cách tốt nhất để thương hiệu Việt như The Cafuné phát triển bền vững.

